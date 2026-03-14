יום שבת, 14.03.2026 שעה 08:49
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
6831-7526פ.ס.וו. איינדהובן1
4938-5826פיינורד2
4643-6426ניימיכן3
4427-4526טוונטה אנסחדה4
4434-4826אייאקס5
3942-4326אלקמאר6
3843-3326ספרטה רוטרדם7
3744-4426הירנביין8
3531-3826אוטרכט9
3537-3727כרונינגן10
3249-4026פורטונה סיטארד11
3052-3627זוולה12
2943-3926גו אהד איגלס13
2744-2926וולנדם14
2644-2726אקסלסיור רוטרדם15
2442-3526טלסטאר16
2342-2826נאק ברדה17
1865-3226הראקלס אלמלו18

"אוסקר גארסיה מאמין בגלוך, שצפוי לפתוח ב-11"

מאמן אייאקס צפוי להעניק לישראלי מקום בהרכב אייאקסמול ספרטה רוטרדם, בהולנד טוענים שהקשר יפתח כקיצוני ימני וקיימת אפשרות שיעלה גם כחלוץ מדומה

אוסקר גלוך (IMAGO)
אייאקס תעלה הערב (שבת, 22:00) למשחק חשוב מול ספרטה רוטרדם במסגרת הליגה ההולנדית, במה שיהיה משחק הבכורה הרשמי של אוסקר גארסיה על הקווים. המאמן הספרדי כבר מתכנן מספר שינויים בהרכב, כאשר על פי ההערכות בתקשורת ההולנדית אחד המרוויחים המרכזיים מהשינוי הוא אוסקר גלוך, שצפוי לפתוח בהרכב.

לפי התחזיות, מארטן פאס יפתח בשער, כאשר לוקאס רוזה יוצב כמגן שמאלי ואנטון גאי יפתח בצד ימין של ההגנה. במרכז ההגנה צפויים לפתוח יוסיפ שוטאלו ויורי באס. בקישור יחזרו יוריי רגיר ודאבי קלאסן, כאשר קיאן פיץ ג'ים צפוי לקבל עדיפות. בחלק הקדמי, קספר דולברג אמור להוביל את ההתקפה, בעוד מיקה גודטס יספק את הרוחב מצד שמאל.

גלוך מקבל את ההזדמנות

בתקשורת ההולנדית הדגישו כי המאמן החדש מתכנן לתת אמון בקשר הישראלי. ב-Voetbalzone נכתב: "המאמן החדש של אייאקס נראה כמי שמאמין באוסקר גלוך, שמקבל הזדמנות להוכיח את עצמו כקיצוני ימני". עוד צוין כי שחקנים כמו סטיבן ברחהאוס וריאן בונידה צפויים לפתוח על הספסל, כאשר גלוך מקבל עדיפות בהרכב. באתר אף הוסיפו: "בחלק הקדמי נראה כי ריאן בונידה יעבור לספסל. אוסקר גלוך הוא המחליף ההגיוני שלו".

בנוסף, בתקשורת ההולנדית ציינו גם אפשרות טקטית נוספת של גארסיה. "ייתכן שאייאקס תשחק עם חלוץ מדומה, כפי שפ.ס.וו עושה לעיתים קרובות העונה עם חוס טיל. במקרה כזה, אוסקר גלוך והרכש החדש מאהר קאריסו הם אפשרויות".

עוד צוין כי אם גלוך יוצב כחלוץ מדומה, הדבר עשוי להשפיע על יתר השחקנים בחלק הקדמי: "אם גלוך יוצב כחלוץ מדומה, לריאן בונידה יש את הסיכוי הטוב ביותר לפתוח כקיצוני ימני".

