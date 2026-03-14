"אוסקר גארסיה מאמין בגלוך, שצפוי לפתוח ב-11"

אייאקס תעלה הערב (שבת, 22:00) למשחק חשוב מול ספרטה רוטרדם במסגרת הליגה ההולנדית, במה שיהיה משחק הבכורה הרשמי של אוסקר גארסיה על הקווים. המאמן הספרדי כבר מתכנן מספר שינויים בהרכב, כאשר על פי ההערכות בתקשורת ההולנדית אחד המרוויחים המרכזיים מהשינוי הוא אוסקר גלוך, שצפוי לפתוח בהרכב.

לפי התחזיות, מארטן פאס יפתח בשער, כאשר לוקאס רוזה יוצב כמגן שמאלי ואנטון גאי יפתח בצד ימין של ההגנה. במרכז ההגנה צפויים לפתוח יוסיפ שוטאלו ויורי באס. בקישור יחזרו יוריי רגיר ודאבי קלאסן, כאשר קיאן פיץ ג'ים צפוי לקבל עדיפות. בחלק הקדמי, קספר דולברג אמור להוביל את ההתקפה, בעוד מיקה גודטס יספק את הרוחב מצד שמאל.

גלוך מקבל את ההזדמנות

בתקשורת ההולנדית הדגישו כי המאמן החדש מתכנן לתת אמון בקשר הישראלי. ב-Voetbalzone נכתב: "המאמן החדש של אייאקס נראה כמי שמאמין באוסקר גלוך, שמקבל הזדמנות להוכיח את עצמו כקיצוני ימני". עוד צוין כי שחקנים כמו סטיבן ברחהאוס וריאן בונידה צפויים לפתוח על הספסל, כאשר גלוך מקבל עדיפות בהרכב. באתר אף הוסיפו: "בחלק הקדמי נראה כי ריאן בונידה יעבור לספסל. אוסקר גלוך הוא המחליף ההגיוני שלו".

אוסקר גלוך (IMAGO)

בנוסף, בתקשורת ההולנדית ציינו גם אפשרות טקטית נוספת של גארסיה. "ייתכן שאייאקס תשחק עם חלוץ מדומה, כפי שפ.ס.וו עושה לעיתים קרובות העונה עם חוס טיל. במקרה כזה, אוסקר גלוך והרכש החדש מאהר קאריסו הם אפשרויות".

עוד צוין כי אם גלוך יוצב כחלוץ מדומה, הדבר עשוי להשפיע על יתר השחקנים בחלק הקדמי: "אם גלוך יוצב כחלוץ מדומה, לריאן בונידה יש את הסיכוי הטוב ביותר לפתוח כקיצוני ימני".