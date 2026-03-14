ההסבר הביזארי של מאמנת איראן לבקשת השחקניות

סערה חריגה ליוותה את השתתפות נבחרת הנשים של איראן בגביע אסיה שנערך באוסטרליה, כאשר מאמנת הנבחרת מרזיה ג'אפרי חשפה כי אמירות קשות של מגיש בטלוויזיה הממלכתית באיראן פגעו נפשית בשחקניות ואף גרמו לחלקן לבקש מקלט מדיני באוסטרליה במהלך הטורניר.

הטורניר החל בעיתוי מתוח במיוחד, כאשר במקביל פתחו ארצות הברית וישראל בתקיפות אוויריות באיראן, שבמהלכן נהרג המנהיג העליון עלי חמינאי. לפני המשחק הראשון מול דרום קוריאה ב-2 במרץ בגולד קוסט בחרו שחקניות איראן לעמוד בדממה בזמן ההמנון הלאומי, צעד שעורר ביקורת חריפה במדינה.

מגיש הטלוויזיה הממלכתית מוחמד רזא שאהבאזי כינה את השחקניות "בוגדות בזמן מלחמה", אמירה שהגבירה את הלחץ סביב הנבחרת. בהודעה שפרסמה התאחדות הכדורגל האיראנית בטלגרם, אך נמחקה בהמשך, טענה המאמנת ג'אפרי כי האווירה הכבדה שנוצרה סביב הקבוצה השפיעה ישירות על השחקניות.

הקפטנית והמאמנת האיראנית (IMAGO)

ההשלכות והבקשות למקלט

לדברי ג'אפרי, ההאשמות והלחץ הציבורי יצרו השפעה פסיכולוגית קשה על השחקניות. "הבנות שלנו הושפעו כבר במשחק הראשון מהאווירה הקשה שנוצרה", אמרה, והוסיפה כי מי שגרמו לנזק הגדול ביותר היו אותם גורמים באיראן שלא הבינו את המצב וקראו למעשה לפעול נגד שחקניות הנבחרת.

"הטעות הגדולה יותר נעשתה על ידי אלה שבבית לא הבינו את האווירה הזו וקראו לנשק נגד הבנות. מה שביקשתי מההתאחדות הוא לטפל בנושא, כי זה השפיע על השחקניות שלנו מבחינה פסיכולוגית ואנחנו שילמנו את המחיר. אני בטוחה שאם האווירה הזו לא הייתה נוצרת, אף אחת מהשחקניות שלנו לא הייתה נשארת באוסטרליה", אמרה.

במהלך הטורניר העניקה אוסטרליה אשרות הומניטריות לחמש שחקניות איראניות שביקשו מקלט. בהמשך קיבלו עוד שתיים מחברות הסגל מקלט מדיני, בעוד שחקנית אחת החליטה לחזור לאיראן. לפי ג'אפרי, משטרת אוסטרליה אף קיימה שיחות אישיות עם חלק מהשחקניות בניסיון לשכנע אותן להישאר.

אחת השחקניות, מוחאדסה זולפי, הודיעה בתחילה כי ברצונה להישאר באוסטרליה, אך בהמשך שינתה את החלטתה והודיעה לשגרירות איראן כי בכוונתה לחזור למדינה. שר הפנים של אוסטרליה, טוני בורק, הבהיר כי ההחלטה הייתה בידיה בלבד והדגיש כי המדינה מכבדת את בחירתה, תוך שהיא מבהירה לה גם את הסיכונים האפשריים אם תשוב לאיראן.