יום שבת, 14.03.2026 שעה 10:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

חיפה לסק: שנה עם אופציה. הבלם: רוצה שנתיים

פרסום ראשון: סלע המחלוקת של הצדדים - התקופה עליה יחתום. הסנגלי דורש חוזה עד 2028 עם סכום מוערך של כ-400 אלף אירו לעונה. וגם: מצבו של גולדברג

|
עבדולאי סק (עמרי שטיין)
במכבי חיפה לא מסתירים את הרצון להמשיך את ההתקשרות עם בלמה הסנגלי של הקבוצה עבדולאי סק, ולשם כך החלו שיחות ראשונות, כאשר ל-ONE נודע לראשונה שסלע המחלוקת בין הצדדים זה משך התקופה שעליה סק יחתום. בזמן שמכבי חיפה מציעה לבלם חוזה לשנה פלוס אופציה לעונה נוספת, השחקן עצמו דורש חוזה לשנתיים נוספות, קרי חוזה עד 2028, בסכום מוערך של מעל 400 אלף אירו לעונה. 

ברק בכר, שימשיך בתפקידו, משוכנע שצריך להשאיר את סק בקבוצה בעיקר בזכות היכולת המקצועית של השחקן, שמעבר להיותו אלוף אפריקה השנה, נחשב בעיני רבים לבלם הזר הטוב ביותר בליגה, זר שהצליח להתאקלם היטב בכרמל ואהוד מאוד בחדר ההלבשה, ומי שמכיר את המצב המלחמתי ולא ימהר לברוח מהארץ ברגע שנשמעות האזעקות.

בצד המקצועי, סק השנה הצליח לחזור ליכולת הרבה יותר טובה מזו שהציג בשנתיים הקודמות, בהן היה מעורב מצד אחד במספר תקריות, ומצד שני גם עבר טרגדיה משפחתית לא פשוטה עליה הצליח להתגבר עד כמה שניתן, לא מעט בזכות היחס והחיבוק שזכה לו מהמועדון, כאשר בין היתר נקלט אחיו הצעיר של עבדולאי, אוסמן סק, שהגיע לארץ והתאמן עם קבוצת הנוער לאורך תקופה למרות שאינו משחק בשורותיה.

לגולדברג הוצע חוזה לשנתיים

אגב, להבדיל מסק לו הוצע כאמור חוזה לעונה אחת עם אופציה, לבלם השני שון גולדברג הוצע בפגישה הראשונה חוזה לשנתיים כבר לפני חודש, הצעה שעדיין לא נידונה בשנית, אבל נראה שבסופו של דבר הצדדים ימשיכו בהתקשרות. אם סק כמו גולדברג יוחתמו בסופו של דבר, וכאשר יש את צמד הבלמים מבית, ליסב עיסאת שהפך להיות שחקן הרכב לכל דבר ואת אלעד אמיר, הבלם החמישי שאמור להיות הוא נעם שטייפמן, שישחק גם בקבוצת הנוער.

נעם שטייפמן (שחר גרוס)נעם שטייפמן (שחר גרוס)

"שטייפמן בעל נתונים אירופאים לכל דבר, חזק מאוד מבחינה פיזית, משחק ראש מצוין וגם שחקן שיודע להבקיע שערים במצבים נייחים, יכול להיות בעתיד אחרי שימשיך להשתפשף אחד מבלמי העתיד של הקבוצה הבוגרת", אמרו במועדון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */