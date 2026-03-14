חיפה לסק: שנה עם אופציה. הבלם: רוצה שנתיים

במכבי חיפה לא מסתירים את הרצון להמשיך את ההתקשרות עם בלמה הסנגלי של הקבוצה עבדולאי סק, ולשם כך החלו שיחות ראשונות, כאשר ל-ONE נודע לראשונה שסלע המחלוקת בין הצדדים זה משך התקופה שעליה סק יחתום. בזמן שמכבי חיפה מציעה לבלם חוזה לשנה פלוס אופציה לעונה נוספת, השחקן עצמו דורש חוזה לשנתיים נוספות, קרי חוזה עד 2028, בסכום מוערך של מעל 400 אלף אירו לעונה.

ברק בכר, שימשיך בתפקידו, משוכנע שצריך להשאיר את סק בקבוצה בעיקר בזכות היכולת המקצועית של השחקן, שמעבר להיותו אלוף אפריקה השנה, נחשב בעיני רבים לבלם הזר הטוב ביותר בליגה, זר שהצליח להתאקלם היטב בכרמל ואהוד מאוד בחדר ההלבשה, ומי שמכיר את המצב המלחמתי ולא ימהר לברוח מהארץ ברגע שנשמעות האזעקות.

בצד המקצועי, סק השנה הצליח לחזור ליכולת הרבה יותר טובה מזו שהציג בשנתיים הקודמות, בהן היה מעורב מצד אחד במספר תקריות, ומצד שני גם עבר טרגדיה משפחתית לא פשוטה עליה הצליח להתגבר עד כמה שניתן, לא מעט בזכות היחס והחיבוק שזכה לו מהמועדון, כאשר בין היתר נקלט אחיו הצעיר של עבדולאי, אוסמן סק, שהגיע לארץ והתאמן עם קבוצת הנוער לאורך תקופה למרות שאינו משחק בשורותיה.

לגולדברג הוצע חוזה לשנתיים

אגב, להבדיל מסק לו הוצע כאמור חוזה לעונה אחת עם אופציה, לבלם השני שון גולדברג הוצע בפגישה הראשונה חוזה לשנתיים כבר לפני חודש, הצעה שעדיין לא נידונה בשנית, אבל נראה שבסופו של דבר הצדדים ימשיכו בהתקשרות. אם סק כמו גולדברג יוחתמו בסופו של דבר, וכאשר יש את צמד הבלמים מבית, ליסב עיסאת שהפך להיות שחקן הרכב לכל דבר ואת אלעד אמיר, הבלם החמישי שאמור להיות הוא נעם שטייפמן, שישחק גם בקבוצת הנוער.

"שטייפמן בעל נתונים אירופאים לכל דבר, חזק מאוד מבחינה פיזית, משחק ראש מצוין וגם שחקן שיודע להבקיע שערים במצבים נייחים, יכול להיות בעתיד אחרי שימשיך להשתפשף אחד מבלמי העתיד של הקבוצה הבוגרת", אמרו במועדון.