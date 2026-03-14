"צעד אחורה, לא הצלחנו לעצור את ג'וש ניבו"

"היינו צריכים להוציא מהמשחק הזה יותר", אמרו אמש (שישי) במכבי תל אביב לאחר ההפסד 96:87 למילאנו שהוריד אותה למאזן של 14 ניצחונות אל מול 16 הפסדים. חניכיו של עודד קטש הגיעו למחזור ה-31 של היורוליג כשהם סופרים ארבעה ניצחונות רצופים בפעם השנייה העונה ובידיעה שמרווח הטעויות שלה כמעט ולא קיים, אך בתום 40 דקות של כדורסל הצהובים נכנעו למילאנו והם עדיין רחוקים שלושה ניצחונות מהפלייאין כשהם עם משחק חסר וכשבמקומות 7-10 ישנן שתי קבוצות שמצויות בעמדת נחיתות במקרה של שובר שוויון ראש בראש.

"מספיק רבע אחד שלא מרוכזים בו כדי להיכנס לבור שקשה לצאת ממנו", הוסיפו בסביבת הקבוצה שם גם דיברו על החלודה שבלטה במיוחד במחצית הראשונה מול קבוצתו של ג'וזפה 'פפה' פואטה. כזכור, כל הקבוצות הישראליות שמתחרות עדיין באירופה ושיחקו השבוע היו בעמדת נחיתות, תחילה זמן האימונים נפגע, הם לא שיחקו באף מסגרת רשמית בשבועיים האחרונים, ובמקרה של מכבי תל אביב שקיבלה את מילאנו כמעט בשיא כוחה כשהפציעה היחידה שיש לה בסגל היא זו של בראיינט דאנסטון שנמצא על תקן הווטרן בקבוצה.

קבוצתו של קטש יצאה מהקצב, היא לא הייתה מדויקת, היא לא הייתה אגרסיבית והתאום נפגע מאוד. כזכור, עוד לפני המשחק תיארנו ב-ONE כיצד נראו השבועיים האחרונים מבחינתה של הקבוצה כאשר בכל יום הצטרפו עוד שחקנים למעט ג'יילן הורד ששהה עם משפחתו לאחר הסיטואציה עם אחיו, וכצפוי לוני ווקר שרק התחיל להיכנס בחזרה לקצב יצא אולי כמי שנפגע הכי הרבה מהבחינה הזו. התחושות במועדון שאפשר היה להוציא מהמשחק יותר היו די מובנות בהתחשב בכך שהרבע השני היה זה שהכריע את המשחק כפי שהסבירו במועדון.

לוני ווקר (IMAGO)

“חטפנו יותר מדי נקודות במחצית הראשונה”

"היינו צריכים להיות אגרסיביים יותר בהגנה. חטפנו יותר מדי נקודות במהלך המחצית הראשונה, משהו שקרה לא מעט במהלך העונה, זה צעד אחורה", הרחיבו אנשי הקבוצה שראו את המילאנזים מסיימים את המחצית הראשונה עם 53 נקודות.

"מילאנו קבוצה טובה ולא הצלחנו לעצור את ג'וש ניבו, וכך היה גם במשחק הקודם נגדם", ציינו על ערב שבו האקס סיים משחק נהדר עם דאבל דאבל של 19 נקודות ו-10 ריבאונדים, בשונה מהפעם הקודמת בו הצהובים הובסו בבלגרד נגד האיטלקים, הפעם הם ניסו להתקרב עוד ועוד אך זה פשוט לא הספיק "בליגה הזו צריכים להיות מרוכזים 40 דקות ולא היינו שם בטח לא ברבע השני וחבל. צריכים להבין מה לא עשינו טוב ולהגיע טוב יותר למשחק הבא", סיכמו בסביבת הקבוצה.

בלאט (IMAGO)

הבעיה שהייתה לצהובים לא נעלמה והמשחק הבא שלהם יהיה מול וילרבאן בשבוע הבא, במועדון מתייחסים לכך שהיו צריכים להוציא מהמשחק אתמול יותר כ-"מים מתחת לגשר" וכי "די ברור מה שקרה", כשהכוונה היא לחלודה ולחוסר הריכוז שעלו להם ביוקר.

ניצחון אתמול יכול היה לקרב אותם צעד נוסף במאבק על הכניסה לפלייאין, מה שהיה נשמע כתסריט מדע בדיוני לאחר התבוסה מול האיטלקים במחזור הקודם, שהוריד אותם למאזן של שלושה ניצחונות אל מול עשרה הפסדים, אך בכל הנוגע למאבקים בנקודת הזמן הנוכחית במקומות 7-10 מדורגות ז'לגיריס אותה ניצחה מכבי תל אביב פעמיים העונה, את מונאקו עליה יש לצהובים יתרון בהפרשי סלים, לה הפסידו הצהובים פעמיים העונה ואת פנאתינייקוס לה יתרון בהפרשי סלים על קבוצתו של קטש, אך אין ספק שההפסד אתמול היה הפסד קשה שפגע בצהובים בכל הנוגע למאבקים, לסיכויים בטח כאשר נשארו רק שמונה משחקים עד לסיומה של העונה הסדירה.