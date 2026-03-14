17 נקודות לדני אבדיה, פורטלנד גברה על יוטה

פורטלנד חזרה הבוקר (שבת) מפיגור מוקדם והשיגה ניצחון 113:124 על יוטה. אחרי פתיחה קשה, בה האורחת פתחה בריצת 4:16 ובהמשך כבר הובילה 15:31 ברבע הראשון, פורטלנד התעשתה והפכה את המשחק. ריצת 0:20 שחיברה בין סוף הרבע הראשון לתחילת השני העלתה אותה ליתרון 38:42, יתרון שעליו הצליחה לשמור עד הסיום.

דני אבדיה היה אחד השחקנים הבולטים אצל פורטלנד וסיפק משחק מלא ב-32 דקות על הפרקט. הפורוורד הישראלי סיים עם 17 נקודות, 8 אסיסטים ו-6 ריבאונדים, כשהוא תורם גם בניהול המשחק וגם בפעולות הקבוצתיות שעזרו לבלייזרס להשתלט על הקצב לאחר הפיגור בפתיחה.

מי שהובילו את הקליעה אצל הבלייזרס היו ג'רו הולידיי וסקוט הנדרסון עם 25 נקודות כל אחד, בעוד דונובן קלינגן הוסיף 21 נקודות. מנגד, אצל הג'אז בלט ברייס סנסבו עם 31 נקודות, כשקודי וויליאמס הוסיף 19 ואייזיאה קולייר קלע 17.

אבדיה עולה לסל (רויטרס)

הנדרסון אמנם סיים עם שלושה אסיסטים בלבד, אך חיפה על כך בהופעה התקפית מצוינת. הוא קלע 25 נקודות ב-8 מ-14 מהשדה ו-5 מ-7 מחוץ לקשת, הוסיף 5 ריבאונדים ושיחק 30 דקות מהספסל, למרות שגם איבד חמישה כדורים במהלך המשחק.

ערב הגנתי גדול של פורטלנד

אחד הנתונים הבולטים במשחק היה השליטה של פורטלנד בצבע מבחינה הגנתית. הבלייזרס רשמו לא פחות מ-13 חסימות לעומת 4 בלבד של יוטה. דונובן קלינגן הוביל את הקטגוריה עם 7 חסימות לצד 21 נקודות ו-14 ריבאונדים, כשהוא מתקרב לטריפל דאבל. בסך הכל שבעה שחקנים שונים של פורטלנד רשמו לפחות חסימה אחת במשחק, והקבוצה המשיכה לשלוט בדרך לניצחון בהפרש דו ספרתי.