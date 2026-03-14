יום שבת, 14.03.2026 שעה 08:28
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%7239-774266דטרויט פיסטונס
67%7036-757666בוסטון סלטיקס
63%7422-781968ניו יורק ניקס
60%7690-794067קליבלנד קאבלירס
57%7196-729963אורלנדו מג'יק
55%7543-762067טורונטו ראפטורס
53%7728-776566אטלנטה הוקס
52%7767-771067פילדלפיה 76'
51%7954-812168מיאמי היט
51%7607-789068שארלוט הורנטס
43%7507-719065מילווקי באקס
43%8137-788868שיקגו בולס
27%7638-710566ברוקלין נטס
25%7867-722264וושינגטון וויזארדס
24%8081-747167אינדיאנה פייסרס
 מערב 
76%7239-784267אוקלהומה ת'אנדר
73%7152-762464סן אנטוניו ספרס
65%7288-759566יוסטון רוקטס
62%7884-814368דנבר נאגטס
59%7884-805868מינסוטה טימברוולבס
59%7301-744566פיניקס סאנס
57%7694-768467לוס אנג'לס לייקרס
52%7223-731665לוס אנג'לס קליפרס
51%7653-774667גולדן סטייט ווריורס
46%7903-775567פורטלנד בלייזרס
36%7817-755667דאלאס מאבריקס
33%7916-763266ניו אורלינס פליקנס
31%8001-775067ממפיס גריזליס
30%8376-792067יוטה ג'אז
25%8082-743667סקרמנטו קינגס

17 נקודות לדני אבדיה, פורטלנד גברה על יוטה

הישראלי הוסיף 6 ריבאונדים ו-8 אסיסטים ב-32 דקות, הטרייל בלייזרס חזרו מפיגור 18 נק' וחגגו 114:124 נהדר. הולידיי והדרסון בלטו עם 25 נק' כל אחד

דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד חזרה הבוקר (שבת) מפיגור מוקדם והשיגה ניצחון 114:124 על יוטה. אחרי פתיחה קשה, בה האורחת פתחה בריצת 4:16 ובהמשך כבר הובילה 15:31 ברבע הראשון, פורטלנד התעשתה והפכה את המשחק. ריצת 0:20 שחיברה בין סוף הרבע הראשון לתחילת השני העלתה אותה ליתרון 38:42, יתרון שעליו הצליחה לשמור עד הסיום.

דני אבדיה היה אחד השחקנים הבולטים אצל פורטלנד וסיפק משחק מלא ב-32 דקות על הפרקט. הפורוורד הישראלי סיים עם 17 נקודות, 8 אסיסטים ו-6 ריבאונדים, כשהוא תורם גם בניהול המשחק וגם בפעולות הקבוצתיות שעזרו לבלייזרס להשתלט על הקצב לאחר הפיגור בפתיחה.

מי שהובילו את הקליעה אצל הבלייזרס היו ג'רו הולידיי וסקוט הנדרסון עם 25 נקודות כל אחד, בעוד דונובן קלינגן הוסיף 21 נקודות. מנגד, אצל הג'אז בלט ברייס סנסבו עם 31 נקודות, כשקודי וויליאמס הוסיף 19 ואייזיאה קולייר קלע 17.

אבדיה עולה לסל (רויטרס)אבדיה עולה לסל (רויטרס)

הנדרסון אמנם סיים עם שלושה אסיסטים בלבד, אך חיפה על כך בהופעה התקפית מצוינת. הוא קלע 25 נקודות ב-8 מ-14 מהשדה ו-5 מ-7 מחוץ לקשת, הוסיף 5 ריבאונדים ושיחק 30 דקות מהספסל, למרות שגם איבד חמישה כדורים במהלך המשחק.

ערב הגנתי גדול של פורטלנד

אחד הנתונים הבולטים במשחק היה השליטה של פורטלנד בצבע מבחינה הגנתית. הבלייזרס רשמו לא פחות מ-13 חסימות לעומת 4 בלבד של יוטה. דונובן קלינגן הוביל את הקטגוריה עם 7 חסימות לצד 21 נקודות ו-14 ריבאונדים, כשהוא מתקרב לטריפל דאבל. בסך הכל שבעה שחקנים שונים של פורטלנד רשמו לפחות חסימה אחת במשחק, והקבוצה המשיכה לשלוט בדרך לניצחון בהפרש דו ספרתי.

