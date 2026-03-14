דטרויט, קליבלנד וניו יורק חגגו, דוראנט הצטיין

דטרויט (18:48) - ממפיס (43:23) 110:126

הפיסטונס המשיכו את התקופה הטובה שלהם כאשר ג'יילן דורן בלט מעל כולם עם 30 נקודות ו-13 ריבאונדים, בעוד קייד קנינגהאם ניהל את המשחק עם 17 נקודות ו-15 אסיסטים. מרכוס סאסר תרם 16 נקודות, ובסך הכול 7 שחקנים אצל הפיסטונס קלעו בספרות כפולות. במחצית הראשונה ההתקפה הייתה יעילה במיוחד עם 63% מהשדה, כשדורן ודאנקן רובינסון קלעו 14 נקודות כל אחד לפני ההפסקה.

הגריזליס קיבלו 23 נקודות מג'ייבון סמול ו-21 מטיי ג'רום, בעוד טאג' גיבסון בן ה-40 ערך הופעת בכורה עונתית לאחר שחתם בקבוצה בפברואר וסיים עם 3 נקודות ו-3 ריבאונדים בכמעט 12 דקות. ממפיס ניסתה לפתוח עם לחץ כפול על קנינגהאם כדי למנוע ממנו לזרוק, מה שהוביל לכך שבמחצית הראשונה היו לו 7 נקודות בלבד לצד 9 איבודים ואסיסט אחד, אך אחרי ההפסקה הוא התאושש עם 5 נקודות ו-4 אסיסטים בדקות הראשונות של הרבע השלישי.

קנינגהאם (רויטרס)

אינדיאנה (52:15) - ניו יורק (25:43) 101:92

הניקס נהנו מערב גדול מג'יילן ברונסון שסיים עם 29 נקודות ו-9 אסיסטים, בעוד או ג'י אנונובי הוסיף 25 נקודות ו-8 ריבאונדים. מיטשל רובינסון שלט בצבע עם שיא קריירה של 22 ריבאונדים לצד 12 נקודות, והקבוצה רשמה ניצחון שני ברציפות ושישי ב-9 המשחקים האחרונים. למרות ערב קליעה לא יציב מחוץ לקשת עם 8 מ-28 לשלוש, ניו יורק הצליחה לסגור את המשחק עם ריצת 0:7 בדקות הסיום.

הפייסרס קיבלו 18 נקודות ו-9 ריבאונדים מג'ראס ווקר, בעוד ארון נסמית' תרם 12 נקודות ואיביצה זובאץ הוסיף 11 נקודות ו-8 ריבאונדים במשחקו השני בקבוצה מאז שהגיע בטרייד בפברואר. אינדיאנה הצליחה לחזור מפיגור דו ספרתי ברבע השלישי ואף לעלות ליתרון לאחר שלשה של נסמית' עם 7 שניות לסיום הרבע, אך ג'ורדן קלארקסון ענה בשלשה על הבאזר. בהמשך הפייסרס התקרבו שוב עד 90:88 לאחר שתי זריקות עונשין של ווקר, לפני שהניקס הכריעו עם ריצה מכרעת בדקות האחרונות.

ברונסון ואנונובי (רויטרס)

טורונטו (29:37) - פיניקס (28:39) 115:122

הראפטורס קיבלו הופעה גדולה מברנדון אינגרם שסיים עם 36 נקודות, בעוד אר ג'יי בארט הוסיף 22 נקודות ואימנואל קוויקלי תרם 17. סקוטי בארנס רשם 14 נקודות וג'קובי וולטר 12, כשהקבוצה הצליחה לחזור מפיגור 10 נקודות ברבע האחרון. בארט הוביל ריצת 2:13 שסגרה את הפער עם שלשה כ-3:35 דקות לסיום, ובהמשך בארנס גם חסם ניסיון דאנק של ג'יילן גרין בדקה האחרונה לפני שבארט הגדיל את היתרון עם דאנק בצד השני.

הסאנס קיבלו 34 נקודות מג'יילן גרין, שהשווה שיא קריירה עם 8 שלשות מתוך 16 ניסיונות מחוץ לקשת. דווין בוקר הוסיף 31 נקודות עם 10 מ-20 מהשדה, 2 מ-5 לשלוש ו-9 מ-11 מקו העונשין, אחרי משחק של 43 נקודות ערב קודם. גרייסון אלן תרם 15 נקודות, אך פיניקס איבדה יתרון 10 נקודות ברבע הרביעי ולא הצליחה לעצור את המומנטום של טורונטו בדקות הסיום.

דווין בוקר (רויטרס)

דאלאס (45:22) - קליבלנד (26:41) 138:105

הקאבס הציגו התקפה מרשימה כאשר אוון מובלי השווה את שיא העונה שלו עם 29 נקודות, כשהוא מוסיף גם 7 ריבאונדים וקולע 12 מ-15 מהשדה ב-23 דקות בלבד. מובלי פתח בסערה עם 16 נקודות כבר ברבע הראשון והגיע ל-23 עד המחצית. דונובן מיטשל תרם 24 נקודות, כולל 10 ברבע השני ועוד 12 ברבע השלישי לאחר שקלע את כל 5 הזריקות שלו. ג'יימס הארדן הוסיף ערב מגוון של 17 נקודות, 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, כשהקבוצה קלעה ב-61.5% מהשדה וב-47% לשלוש עם 18 מ-38 מחוץ לקשת.

המאבריקס קיבלו 25 נקודות מקופר פלאג ו-17 מנאג'י מרשל, אך התקשו לעצור את הקצב של קליבלנד. האורחים פתחו חזק עם 38 נקודות ברבע הראשון ב-60% קליעה והמשיכו לשלוט עד המחצית, אליה ירדו ביתרון דו ספרתי. ברבע השלישי הגדילו הקאבס את הפער עם רבע של 41 נקודות בדרך ליתרון גדול ברבע האחרון, כשהם ממשיכים רצף הצלחות במפגשים בין הקבוצות.

דונובן מיטשל (רויטרס)

יוסטון (25:41) - ניו אורלינס (46:22) 105:107

הרוקטס קיבלו משחק גדול מקווין דוראנט שסיים עם 32 נקודות, כשהוא מוסיף גם 6 ריבאונדים ו-5 אסיסטים וקולע 13 מ-24 מהשדה. אמן תומפסון תרם 23 נקודות, ריד שפרד הוסיף 18 וג'בארי סמית' ג'וניור קלע 16, כשהקבוצה פתחה רצף של חמישה משחקי בית. דוראנט קלע סל מחצי מרחק כ-7.6 שניות לסיום ולאחר מכן דייק גם בשתי זריקות עונשין בדקות ההכרעה.

דוראנט (רויטרס)

הפליקנס קיבלו הופעה נהדרת מדג'ונטה מארי שסיים עם 35 נקודות ב-14 מ-18 מהשדה ו-4 מ-5 לשלוש. זאיון וויליאמסון הוסיף 21 נקודות, אך ניו אורלינס איבדה את ההובלה בדקות האחרונות אחרי שמארי יצא מחוץ לקווים 13 שניות לסיום, ולאחר מכן גם איבוד כדור נוסף בהתקפה האחרונה מנע מהקבוצה לחזור.