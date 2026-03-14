איטודיס: לא תפקידי לדבר על המצב הגאופוליטי

אחרי שבועיים בהם לא שיחקה כדורסל, הפועל תל אביב חזרה אתמול (שישי) לפרקט ועשתה זאת בענק. האדומים הגיעו לפלאו בלאוגרנה בשיאה של המלחמה והביאו הרבה גאווה, כאשר הם רשמו 75:80 גדול על ברצלונה כדי לרשום ניצחון שני ביורוליג ברציפות. לאחר המשחק, דימיטריס איטודיס דיבר ואף נשאל גם על המצב בארץ, ועל איך הקבוצה הגיבה, כל זאת במסיבת העיתונאים בבירת קטלוניה.

איטודיס פתח: “ברכות לשחקנים שלי. פתחנו את המשחק חלודים קצת, יש הסבר כי המשחק הקודם הרשמי שלנו היה לפני שבועיים. פתחנו בלי המיינדסט הנכון בצד ההגנתי, רק עבירה אחת שלנו ברבע הראשון, חטפנו 26 נק’, ברצלונה עשתה מה שרצתה. ברור שברבע השני זה השתנה דרסטית, שחקני הספסל הביאו אנרגיה, גרמנו לאיבודים. מה שעצר אותנו זה האיבודים, הרבה בגלל האגרסיביות של ברצלונה”.

עוד מהיווני: “התכוננו לזה, אבל האיבודים וזה שהחטאנו מהקו עלו לנו. במשחק כזה גדול, לעלות לדו ספרתי ביורוליג נגד ברצלונה בחוץ זה אומר הרבה. הצלחנו לנצח, ביצענו מהלכים נכונים, כפינו עבירות מברצלונה. אנחנו שמחים שחזרנו למסלול והקבוצה עדיין נלחמת על פלייאוף. זה מרתון ויש דרך ארוכה, חסרים לנו שני משחקים ושבוע הבא יש לנו שני משחקים, בהצלחה לברצלונה ולחבר שלי צ’אבי פסקואל”.

אלייז'ה בראיינט חודר (הפועל ת"א)

על השבועיים הקשים כולל היציאה מישראל: “הייתה תוכנית טובה של המועדון, הרבה תרמו כדי להוציא אותנו בזמן, להיות בטוחים. ממצרים, לאתונה ואז סופיה. זה לא התפקיד שלי לדבר על המצב הגאופוליטי, כי הרבה דברים קורים בישראל, בעולם, לא רק עכשיו, תמיד. מה שקורה עכשיו וגם מה שלצערי עוד יקרה”.

“יש לנו הייטרים, אבל גם כאלו שבעדנו”

מאמן הפועל ת”א המשיך: “העבודה שלי זה ללמד כדורסל וחברות, אנחנו באים ממדינות שונות עם אמונות שונות, אבל אנחנו כל כך מלוכדים, יש לנו בעלים שיודעים לתמוך, חייבים להם הרבה, כי הם משקיעים בזה. אכפת להם מספורט, מכדורסל, הפועל ת”א חדשה לדבר הזה, אבל בנינו קבוצה עם שילוב של צעירים, ניסיון, רוצה לנצח. יש עליות וירידות כמו כולם, פציעות, להכניס שחקנים חדשים, מנסים לייצר יציבות. משחקים שם, ואז שם, זה לא קל, אבל כולנו חדורים, והם חדורים כשהמשפחה בטוחה ושיש סביבה בטוחה”.

איטודיס הוסיף: “אנחנו מרוכזים בכדורסל, אם נוכל להישאר בזה אז נצליח לזרוח. יש המון דברים שקורים, וזו קבוצה חדשה. בשישה חודשים יצרנו הרבה תשומת לב, יש לנו הייטרים, אבל יש גם כאלו שבעדנו, יודעים שיש לנו קהל גדול, ומה שחשוב זה הפועל ת”א כקבוצת כדורסל. חבל שלא היה כאן אולם מלא, כדורסל משחקים לא כדי לעשות זאת בלי קהל, תמיד כיף לבוא לברצלונה כי הקהל כאן מעודד, אבל זה לא בידיים שלי”.

לסיכום אמר: “תרשו לי לומר אם יש לי הזדמנות. המשימה של קבוצות הספורט, בכל ספורט, זה לעניין אנשים. בעזרתכם העיתונאים, תשאירו אותנו מחוץ לכל מה שקורה בעולם שלנו. אנחנו מנסים לאחד, מנסים לעניין אנשים, כמו שחקני קולנוע, זמרים, טניסאים, נהגי פורמולה, כל ספורט. אני מכבד אתכם ואת העבודה שלכם, תכבדו את שלי, אנחנו לא חלק ממה שקורה מחוץ לספורט, אנחנו יכולים להגיב לספורט”.