"אולי הניצחון הכי גדול העונה": הפועל ת"א חוגגת

אמנם כל ישראל עוברת תקופה לא קלה, אבל בסטנדרטים של כדורסל ועם כל הפרופורציות בעולם, מבחינה ספורטיבית הפועל תל אביב עברה ימים לא קלים גם כן. מסע שהחל עם ירידה לאילת, מעבר למצרים, טיסה ליוון, הגעה לסופיה ומשם חזרה לשחק אחרי יותר משבועיים הסתיים עם 75:80 גדול מאוד על ברצלונה בחוץ אתמול (שישי).

האדומים השיגו ניצחון שני ברציפות ביורוליג ועשו צעד גדול לעבר הפלייאוף, ובעיקר הציגו חוסן מנטלי נפלא אחרי תקופה ארוכה ללא אקשן. החבורה של דימיטריס איטודיס סימנה וי כפול על ברצלונה העונה, הרבה הודות לעוד הופעה ענקית גם של דן אוטורו עם 22 נק’ וגם של אלייז’ה בראיינט עם 21 נק’, והיא כבר עם הפנים לאתגרים הבאים.

“זה כנראה הניצחון הכי גדול שלנו העונה. אם לוקחים בחשבון את כל הנסיבות, שבועיים ללא משחק, האירועים הלא קלים שהשחקנים עברו בישראל, המסע הארוך לצאת מהארץ, הכל מהכל, זה ניצחון לא פחות מענק”, סיכמו במועדון. בהפועל ת”א החמיאו בעיקר לשני המצטיינים העונה בדמות בראיינט ואוטורו, וחילקו שבחים גם לקסלר אדוארדס שנראה נהדר בדקות הרציניות הראשונות.

אלייז'ה בראיינט חודר (הפועל ת"א)

זיו, שגב ובלייזר יחברו היום. מוטלי בספק לפאריס ובולוניה

הקבוצה העבירה את הלילה בברצלונה ובצהריים תעלה על מטוס כדי לשוב לבסיס המועדון בסופיה, כאשר כבר היום מי שיחברו אליה הם שלושת השחקנים שעד כה נשארו בארץ, איתי שגב, יפתח זיו ועוז בלייזר. היחיד שעוד נשאר בארץ זה תומר גינת, שצפוי מחר לעבור הליך רפואי בברך שישבית אותו לכל הפחות לחודש נוסף.

מבחינת ג’ונתן מוטלי, הפציעה שלו בקרסול לא רצינית מידי, אבל הוא כן בספק לצמד המפגשים הבאים בשבוע הבא. הפועל תל אביב תשחק ביום שלישי את משחק ההשלמה שלה נגד פאריס (17:00) וביום חמישי תפגוש את בולוניה (21:05), כאשר שני המפגשים יהיו “בבית”, כלומר בסופיה. רק לקראת כל מפגש האדומים ידעו האם מוטלי כשיר להירשם או לא.

טאי אודיאסי סיכם: “משחק נהדר של כולם, כולם הצליחו לתרום מהראשון ועד האחרון. ניצחון קבוצתי נהדר ואני שמח שהצלחנו להשיג אותו”. אדוארדס הוסיף: “ניצחון נהדר על ברצלונה, שמח שקיבלתי דקות ראשונות אמיתיות ביורוליג, מעריך מאוד את המאמנים שלי והחברים שקיבלו אותי ועודדו אותי לשחק את המשחק שלי, לעשות את מה שאני יודע כדי לתרום. שמח שניצחנו”.