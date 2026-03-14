רעידת אדמה באינדיאן וולס: שביונטק הודחה

האוקראינית הדהימה את המדורגת 2 בעולם עם 2:6, 6:4, 6:4. ריבאקינה תעלה למקום השני בדירוג על חשבון הפולנית. תמונת חצי הגמר הושלמה.

איגה שוויונטק מגישה במהלך המשחק. (רויטרס)
טורניר האינדיאן וולס סיפק את אחת ההפתעות הגדולות של העונה בטניס הנשים, כאשר אלינה סביטולינה (9) הדיחה את איגה שביונטק ברבע הגמר. האוקראינית הוותיקה הציגה טניס אגרסיבי וניצחה 2:6, 6:4, 6:4 בתום שעתיים ותשע דקות של התמודדות מרתקת, תוך שהיא מנצלת את החולשה של הפולנית במשחקוני ההגשה ולוקחת את הכרטיס היוקרתי לחצי הגמר.

המערכה הראשונה הייתה בשליטה מוחלטת של סביטולינה, שניצלה חמש שגיאות כפולות של שביונטק כדי לשבור אותה שלוש פעמים בדרך ל-2:6 קליל. שביונטק, שזכתה בעבר בווימבלדון וברולאן גארוס, הוכיחה אופי כשחזרה מפיגור והשוותה את מניין המערכות עם 4:6. המערכה המכרעת נפתחה בצורה שקולה, אך במשחקון התשיעי סביטולינה השיגה את השבירה הקריטית וסגרה עניין במשחקון הגשה על האפס.

"אין אלופה שמחכה לטעויות", אמרה האוקראינית בסיום המשחק. "הייתי חייבת להיות אגרסיבית, לפתוח את המגרש ולקחת את ההזדמנויות שלי מול שחקנית שזזה כל כך טוב". סביטולינה, שרושמת פתיחת עונה אדירה עם מאזן של 3:19, ייחסה את היכולת הגבוהה להפסקה מנטלית שלקחה בסוף השנה שעברה: "הייתי מותשת לחלוטין, גם פיזית וגם מנטלית. לקחתי חודש שלם ללא טניס, עבדתי על הכושר הגופני ועל התאמות טקטיות קטנות עם הצוות שלי. ההפסקה הזו עזרה לי להתחיל הכל מאפס".

ההפסד הזה ממשיך מגמה מדאיגה עבור הפולנית. פרשנים מציינים כי ההילה הבלתי מנוצחת שאפיינה את שביונטק בעבר הולכת ומתפוגגת. אם בעבר יריבות היו עולות למגרש בתחושת הפסד מראש, כיום שחקניות צמרת מאמינות ביכולתן לתקוף ולנצח אותה.

להפסד של שביונטק יש גם משמעות היסטורית בדירוג העולמי. אלנה ריבאקינה (3), שניצחה ברבע הגמר את ג'סיקה פגולה 1:6, 6:7 (4), תעפיל ביום שני הקרוב למקום השני בעולם - דירוג שיא בקריירה שלה. המשמעות היא ששביונטק תנשור למקום השלישי, ותיעדר משני המקומות הראשונים בדירוג לראשונה מזה כמעט ארבע שנים. ריבאקינה מחזיקה כעת ברצף נדיר של 11 ניצחונות מול שחקניות טופ 10.

תמונת חצי הגמר באינדיאן וולס מבטיחה מאבקים אדירים. סביטולינה תפגוש את ריבאקינה לקרב מסקרן, כאשר האוקראינית תקווה לשחזר את הניצחון שלה על הקזחית ממשחק מדליית הארד באולימפיאדת טוקיו. מנגד, לריבאקינה יש יתרון כוח משמעותי שעשוי להכריע את ההתמודדות.

בחצי הגמר השני, המדורגת ראשונה ארינה סבאלנקה תתמודד מול לינדה נוסקובה בת ה-21 (14 בטורניר). סבאלנקה, שמחזיקה במאזן מפלצתי של 1:15 מתחילת השנה, גברה ברבע הגמר על ויקטוריה אמבוקו 6:7 (0), 4:6, תוך שהיא מציגה דומיננטיות מוחלטת עם שובר שוויון מושלם על האפס. הבלארוסית מציגה כושר שיא, במיוחד בהגשות, כשהיא מצילה כמעט כל נקודת שבירה נגדה. נוסקובה, מצידה, עצרה את טליה גיבסון עם 2:6, 6:4, 2:6, ותנסה לחולל סנסציה. אם סבאלנקה וריבאקינה ינצחו את משחקיהן, נקבל בגמר שחזור ישיר של גמר אליפות אוסטרליה הפתוחה.

