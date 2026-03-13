"אוטורו ובראיינט הם הכוח המניע של הפועל ת"א"

הפועל תל אביב רשמה ניצחון גדול ביורוליג כשהכניעה את ברצלונה 75:80 בפלאו, תוצאה שלא רק הפתיעה את הקבוצה הקטלאנית אלא גם עוררה הד רחב בתקשורת הספרדית.

כלי התקשורת המרכזיים במדינה התייחסו לניצחון של האדומים כעוד מכה קשה לברצלונה במפעל האירופי והדגישו את השליטה של הקבוצה הישראלית בצבע ואת החולשות שהפגינו המקומיים במשחק. בעיתונות הספרדית ציינו במיוחד את ההופעה של דן אוטורו ואת התרומה של חבריו לקבוצה, לצד הביקורת על היכולת של ברצלונה בתקופה האחרונה.

מחמאות לאוטורו ובראיינט בספרד

ב'ספורט' נכתב: "עוד מכה בפלאו שמדליקה נורות אזהרה ביורוליג. ברצלונה ספגה הפסד רביעי ברציפות בפלאו הריק. האדומים ניצלו את חוסר הדיוק של הקטלונים מחוץ לקשת, 4 מ-21 בלבד, ואת המשחק הפנימי החלש כדי לשלוט בהתמודדות. הפועל הצליחה לגרום נזק בצבע עם דן אוטורו היעיל, בזמן שברצלונה הייתה תלויה כמעט לחלוטין בפאנטר ובקלייברן".

אלייז'ה בראיינט חודר (הפועל ת"א)

ב'אס' נכתב: "ברצלונה ספגה עוד הפסד ביתי, הפעם להפועל תל אביב, וזה כבר ההפסד החמישי שלה בששת משחקי היורוליג האחרונים. התקוות להגיע לפלייאוף מתחילות להתרחק, לא משום שהמקום השישי בלתי אפשרי, אלא בגלל שהיכולת של הקבוצה רחוקה מהרמה של הטובות באירופה. אוטורו ובראיינט היו דומיננטיים".

'מארקה': "אוטורו, עם 22 נקודות, ובראיינט, עם 21 וארבע החטאות בלבד, היו הכוח המניע מאחורי הניצחון השני ברציפות של הפועל".