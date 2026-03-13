איטודיס: לנצח בחוץ את ברצלונה זה אומר הרבה

אחרי למעלה משבועיים ללא כדורסל, הפועל תל אביב חזרה לשחק ואף חזרה לשחק בגדול. האדומים רשמו הערב (שישי) 75:80 על ברצלונה בחוץ בפלאו בלאוגרנה, ובכך רשמו ניצחון גדול מאוד מול יריבה ישירה במאבק על הכרטיס לפלייאוף, ואף השלימו ניצחון כפול על הקטלונים העונה.

אלייז’ה בראיינט אמר אחרי המשחק: “כרגע זו אחת העונות הטובות בקריירה שלי, אבל יש לי עוד דרך להתקדם ולשפר את המשחק שלי” בנוגע לסיכוי להשיג ביתיות הוסיף: “אנחנו מנסים לקחת את זה משחק אחד בכל רגע. ניקח את הניצחון ונתמקד במשחק הבא כשהוא יגיע”.

איטודיס: “אנחנו קבוצה חדשה”

דימיטריס איטודיס אמר: “אני רוצה לברך את הקבוצה והשחקנים. התחלנו בצורה חלודה, אבל התאוששנו יפה ואפשרנו רק 14 נקודות בשני רבעים. איבדנו את הכדור יותר מדי ופספסנו קליעות עונשין, אבל הייתה לנו מטרה ברורה מה לעשות, שמנו דגש טוב על הצבע והזזנו טוב את הכדור. היינו הקבוצה הטובה יותר. לנצח בחוץ את ברצלונה זה אומר הרבה”.

מה המשמעות של הניצחון בתקופה שאין מקום לטעויות: “אנחנו קבוצה חדשה ואנחנו מנסים לחבר את השחקנים החדשים. הם משתלבים בצורה טובה, נשלב אותם לאט לאט ונתקדם משחק אחרי משחק. ננסה לעשות את הטוב ביותר שלנו”.