טורינו ניצחה 1:4 את פארמה והתרחקה מהתחתית

סופ”ש של כדורגל החל הערב (שישי) בליגות הבכירות באירופה כשהמחזור ה-29 בליגה האיטלקית נפתח עם טורינו שניצחה 1:4 את פארמה. במקביל, בורוסיה מנשנגלדבאך הוציאה לדרך את המחזור ה-26 בבונדסליגה עם 0:2 מול סט. פאולי.

טורינו – פארמה 1:4

המארחת חזרה לנצח ברגע חשוב והצליחה להגדיל את הפער מהקו האדום ל-9 נקודות, כשהיא נצמדה ליריבתה עם נקודה פחות ממנה במקום ה-13. ג’ובאני סימאונה כבש שער יתרון בדקה השלישית, מטאו פלגרינו איזן בדקה ה-20, אך בליץ של שתי דקות עם שערים של אמירהן אילקן (54’) ומנדלה קייטה (עצמי, 56’) החזירו את היתרון. דובאן זפאטה הוותיק חתם בדקה ה-90+1 בדרך ל-1:4 לזכות טורינו בסיום.

בורוסיה מנשנגלדבאך – סט. פאולי 0:2

בקרב תחתית לוהט, המארחת התעלתה והשיגה ניצחון קריטי שפתח פער של ארבע נקודות ביניהן בזמן שהאורחת במקום ה-16 שמוביל לפלייאוף הירידה. קווין שטוגר כבש את היתרון בדקה ה-37, פרנק הונוראט סגר סיפור עם השני בדקה ה-62.