6624-9225באיירן מינכן1
5526-5325בורוסיה דורטמונד2
4933-5325הופנהיים3
4734-5025שטוטגרט4
4734-4825לייפציג5
4432-4825באייר לברקוזן6
3549-4825איינטרכט פרנקפורט7
3442-3725פרייבורג8
3143-3125אוגסבורג9
2936-2825המבורג10
2842-3025אוניון ברלין11
2843-3026בורוסיה מנשנגלדבאך12
2545-2925ורדר ברמן13
2443-3425פ.צ. קלן14
2441-2925מיינץ15
2442-2326סט. פאולי16
2055-3425וולפסבורג17
1457-2425היידנהיים18

טורינו ניצחה 1:4 את פארמה והתרחקה מהתחתית

סימאונה כבש, פלגרינו איזן ושערים של אילקן, קייטה (עצמי) וזפאטה נתנו ניצחון ומרחק 9 נק' מהקו האדום. בורוסיה מנשנגלדבאך גברה 0:2 על סט. פאולי

שחקני טורינו חוגגים (IMAGO)
שחקני טורינו חוגגים (IMAGO)

סופ”ש של כדורגל החל הערב (שישי) בליגות הבכירות באירופה כשהמחזור ה-29 בליגה האיטלקית נפתח עם טורינו שניצחה 1:4 את פארמה. במקביל, בורוסיה מנשנגלדבאך הוציאה לדרך את המחזור ה-26 בבונדסליגה עם 0:2 מול סט. פאולי.

טורינו – פארמה 1:4

המארחת חזרה לנצח ברגע חשוב והצליחה להגדיל את הפער מהקו האדום ל-9 נקודות, כשהיא נצמדה ליריבתה עם נקודה פחות ממנה במקום ה-13. ג’ובאני סימאונה כבש שער יתרון בדקה השלישית, מטאו פלגרינו איזן בדקה ה-20, אך בליץ של שתי דקות עם שערים של אמירהן אילקן (54’) ומנדלה קייטה (עצמי, 56’) החזירו את היתרון. דובאן זפאטה הוותיק חתם בדקה ה-90+1 בדרך ל-1:4 לזכות טורינו בסיום.

בורוסיה מנשנגלדבאך – סט. פאולי 0:2

בקרב תחתית לוהט, המארחת התעלתה והשיגה ניצחון קריטי שפתח פער של ארבע נקודות ביניהן בזמן שהאורחת במקום ה-16 שמוביל לפלייאוף הירידה. קווין שטוגר כבש את היתרון בדקה ה-37, פרנק הונוראט סגר סיפור עם השני בדקה ה-62.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
