יום שבת, 14.03.2026 שעה 01:07
יורוליג

אחרי 19 ניצחונות: פנר נעצרה מול הכוכב האדום

הרצף המדהים של אלופת אירופה נעצר בבלגרד, כשהסרבים חגגו 73:79 נגד הקבוצה של שאראס. צ'ימה מונקה סיים עם 21 נקודות, 16 לווייד בולדווין בצד השני

|
ביברוביץ' ומילר מקינטיר (IMAGO)
ביברוביץ' ומילר מקינטיר (IMAGO)

הכוכב האדום בלגרד ניצחה הערב (שישי) את פנרבחצ'ה 73:79 במסגרת המחזור ה-31 ביורוליג ועצרה את רצף 19 הניצחונות של הטורקים. הקבוצה הסרבית פתחה היטב את המשחק מול אלופת אירופה, הציגה מחצית שנייה מצוינת והצליחה לגבור על קבוצתו של שארונאס יאסיקביצ'יוס בזכות משחק קבוצתי מרשים בדרך לניצחון חשוב במאבק על מקום בטופ 6.

השחקן הבולט בשורות הכוכב האדום היה צ'ימה מונקה שסיים עם 21 נקודות ו-4 ריבאונדים. ג'ורדן נוורה הוסיף 14 נקודות, אבוקה איזונדו תרם 13 נקודות וג'ארד באטלר קלע 12. קודי מילר-מקינטייר רשם משחק מצוין עם 10 נקודות, 12 אסיסטים ו-8 ריבאונדים.

בצד של פנרבחצ'ה בלט ווייד בולדווין עם 16 נקודות, בונזי קולסון קלע 15 וטיילן הורטון-טאקר הוסיף 14 נקודות.

מהפך גדול במחצית השנייה

הכוכב האדום פתחה טוב יותר את המשחק והובילה ברוב שלבי הרבע הראשון, אך לאחר 10 דקות פנרבחצ'ה הוליכה 17:20. הקבוצה מאיסטנבול שמרה על היתרון גם במהלך הרבע השני וירדה להפסקה כשהיא מובילה 33:42.

ברבע השלישי הגיע המפנה. האדומים-לבנים ביצעו מהפך גדול והצליחו להיכנס לרבע האחרון ביתרון של 56:61.

בתחילת הרבע הרביעי הובילה הקבוצה מבלגרד 58:63, אך פנרבחצ'ה הגיבה בריצת 0:9 ועלתה ל-63:67. למרות זאת, המארחים היו בטוחים יותר בדקות הסיום והצליחו להשלים את הניצחון.

הניצחון העלה את הכוכב האדום למקום החמישי בטבלת היורוליג עם מאזן של 13:18, בעוד פנרבחצ'ה נותרה בפסגה עם מאזן של 8:22. במחזור הבא תארח הכוכב האדום את פנאתינייקוס, בעוד פנרבחצ'ה תפגוש את אולימפיאקוס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
