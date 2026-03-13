אחרי 19 ניצחונות: פנר נעצרה מול הכוכב האדום

הכוכב האדום בלגרד ניצחה הערב (שישי) את פנרבחצ'ה 73:79 במסגרת המחזור ה-31 ביורוליג ועצרה את רצף 19 הניצחונות של הטורקים. הקבוצה הסרבית פתחה היטב את המשחק מול אלופת אירופה, הציגה מחצית שנייה מצוינת והצליחה לגבור על קבוצתו של שארונאס יאסיקביצ'יוס בזכות משחק קבוצתי מרשים בדרך לניצחון חשוב במאבק על מקום בטופ 6.

השחקן הבולט בשורות הכוכב האדום היה צ'ימה מונקה שסיים עם 21 נקודות ו-4 ריבאונדים. ג'ורדן נוורה הוסיף 14 נקודות, אבוקה איזונדו תרם 13 נקודות וג'ארד באטלר קלע 12. קודי מילר-מקינטייר רשם משחק מצוין עם 10 נקודות, 12 אסיסטים ו-8 ריבאונדים.

בצד של פנרבחצ'ה בלט ווייד בולדווין עם 16 נקודות, בונזי קולסון קלע 15 וטיילן הורטון-טאקר הוסיף 14 נקודות.

מהפך גדול במחצית השנייה

הכוכב האדום פתחה טוב יותר את המשחק והובילה ברוב שלבי הרבע הראשון, אך לאחר 10 דקות פנרבחצ'ה הוליכה 17:20. הקבוצה מאיסטנבול שמרה על היתרון גם במהלך הרבע השני וירדה להפסקה כשהיא מובילה 33:42.

ברבע השלישי הגיע המפנה. האדומים-לבנים ביצעו מהפך גדול והצליחו להיכנס לרבע האחרון ביתרון של 56:61.

בתחילת הרבע הרביעי הובילה הקבוצה מבלגרד 58:63, אך פנרבחצ'ה הגיבה בריצת 0:9 ועלתה ל-63:67. למרות זאת, המארחים היו בטוחים יותר בדקות הסיום והצליחו להשלים את הניצחון.

הניצחון העלה את הכוכב האדום למקום החמישי בטבלת היורוליג עם מאזן של 13:18, בעוד פנרבחצ'ה נותרה בפסגה עם מאזן של 8:22. במחזור הבא תארח הכוכב האדום את פנאתינייקוס, בעוד פנרבחצ'ה תפגוש את אולימפיאקוס.