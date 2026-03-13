יום שבת, 14.03.2026 שעה 00:17
כדורסל עולמי  >> יורוליג

ניצחון חשוב להפועל, מכבי בבעיה: תמונת מצב

לאחר הניצחון של האדומים בברצלונה וההפסד של הצהובים למילאנו, תמונת המאבק על הפלייאוף והפלייאין מתבהרת: כמה ניצחונות ידרשו, המשך הלו"ז ועוד

אנטוניו בלייקני מול אושיי בריסט (רדאד ג'בארה)
יום המשחקים ביורוליג הסתיים ברגשות מעורבים עבור הקבוצות הישראליות. הפועל תל אביב שמחה עם ניצחון חשוב מול ברצלונה, אך מנגד מכבי תל אביב הפסידה במשחק חשוב מול מילאנו.

האדומים במקום החמישי ביורוליג אחרי ששיחקו 29 משחקים מתוך 38, והצהובים שבמקום ה-13 שיחקו 30. כשאנחנו מגיעים ליישורת האחרונה של העונה הסדירה, זה הזמן לעצור ולהבין מה המצב במאבק על הפלייאוף והפלייאין.

על פי התחזיות האחרונות, אלה הניצחונות אשר ידרשו כדי להעפיל למקומות המובילים להמשך העונה:

ביתיות בפלייאוף, טופ 4: נדרשים 24 ניצחונות.

# העפלה ישירה לפלייאוף, טופ 6: נדרשים 22 ניצחונות.

העפלה לפלייאין, טופ 10: נדרשים 20 ניצחונות.

קסלר אדוארדס, הפועל תל אביב תצליח להשיג את הביתיות? (הפועל ת"א)קסלר אדוארדס, הפועל תל אביב תצליח להשיג את הביתיות? (הפועל ת"א)

כפי שאפשר להבין, המאבק על ההעפלה תהיה צפופה מאין כמוה. הפועל תל אביב עם 18 ניצחונות ו-11 הפסדים נמצאת בעמדת זינוק מצוינת. היא הרחיקה את ברצלונה בזכות הניצחון הערב, ועשתה צעד נוסף לעבר המקום בפלייאוף כשהיא במרחק של שני ניצחונות מהמקום הרביעי שמוביל לביתיות בפלייאוף.

מנגד, המצב של מכבי תל אביב בעייתי בהרבה. ההפסד למילאנו הרחיק אותה עוד יותר מהמקום העשירי, כשהיא עם 14 ניצחונות בלבד מול 16 הפסדים. על פי התחזיות, היא תצטרך לנצח 6 מ-8 המשחקים האחרונים כדי להדהים ולהעפיל לפלייאין, כשכרגע ברצלונה העשירית עם 17 ניצחונות ו-14 הפסדים נמצאת במרחק ניכר.

ג׳יימי קלארק בפעולה מול מילאנו, מכבי תל אביב במצב בעייתי (IMAGO)ג׳יימי קלארק בפעולה מול מילאנו, מכבי תל אביב במצב בעייתי (IMAGO)

המשחקים שנותרו להפועל תל אביב

פאריס (ב’) – 17.3
וירטוס (ב’) – 19.3
ריאל מדריד (ח’) – 24.3
באסקוניה (ח’) – 27.3
פנאתינייקוס (ב’) – 2.4
פנרבחצ’ה (ב’) – 7.4
אולימפיאקוס (ב’) –  9.4
מכבי ת”א (ח’) – 12.4
מונאקו (ח’) – 17.4

המשחקים שנותרו למכבי תל אביב

וילרבאן (ח’) – 20.3
פנרבחצ’ה (ב’) – 24.3
דובאי (ב’) – 26.3
אנדולו אפס (ב’) – 2.4
באסקוניה (ח’) – 7.4
פאריס (ח’) – 9.4
הפועל ת”א (ב’) – 12.4
וירטוס בולוניה (ב’) – 16.4

