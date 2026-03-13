באם אדבאיו: כועסים? תאשימו את מאמן וושינגטון

באם אדבאיו ממשיך לעמוד במרכז השיח ב-NBA לאחר משחק ה-83 נקודות האדיר שלו, אחד ממשחקי הקליעה הגדולים בהיסטוריה. למרות ההישג המרשים, היו לא מעט ביקורות שטענו כי שחקן מיאמי היט רדף אחרי סטטיסטיקה. הסנטר עצמו לא נשאר חייב והגיב בחריפות למבקרים לאחר הניצחון 105:112 על מילווקי.

לדבריו, מי שצריך לספוג את הביקורת הוא דווקא מאמן וושינגטון בריאן קיף. "קודם כל אתם מאשימים אותי", אמר אדבאיו. "אתם צריכים להאשים את המאמן שלהם. אני לא זה שנתן לי לשחק אחד על אחד כל המשחק עד שהגעתי ל-70 נקודות ורק אז התחלתם לשלוח דאבל טים".

הסנטר המשיך להסביר מדוע לא הייתה לו שום כוונה לעצור כשהתקרב להיסטוריה. "בשלב הזה היו לי 70 נקודות ונשארו בערך 9 דקות לסיום המשחק. אתם חושבים שאני לא הולך על זה? זה מה שמצחיק כשמדברים על ה'לא אתי' בכדורסל. אם יש לי 70 נקודות ונשארו 9 דקות, מי יגיד למאמן 'תוציא אותי'? אם הייתה נשארת דקה, אולי. אבל 9 דקות? ברור שאני הולך על זה. אי אפשר לכעוס על זה. ואם אתם כועסים, לא אכפת לי".

"מי שמתעצבן פשוט לא היה קרוב לגדולה"

במהלך המשחק עצמו הגיע אדבאיו ל-70 נקודות כאשר נותרו 9:05 דקות לסיום הרבע האחרון, כשההיט כבר הובילו ב-22 נקודות. באותו רגע כבר היה ברור שהוא בדרך להתקרב לשיאים הגדולים של ה-NBA, כולל ה-81 נקודות של קובי בראיינט.

לדבריו, חלק מהביקורת מגיעה דווקא מאנשים שמעולם לא היו קרובים לרגעים כאלה. "הרבה אנשים כועסים כי אם הם שיחקו, הם אף פעם לא היו קרובים לרדוף אחרי גדולה", אמר אדבאיו. "ואם כבר מגיעים כל כך קרוב לגדולה, כל הרעיון הוא לנסות לעבור אותה. חלק מהאנשים שמבקרים בכלל לא שיחקו כדורסל. אם שיחקת פעם בחצר עם חברים והגעת ל-19 במשחק 21, אתה לא תוותר על הזריקה הקלה שתנצח".

אדבאיו גם דחה את הטענות שהישגו פחות מרשים בגלל מספר זריקות העונשין הרב. בדרך ל-83 נקודות הוא קלע 36 מתוך 43 מהקו, כולל 14 מתוך 16 ברבע האחרון. "הם הולכים לדבר על זריקות העונשין", אמר. "אבל זה לא שאני זורק 15 עונשין במשחק ולא שאני ממוצע של 10. אפשר לראות בווידאו, פשוט עשו עליי עבירות בכל פעם ולכן הלכתי לקו".

הכוכב של מיאמי הודה כי הימים שלאחר המשחק היו מטלטלים מבחינה רגשית. "זה עדיין רגע שאתה צריך לצבוט את עצמך כדי להאמין שהוא קרה", אמר. "כמו שקובי אמר, צריך להיות בכושר מדהים ובעל סיבולת גבוהה כדי להגיע לדבר כזה. עכשיו אני מבין את זה, כי המשחק הבא הוא זה שצריך לדאוג לו".

גם במשחק שלאחר מכן מול מילווקי, שבו קלע 21 נקודות בלבד, אדבאיו שמר על אותה גישה. "זה לא היה 83 הלילה, זה היה 21", אמר. "אם מישהו כועס, לא אכפת לי. אבל ניצחנו, וזה מה שחשוב". בנוסף הוסיף כי עצם העובדה ששמו מופיע לצד וילט צ'מברליין וקובי בראיינט ברשימת המשחקים הגדולים בהיסטוריה עדיין נראית לו בלתי נתפסת: "זה נשמע מטורף, אבל זה באמת קרה".