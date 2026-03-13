יום שישי, 13.03.2026 שעה 21:52
כדורגל עולמי  >> ליגה בלגית
ליגה בלגית 25-26
6016-4528אוניון סן ז'ילואז1
5734-5328קלאב ברוז'2
5731-4628סט. טרוידן3
4435-4128אנדרלכט4
4233-3728מכלן5
3942-4428גנט6
3834-2628סטנדרד ליאז'7
3842-4028גנק8
3838-3528ווסטרלו9
3430-3028אנטוורפן10
3439-3828שרלרואה11
2945-3728זולטה וורחם12
2843-2928לובן13
2842-3528סרקל ברוז'14
2731-2228לובייר15
1946-2328דנדר16

השווי של חלאילי זינק מ-12 ל-18 מיליון אירו

ב'טרנספרמרקט' עדכנו את שוויון של הקיצוני מסן ז'ילואז: "אחד הכוחות המובילים בקבוצתו, לא מפתיע שהוא מקושר לבנפיקה וניוקאסל. התפתח מאוד פיזית"

ענאן חלאילי (IMAGO)
ענאן חלאילי (IMAGO)

אתר 'טרנספרמרקט' פרסם עדכון נרחב לערכי השוק בליגה הבלגית, ובמסגרתו עודכנו שווים של 143 שחקנים. בעוד שקונסטנטינוס קארטסאס מגנק הפך לשחקן היקר ביותר בתולדות הליגה עם שווי של 35 מיליון אירו, גם הקיצוני הישראלי ענאן חלאילי ממשיך למשוך תשומת לב בזכות ההתפתחות המרשימה שלו.

במסגרת העדכון האחרון צוין כי מספר שחקנים צעירים בליגה הבלגית ממשיכים להעלות את ערכם בזכות הופעות מרשימות והתקדמות מקצועית. לפי 'טרנספרמרקט', המגמה הזו נוגעת גם לשחקנים התקפיים צעירים שמצליחים להשפיע על משחקי הקבוצות שלהם ולהפוך לשמות בולטים בליגה.

ההתפתחות של חלאילי מושכת תשומת לב

הישראלי נמנה עם השחקנים שממשיכים להתקדם ולהעלות את ערכם, כאשר בכתבה הודגש כי מדובר באחד השחקנים הצעירים המעניינים בליגה. ב'טרנספרמרקט' כתבו עליו: "הוא שחקן שמסוגל להשפיע על המשחק בזכות המהירות והיכולת ההתקפית שלו".

ענאן חלאילי (IMAGO)ענאן חלאילי (IMAGO)

"חלאילי הוא אחד הכוחות המובילים של יוניון ותמיד מוביל את הדרך במאבק", אמר האנליסט בארט טמסין. "הוא התפתח מאוד, במיוחד מבחינה פיזית, מאז שהגיע לבריסל, ולכן אין זה מפתיע שהוא מקושר למועדונים כמו ניוקאסל ובנפיקה. רק הסטטיסטיקה שלו, עם חמישה שערים ובישול אחד ב-39 משחקים, נראית מעט מאכזבת, אך בהתחשב בכך שהוא בן 21 בלבד, עדיין יש לו זמן לעשות את ההתקדמות הנדרשת בתחום הזה", אמר טמסין על השחקן שערך השוק שלו עלה ב-6 מיליון אירו ל-18 מיליון אירו בשלושת החודשים האחרונים (העדכון האחרון של השווי היה ב-10.12 ואז חלאילי הוערך בכ-12 מיליון).

בנוסף צוין כי ההתפתחות של שחקנים צעירים בליגה הבלגית מושכת יותר ויותר עניין מצד קבוצות בכירות באירופה. בכתבה נכתב: "שחקנים צעירים בליגה הבלגית ממשיכים להוכיח שהם יכולים להתפתח במהירות ולהפוך למטרות עבור מועדונים מהליגות הגדולות".

ענאן חלאילי בפעולה (IMAGO)ענאן חלאילי בפעולה (IMAGO)

האתר הדגיש גם את החשיבות של הליגה הבלגית כפלטפורמה להתפתחות שחקנים צעירים: "הליגה הבלגית הפכה בשנים האחרונות לאחת הזירות המרכזיות שבהן כישרונות צעירים יכולים לפרוץ ולהגדיל משמעותית את ערך השוק שלהם".

בתוך המגמה הזו, חלאילי נחשב לאחד השמות שממשיכים להתקדם ולהתבסס כשחקן התקפי מבטיח. ההתפתחות שלו בליגה הבלגית ממשיכה לעורר עניין, והעלייה בערכו לפי 'טרנספרמרקט' משקפת את ההתקדמות שלו ואת הפוטנציאל שמזהים בו לעתיד.

