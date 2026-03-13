בדקה ה-98: ויאריאל סחטה 1:1 אצל אלאבס

בישראל כמובן שאין ספורט, אבל בשאר הליגות ממשיכים לשחק ואף מתקרבים לישורת האחרונה. המחזור ה-28 בליגה הספרדית החל הערב (שישי) עם דרמה גדולה, כאשר ויאריאל הצליחה לסחוט 1:1 נגד אלאבס עם שער מאוחר בדקה ה-98.

הבאסקים עד לפני כחודש כבר חשבו שהם נשארו, אבל שני הפסדים רצופים סיבכו את העניינים בידיעה שיש לו”ז לא קל, ואז הגיעה מעידה קריטית נגד הצוללת הצהובה. כעת, אלאבס עם 28 נקודות והיא התרחקה אמנם עד כדי שלוש נקודות ממיורקה, אבל רק באופן זמני.

מנגד, הצוללת הצהובה ממשיכה בחוסר היציבות ואחרי שכבר חזרה לנצח מאז ההפסד לברצלונה עם 1:2 נגד אלצ’ה, היא שוב טעמה את טעם המעידה בעצמה, אבל כן לפחות סחטה תיקו. ויאריאל במקום הרביעי וכנראה לא תסיים פחות משם העונה, אבל היא יכולה לראות את אתלטיקו שבמקום השלישי בורחת.

רפא מארין פתח עם שער עצמי (40’), עד שניקולה פפה כפה 1:1 עם שער מדהים בדקה ה-98. במחזור הבא אלאבס תתארח אצל סלטה ויגו במטרה להמשיך במסע שלה לעבר הישרדות לעונה נוספת בלה ליגה. ויאריאל תמשיך למשימה לא פשוטה נוספת, כשהיא אמנם תשוב הביתה, אבל תארח את ריאל סוסיאדד, באקסית אחרת.