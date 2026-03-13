6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5533-5128ויאריאל3
5425-4627אתלטיקו מדריד4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3537-3027אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3241-3027ולנסיה12
3133-2727ראיו וייקאנו13
3142-3527סביליה14
3143-2827ג'ירונה15
2838-2628אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1844-1727אוביידו20

בדקה ה-98: ויאריאל סחטה 1:1 אצל אלאבס

הבאסקים כבר הרגישו את 3 הנקודות בידיים עם הפתעה גדולה מעצמי של מארין (40'), אבל פפה עם שער ענק בתוספת כפה חלוקת נק' וסיבך את היריבה בתחתית

שחקני ויאריאל חוגגים בגדול (La Liga)

בישראל כמובן שאין ספורט, אבל בשאר הליגות ממשיכים לשחק ואף מתקרבים לישורת האחרונה. המחזור ה-28 בליגה הספרדית החל הערב (שישי) עם דרמה גדולה, כאשר ויאריאל הצליחה לסחוט 1:1 נגד אלאבס עם שער מאוחר בדקה ה-98.

הבאסקים עד לפני כחודש כבר חשבו שהם נשארו, אבל שני הפסדים רצופים סיבכו את העניינים בידיעה שיש לו”ז לא קל, ואז הגיעה מעידה קריטית נגד הצוללת הצהובה. כעת, אלאבס עם 28 נקודות והיא התרחקה אמנם עד כדי שלוש נקודות ממיורקה, אבל רק באופן זמני.

מנגד, הצוללת הצהובה ממשיכה בחוסר היציבות ואחרי שכבר חזרה לנצח מאז ההפסד לברצלונה עם 1:2 נגד אלצ’ה, היא שוב טעמה את טעם המעידה בעצמה, אבל כן לפחות סחטה תיקו. ויאריאל במקום הרביעי וכנראה לא תסיים פחות משם העונה, אבל היא יכולה לראות את אתלטיקו שבמקום השלישי בורחת.

רפא מארין פתח עם שער עצמי (40’), עד שניקולה פפה כפה 1:1 עם שער מדהים בדקה ה-98. במחזור הבא אלאבס תתארח אצל סלטה ויגו במטרה להמשיך במסע שלה לעבר הישרדות לעונה נוספת בלה ליגה. ויאריאל תמשיך למשימה לא פשוטה נוספת, כשהיא אמנם תשוב הביתה, אבל תארח את ריאל סוסיאדד, באקסית אחרת.

