יום שבת, 14/03/2026, 16:00אצטדיון סן סירוליגה איטלקית - מחזור 29
אטאלנטה
דקה 22
0 0
שופט: ג'יאנלוקה מנגניילו
אינטר
ליגה איטלקית 25-26
6722-6428אינטר1
6020-4428מילאן2
5629-4328נאפולי3
5121-4628קומו4
5121-3828רומא5
5028-5028יובנטוס6
4626-3928אטאלנטה7
3934-3728בולוניה8
3838-3528ססואולו9
3728-2828לאציו10
3641-3328אודינזה11
3436-2129פארמה12
3350-3229טורינו13
3040-3428גנואה14
3038-3028קליארי15
2737-2028לצ'ה16
2542-3028פיורנטינה17
2440-2228קרמונזה18
1849-2228ורונה19
1548-2028פיזה20
הרכבים וציונים
 
 
דוידה זפאקוסטה מול פדריקו דימארקו (רויטרס)
נראה שהשנה יהיה קשה לקחת לאינטר את האליפות, אבל אחרי ההפסד בשבוע שעבר הכל עוד קצת פתוח. המחזור ה-29 בליגה האיטלקית נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן במיוחד בסן סירו, שם המוליכה מארחת את אטאלנטה במטרה לעשות צעד נוסף לעבר התואר.

הפער היה כבר דו ספרתי מהמקום השני, אבל מילאן רשמה 0:1 ענק בדרבי בשבוע שעבר וכעת הפער שבע נקודות. אינטר יודעת שניצחון ילחיץ מעט את היריבה העירונית, אבל איבוד נקודות לתת למילאן דלק ולפתוח מחדש לגמרי את המאבק על הסקודטו.

הנראזורי נהנו משבוע די פנוי אחרי שהודחו כבר מליגת האלופות, אז היה להם זמן להתכונן במטרה לשוב למסלול במשחק לא כל כך פשוט. אטאלנטה במקום השביעי עם 46 נקודות והיא רחוקה רק ארבע נקודות מיובנטוס, שנמצאת במקום שמוביל לאירופה בעונה הבאה. 

אגב, להבדיל מאינטר לאטאלנטה לא היה שבוע פנוי, כאשר היא כן נמצאת בשמינית גמר ליגת האלופות, אבל נראה שרק לעוד כמה ימים. האורחת פגשה את באיירן מינכן במסגרת המשחק הראשון וחטפה 6:1 לא נעים בכלל, מה שגורם לגומלין להיות די לפרוטוקול.

מחצית ראשונה
  • '12
  • החמצה
  • ג'יאנלוקה סקמאקה עם הניסיון הראשון המסוכן לעבר השער של המארחת. החלוץ הויבל התקפה של אטאלנטה ובעט מחוץ לרחבה כדור שיאן זומר הצליח להדוף, אך בעקבות הדשא החלק או ברח לו והוא היה צריך להשיג אותו שוב לפני ששחקני ההתקפה של האורחת עטו עליו גם
מרקוס תוארם מתחמם (IMAGO)מרקוס תוארם מתחמם (IMAGO)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ג'יאנלוקה מנגניילו הוציא לדרך את ההתמודדות.
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
