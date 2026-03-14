דוידה זפאקוסטה מול פדריקו דימארקו (רויטרס)

נראה שהשנה יהיה קשה לקחת לאינטר את האליפות, אבל אחרי ההפסד בשבוע שעבר הכל עוד קצת פתוח. המחזור ה-29 בליגה האיטלקית נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן במיוחד בסן סירו, שם המוליכה מארחת את אטאלנטה במטרה לעשות צעד נוסף לעבר התואר.

הפער היה כבר דו ספרתי מהמקום השני, אבל מילאן רשמה 0:1 ענק בדרבי בשבוע שעבר וכעת הפער שבע נקודות. אינטר יודעת שניצחון ילחיץ מעט את היריבה העירונית, אבל איבוד נקודות לתת למילאן דלק ולפתוח מחדש לגמרי את המאבק על הסקודטו.

הנראזורי נהנו משבוע די פנוי אחרי שהודחו כבר מליגת האלופות, אז היה להם זמן להתכונן במטרה לשוב למסלול במשחק לא כל כך פשוט. אטאלנטה במקום השביעי עם 46 נקודות והיא רחוקה רק ארבע נקודות מיובנטוס, שנמצאת במקום שמוביל לאירופה בעונה הבאה.

אגב, להבדיל מאינטר לאטאלנטה לא היה שבוע פנוי, כאשר היא כן נמצאת בשמינית גמר ליגת האלופות, אבל נראה שרק לעוד כמה ימים. האורחת פגשה את באיירן מינכן במסגרת המשחק הראשון וחטפה 6:1 לא נעים בכלל, מה שגורם לגומלין להיות די לפרוטוקול.