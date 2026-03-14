מרקוס תוראם מאוכזב (רויטרס)

המירוץ נפתח: 1:1 לאינטר עם אטאלנטה

במשחק הצמרת, הנראזורי עלו ליתרון משער של אספוסיטו, אך הורידו קצב ואפשרו לקרסטוביץ' לאזן לקראת הסיום. מילאן יכולה לצמק את הפער מהפסגה ל-5 נק'

מערכת ONE | 14/03/2026 16:00
יום שבת, 14/03/2026, 16:00אצטדיון סן סירוליגה איטלקית - מחזור 29
אטאלנטה
הסתיים
1 1
שופט: ג'יאנלוקה מנגניילו
אינטר
ליגה איטלקית 25-26
6823-6529אינטר1
6020-4428מילאן2
5629-4328נאפולי3
5121-4628קומו4
5121-3828רומא5
5028-5028יובנטוס6
4727-4029אטאלנטה7
3934-3728בולוניה8
3838-3528ססואולו9
3728-2828לאציו10
3641-3328אודינזה11
3436-2129פארמה12
3350-3229טורינו13
3040-3428גנואה14
3038-3028קליארי15
2737-2028לצ'ה16
2542-3028פיורנטינה17
2440-2228קרמונזה18
1849-2228ורונה19
1548-2028פיזה20
הרכבים וציונים
 
 

נראה שהשנה יהיה קשה לקחת לאינטר את האליפות, אבל אחרי ההפסד בשבוע שעבר הכל עוד קצת פתוח. המחזור ה-29 בליגה האיטלקית נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן במיוחד בסן סירו, שם המוליכה מארחת את אטאלנטה במטרה לעשות צעד נוסף לעבר התואר.

הפער היה כבר דו ספרתי מהמקום השני, אבל מילאן רשמה 0:1 ענק בדרבי בשבוע שעבר וכעת הפער שבע נקודות. אינטר יודעת שניצחון ילחיץ מעט את היריבה העירונית, אבל איבוד נקודות לתת למילאן דלק ולפתוח מחדש לגמרי את המאבק על הסקודטו.

הנראזורי נהנו משבוע די פנוי אחרי שהודחו כבר מליגת האלופות, אז היה להם זמן להתכונן במטרה לשוב למסלול במשחק לא כל כך פשוט. אטאלנטה במקום השביעי עם 46 נקודות והיא רחוקה רק ארבע נקודות מיובנטוס, שנמצאת במקום שמוביל לאירופה בעונה הבאה. 

אגב, להבדיל מאינטר לאטאלנטה לא היה שבוע פנוי, כאשר היא כן נמצאת בשמינית גמר ליגת האלופות, אבל נראה שרק לעוד כמה ימים. האורחת פגשה את באיירן מינכן במסגרת המשחק הראשון וחטפה 6:1 לא נעים בכלל, מה שגורם לגומלין להיות די לפרוטוקול.

מחצית שניה
ניקולה קרסטוביץ' חוגג שוויון (רויטרס)ניקולה קרסטוביץ' חוגג שוויון (רויטרס)
  • '83
  • שער
  • שער! אטאלנטה השוותה ל-1:1: דנזל דומפריס אפשר לסלימנא להשיג את הכדור ולבעוט לעבר השער, אך יאן זומר הדף. הכדור הגיע לניקולה קרסטוביץ' שעט על הריבאונד, ומול הרשת החשופה הכניס את הכדור פנימה ואיזן את התוצאה
  • '80
  • חילוף
  • חילוף נוסף אצל אינטר: דה פריי החליף את מנואל אקנג'י
  • '76
  • חילוף
  • חילוף באטאלנטה: דה קטלארה החליף את דה רון
  • '76
  • חילוף
  • חילוף בנראזורי: פרטזי החליף את בארלה
  • '66
  • חילוף
  • בוני החליף את אספוסיטו
מנואל אקנג'י (IMAGO)מנואל אקנג'י (IMAGO)
  • '65
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל המארחת: לואיס הנריקה החליף את פדריקו דימארקו
  • '65
  • חילוף
  • סלימנא החליף את זלווסקי
  • '65
  • חילוף
  • חילוף כפול נוסף באטאלנטה: איסאק האיין החליף את סיאד קולשינאץ'
מרקוס תוראם במאבק על כר הדשא (רויטרס)מרקוס תוראם במאבק על כר הדשא (רויטרס)
  • '61
  • החמצה
  • התקפה נהדרת של אינטר הסתיימה במסירה של מחיטריאן לתוראם, אך החלוץ לא הכניע את שוער האורחת, שהדף את הבעיטה שלו. החמצה גדולה לשחקן הצרפתי
  • '59
  • כרטיס צהוב
  • קרלוס אגוסטו עצר את התקפת אטאלנטה וקיבל את הכרטיס הצהוב
  • '52
  • חילוף
  • ניקולה קרסטוביץ' החליף את ג'יאנלוקה סקמא'ה
פדריקו דימארקו בפעולה אופיינית (רויטרס)פדריקו דימארקו בפעולה אופיינית (רויטרס)
  • '51
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל האורחת: אדרסון החליף את סמארדזיץ'
  • '49
  • החמצה
  • מרקום תוראם הוביל את הכדור ובעט מרחוק כדור אדיר שהחמיץ את המסגרת
  • '46
  • חילוף
  • חילוף באינטר: הנריך מחיטריאן נכנס במקום פטר סוצ'י'ץ'
מחצית ראשונה
שחרני אינטר חוגגים יחד (IMAGO)
מרקוס תוראם חוגג עם פיו אספוסיטו (רויטרס)
כמה תשוקה לשחקן הזה. פיו אספוסיטו חוגג בטירוף (רויטרס)
פיו אספוסיטו חוגג (רויטרס)
פיו אספוסיטו בועט בכדור (IMAGO)פיו אספוסיטו בועט בכדור (IMAGO)
  • '26
  • שער
  • שער! אינטר עלתה ליתרון 0:1: ניקולו בארלה העביר מסירה לפיו אספוסיטו, שהיה בחלקה השמאלי של הרחבה. החלוץ הצעיר שלח בעיטה חדה שפגשה את מרקו קארסנצ’י, אך הוא לא מנע מהכדור להיכנס לשער
ג'יאנלוקה סקמאקה פורץ קדימה בין שחקניה של אינטר (רויטרס)ג'יאנלוקה סקמאקה פורץ קדימה בין שחקניה של אינטר (רויטרס)
  • '22
  • כרטיס צהוב
  • התקפה קודם לכן, פטר סוצ'יץ' עשה עבירה, אך השופט הראה לו את הכרטיס הצהוב רק לאחר מכן כיוון ונתן חוק יתרון
  • '21
  • כרטיס צהוב
  • סיאד קולשינאץ' קיבל את הכרטיס הצהוב לאחר עבירה על דנזל דומפריס
  • '12
  • החמצה
  • ג'יאנלוקה סקמאקה עם הניסיון הראשון המסוכן לעבר השער של המארחת. החלוץ הויבל התקפה של אטאלנטה ובעט מחוץ לרחבה כדור שיאן זומר הצליח להדוף, אך בעקבות הדשא החלק או ברח לו והוא היה צריך להשיג אותו שוב לפני ששחקני ההתקפה של האורחת עטו עליו גם
מרקוס תוארם מתחמם (IMAGO)מרקוס תוארם מתחמם (IMAGO)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ג'יאנלוקה מנגניילו הוציא לדרך את ההתמודדות.
