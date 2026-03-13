90 דקות לזרגרי בהפסד של הרמנשטאט ל-UTA

גם ביום שישי הלגיונרים הישראלים עולים למגרש במדינות השונות שבהן הם משחקים. כאן ב-ONE נסקר לכם את האירועים המרכזיים סביב השחקנים הישראלים ברחבי העולם.

# אביאל זרגרי קיבל את המקום בהרכב של הרמאנשטט והשלים 90 דקות במשחק מול מוליכת הבית התחתון, UTA אראד. למרות שקבוצתו חזרה מ-3:0 ל-3:2, היא לא הצליחה להשלים את הקאמבק ונותרה ללא נקודות במקום המוביל לירידת ליגה ברומניה.

# בר כהן נכנס מהספסל בדקה ה-85 במשחק הליגה של אראז נחצ’יבאן מול קארבאן, וסייע לקבוצתו לשמור על יתרון 1:2 בדרך לניצחון. אחרי 24 מחזורים אראז נמצאת במקום החמישי בטבלת הליגה האזרית.