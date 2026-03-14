יום שבת, 14.03.2026 שעה 23:15
יום שבת, 14/03/2026, 22:00אצטדיון לונדוןליגה אנגלית - מחזור 30
מנצ'סטר סיטי
דקה 58
1 1
שופט: מייקל אליבר
ווסטהאם
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6027-5929מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4835-5330צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4036-3930ברייטון11
4043-4029פולהאם12
4035-3030סנדרלנד13
3835-3329קריסטל פאלאס14
3148-3729לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2843-2829נוטינגהאם פורסט17
2854-3529ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1652-2230וולבס20
מערכת ONE | 14/03/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
ראיין איט נורי בפעולה (רויטרס)

כמעט כל הליגות ברחבי אירופה נמצאות בישורת האחרונה ולקראת הכרעה, וגם גם באנגליה. המחזור ה-30 בליגה האנגלית נמשך בשעה זו כאשר יום המשחקים של יום שבת ננעל לו, עם מפגש מסקרן במיוחד בין ווסטהאם למנצ’סטר סיטי בלונדון.

התכולים מגיעים במצב לא כל כך אופטימלי, כאשר רק ברביעי האחרון הם חטפו 3:0 לא נעים בכלל בסנטיאגו ברנבאו, הודות לשלושער מבריק של פדריקו ואלוורדה. כעת, חניכיו של פפ גווארדיולה לא רוצים גם לאבד כמעט רשמית את תואר האליפות, רגע לפני שיארחו את ריאל לגומלין.

רצף הניצחונות של סיטי בליגה נעצר בשבוע שעבר עם 2:2 מאכזב מאוד נגד נוטינגהאם פורסט, שנתן באותו יום לארסנל יתרון של שבע נקודות בצמרת. כעת, כשנשארו לסיטי תשעה משחקים לסיום העונה, היא תעשה הכל כדי לנסות לזכות באליפות, אבל גם היא יודעת שהיא זקוקה לנס.

מהצד השני, ווטסהאם נואשת לנקודות כאשר היא מתחת לקו האדום עם 28 נקודות, והיא דווקא מגיעה במצב רוח לא רע בכלל אחרי שאספה שלוש נקודות במחזור האחרון. הפטישים הצליחו לרשום 0:1 יקר מאוד נגד פולהאם, ולקחת קצת אוויר לנשימה.

מחצית שניה
  • '55
  • החמצה
  • סמניו הוציא כדור רוחב מסוכן לאזור הרחבה, הרמנסן יצא טוב ולקח את הכדור
  • '48
  • החמצה
  • התקפה יפה של סיטי הסתיימה בבעיטה של מרמוש מתוך הרחבה, אך הכדור שלו יצא החוצה
מחצית ראשונה
ניקו אוריילי בפעולה (רויטרס)
  • '45
  • החמצה
  • כמעט סיטי החזירה לעצמה את היתרון. הולאנד מצא את סמניו ומסף הרחבה האחרון שלח בעיטה בנגיעה שחלפה ממש ליד הקורה
  • '37
  • כרטיס צהוב
  • ברנרדו סילבה ספג כרטיס צהוב
שחקני ווסטהאם חוגגים (רויטרס)
  • '35
  • שער
  • שער! ווסטהאם איזנה ל-1:1: בואן הגביה כדור קרן נהדר, דונארומה ניסה לצאת ולקלוט אך פספס את הכדור ומברופאנוס נגח מקרוב למשקוף ופנימה
שחקני מנצ׳סטר סיטי חוגגים (רויטרס)
  • '31
  • שער
  • שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:1: התקפה טובה של התכולים הובילה את הכדור למרמוש, שמצא באגף את ברנרדו. האחרון זיהה את הרמנסן מחוץ לשער ומזווית קשה שלח הקפצה גאונית מעליו אל הרשת. שער אדיר
ארלינג הולאנד באוויר (רויטרס)
  • '27
  • החמצה
  • איט נורי הגביה כדור מסוכן לרחבה, הולאנד זינק כדי להגיע עם הראש, אך פספס והכדור יצא החוצה
אנטואן סמניו (רויטרס)
  • '23
  • החמצה
  • עומאר מרמוש ניגש לכדור נייח ממצב טוב, אך בעט רע מחוץ למסגרת
  • '20
  • אחר
  • 20 דקות חלפו מהפתיחה, סיטי שלטה בכדור ללא עוררין באחוזים גבוהים במיוחד, אך לא הצליחה להגיע למצבי הבקעה. מנגד, ווסטהאם הסתגרה חזק מאחור
עומאר מרמוש במאבק (רויטרס)
  • '11
  • כרטיס צהוב
  • עומאר מרמוש ספג כרטיס צהוב
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט מייקל אליבר הוציא את המשחק לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
