הרכבים וציונים



ראיין איט נורי בפעולה (רויטרס) ראיין איט נורי בפעולה (רויטרס)

כמעט כל הליגות ברחבי אירופה נמצאות בישורת האחרונה ולקראת הכרעה, וגם גם באנגליה. המחזור ה-30 בליגה האנגלית נמשך בשעה זו כאשר יום המשחקים של יום שבת ננעל לו, עם מפגש מסקרן במיוחד בין ווסטהאם למנצ’סטר סיטי בלונדון.

התכולים מגיעים במצב לא כל כך אופטימלי, כאשר רק ברביעי האחרון הם חטפו 3:0 לא נעים בכלל בסנטיאגו ברנבאו, הודות לשלושער מבריק של פדריקו ואלוורדה. כעת, חניכיו של פפ גווארדיולה לא רוצים גם לאבד כמעט רשמית את תואר האליפות, רגע לפני שיארחו את ריאל לגומלין.

רצף הניצחונות של סיטי בליגה נעצר בשבוע שעבר עם 2:2 מאכזב מאוד נגד נוטינגהאם פורסט, שנתן באותו יום לארסנל יתרון של שבע נקודות בצמרת. כעת, כשנשארו לסיטי תשעה משחקים לסיום העונה, היא תעשה הכל כדי לנסות לזכות באליפות, אבל גם היא יודעת שהיא זקוקה לנס.

מהצד השני, ווטסהאם נואשת לנקודות כאשר היא מתחת לקו האדום עם 28 נקודות, והיא דווקא מגיעה במצב רוח לא רע בכלל אחרי שאספה שלוש נקודות במחזור האחרון. הפטישים הצליחו לרשום 0:1 יקר מאוד נגד פולהאם, ולקחת קצת אוויר לנשימה.