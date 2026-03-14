מערכת ONE
14/03/2026 22:00
ראיין איט נורי בפעולה (רויטרס)
כמעט כל הליגות ברחבי אירופה נמצאות בישורת האחרונה ולקראת הכרעה, וגם גם באנגליה. המחזור ה-30 בליגה האנגלית נמשך בשעה זו כאשר יום המשחקים של יום שבת ננעל לו, עם מפגש מסקרן במיוחד בין ווסטהאם למנצ’סטר סיטי בלונדון.
התכולים מגיעים במצב לא כל כך אופטימלי, כאשר רק ברביעי האחרון הם חטפו 3:0 לא נעים בכלל בסנטיאגו ברנבאו, הודות לשלושער מבריק של פדריקו ואלוורדה. כעת, חניכיו של פפ גווארדיולה לא רוצים גם לאבד כמעט רשמית את תואר האליפות, רגע לפני שיארחו את ריאל לגומלין.
רצף הניצחונות של סיטי בליגה נעצר בשבוע שעבר עם 2:2 מאכזב מאוד נגד נוטינגהאם פורסט, שנתן באותו יום לארסנל יתרון של שבע נקודות בצמרת. כעת, כשנשארו לסיטי תשעה משחקים לסיום העונה, היא תעשה הכל כדי לנסות לזכות באליפות, אבל גם היא יודעת שהיא זקוקה לנס.
מהצד השני, ווטסהאם נואשת לנקודות כאשר היא מתחת לקו האדום עם 28 נקודות, והיא דווקא מגיעה במצב רוח לא רע בכלל אחרי שאספה שלוש נקודות במחזור האחרון. הפטישים הצליחו לרשום 0:1 יקר מאוד נגד פולהאם, ולקחת קצת אוויר לנשימה.
מחצית שניה
'55
- סמניו הוציא כדור רוחב מסוכן לאזור הרחבה, הרמנסן יצא טוב ולקח את הכדור
'48
- התקפה יפה של סיטי הסתיימה בבעיטה של מרמוש מתוך הרחבה, אך הכדור שלו יצא החוצה
מחצית ראשונה
'45
- כמעט סיטי החזירה לעצמה את היתרון. הולאנד מצא את סמניו ומסף הרחבה האחרון שלח בעיטה בנגיעה שחלפה ממש ליד הקורה
'37
- ברנרדו סילבה ספג כרטיס צהוב
'35
- שער! ווסטהאם איזנה ל-1:1: בואן הגביה כדור קרן נהדר, דונארומה ניסה לצאת ולקלוט אך פספס את הכדור ומברופאנוס נגח מקרוב למשקוף ופנימה
'31
- שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:1: התקפה טובה של התכולים הובילה את הכדור למרמוש, שמצא באגף את ברנרדו. האחרון זיהה את הרמנסן מחוץ לשער ומזווית קשה שלח הקפצה גאונית מעליו אל הרשת. שער אדיר
'27
- איט נורי הגביה כדור מסוכן לרחבה, הולאנד זינק כדי להגיע עם הראש, אך פספס והכדור יצא החוצה
'23
- עומאר מרמוש ניגש לכדור נייח ממצב טוב, אך בעט רע מחוץ למסגרת
'20
- 20 דקות חלפו מהפתיחה, סיטי שלטה בכדור ללא עוררין באחוזים גבוהים במיוחד, אך לא הצליחה להגיע למצבי הבקעה. מנגד, ווסטהאם הסתגרה חזק מאחור
'11
- עומאר מרמוש ספג כרטיס צהוב
'1
- השופט מייקל אליבר הוציא את המשחק לדרך!