עוד מכה לריאל: מנדי יחמיץ את הגומלין מול סיטי

ריאל מדריד הודיעה כי פרלאן מנדי סובל מפציעת שריר בדרגה 1 בשריר הירך האחורי ברגל ימין, פציעה שתשבית אותו לפחות עד לאחר פגרת הנבחרות. המשמעות היא שהמגן הצרפתי יחמיץ את משחק הגומלין מול מנצ'סטר סיטי באיתיחאד, ואף קיים ספק גדול לגבי השתתפותו בדרבי מול אתלטיקו מדריד. מדובר במכה משמעותית עבור אלברו ארבלואה, שתכנן להסתמך עליו לקראת המפגש החשוב בליגת האלופות.

הפציעה התרחשה במהלך המשחק הראשון בשמינית גמר ליגת האלופות נגד מנצ'סטר סיטי בסנטיאגו ברנבאו. מנדי פתח בהרכב והציג משחק הגנתי מצוין, כשהצליח לנטרל את סאביניו ואת סמניו, אך בסיום המחצית הראשונה חש בכאבים ולא יכול היה להמשיך. ארבלואה נאלץ להחליפו בפראן גארסיה, ולאחר המשחק כבר רמז כי המצב אינו נראה טוב. "הוא סובל מכאבים. זה לא נראה טוב. אני מעריך את המאמץ שלו, לקחנו סיכון כששיחק שני משחקים ברציפות אחרי זמן רב בחוץ", אמר המאמן.

"הפרופסור" של ההגנה

בתוך חדר ההלבשה של ריאל מדריד מנדי נחשב לשחקן חשוב הרבה יותר מכפי שנדמה כלפי חוץ. קרלו אנצ'לוטי נהג לכנות אותו בחיבה "הפרופסור", בשל השליטה ההגנתית המרשימה שלו. עבור המאמן האיטלקי, מנדי היה כמו חומה שמגינה על כוכבי הקבוצה, שחקן שמספק ביטחון מאחור.

החשיבות של מנדי באה לידי ביטוי גם בכך שאנצ'לוטי התעקש להאריך את חוזהו. למרות רצונה של ריאל מדריד לצרף את אלפונסו דייויס מבאיירן מינכן, המאמן לא רצה שהמהלך יבוא על חשבון הצרפתי. מבחינתו, היה חשוב להבטיח את המשך דרכו של אחד משחקני ההגנה הטובים בקבוצה, ובסופו של דבר חוזהו הוארך עד 2028.

עם זאת, הבעיה הגדולה של מנדי אינה איכות היריבים אלא הגוף שלו. המגן מסוגל לעצור כמעט כל שחקן כנף בעולם, אך מתקשה להתגבר על הפציעות שחוזרות ופוגעות בו. העונה, לאחר שהחל אותה באיחור בעקבות הפציעה הקשה שספג בגמר גביע המלך מול ברצלונה, הוא כבר סבל משלוש פציעות נוספות: אחת בנובמבר שהשביתה אותו ל-20 ימים, אחת בינואר שהשביתה אותו ל-37 ימים, וכעת הפציעה האחרונה מול סיטי.

המצב הזה הוביל לכך שמנדי שותף העונה רק ב-5 מתוך 42 המשחקים של ריאל מדריד, והוא השחקן שהחמיץ הכי הרבה משחקים בשל פציעות, 24 בסך הכל. ההיעדרות שלו משפיעה על ההגנה הרבה יותר מכפי שנדמה, וארבלואה, שקיווה להחזיר את "הפרופסור" בזמן למאבק הגדול באיתיחאד, נאלץ כעת להסתדר בלעדיו שוב.