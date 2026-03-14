לא רבים ציפו למה שריאל מדריד סיפקה במחזור האחרון בליגת האלופות, אבל זה נגמר עם 0:3 מדהים נגד מנצ’סטר סיטי הודות לשלושער מופלא של פדריקו ואלוורדה. בינתיים, הקבוצה צריכה לחזור למציאות כי יש משימות גם בליגה, ובשעה זו היא מארחת את אלצ’ה במסגרת המחזור ה-28 בליגה הספרדית.

במחזור האחרון בלה ליגה הבלאנקוס חזרו לנצח בקושי אחרי שני הפסדים רצופים, כששער של פדריקו ואלוורדה, כן, עדיין הוא, נתן 1:2 יקר מאוד בדקה ה-95 על סלטה ויגו. הפער מברצלונה עומד על ארבע נקודות, וחניכיו של אלברו ארבלואה ישמחו להלחיץ את היריבה המרה לפני שאלו ישחקו בהמשך המחזור.

מהצד השני, אלצ’ה נואשת לנקודות כשהיא רק נקודה אחת מעל הקו האדום, כאשר היא עם 26 נקודות ומיורקה עם 25 נקודות. גם לבאנטה עדיין אורבת ועם 22 נקודות, כאשר שלוש נקודות דווקא בברנבאו או אפילו נקודה יתנו בוסט גדול בהמשך המאבק על ההישרדות.

אלצ’ה יכולה לקחת השראה מהמשחק הקודם בין שתי הקבוצות, אי שם במסגרת המחזור ה-13 בנובמבר. ריאל מדריד נקלעה לבעיות בחוץ וסחטה בקושי 2:2, אחרי שהיריבה הצנועה הובילה פעמיים ורק שער מאוחר של ג’וד בלינגהאם בדקה ה-87 נתן נקודה בלבד.