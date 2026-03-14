יום שבת, 14/03/2026, 22:00אצטדיון סנטיאגו ברנבאוליגה ספרדית - מחזור 28
אלצ'ה
דקה 7
0 0
שופט: חסוס חיל מנסאנו
ריאל מדריד
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3242-3028ולנסיה13
3142-3527סביליה14
3133-2727ראיו וייקאנו15
2838-2628אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
2144-1828אוביידו20
מערכת ONE | 14/03/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
ויניסיוס (IMAGO)
לא רבים ציפו למה שריאל מדריד סיפקה במחזור האחרון בליגת האלופות, אבל זה נגמר עם 0:3 מדהים נגד מנצ’סטר סיטי הודות לשלושער מופלא של פדריקו ואלוורדה. בינתיים, הקבוצה צריכה לחזור למציאות כי יש משימות גם בליגה, ובשעה זו היא מארחת את אלצ’ה במסגרת המחזור ה-28 בליגה הספרדית.

במחזור האחרון בלה ליגה הבלאנקוס חזרו לנצח בקושי אחרי שני הפסדים רצופים, כששער של פדריקו ואלוורדה, כן, עדיין הוא, נתן 1:2 יקר מאוד בדקה ה-95 על סלטה ויגו. הפער מברצלונה עומד על ארבע נקודות, וחניכיו של אלברו ארבלואה ישמחו להלחיץ את היריבה המרה לפני שאלו ישחקו בהמשך המחזור.

מהצד השני, אלצ’ה נואשת לנקודות כשהיא רק נקודה אחת מעל הקו האדום, כאשר היא עם 26 נקודות ומיורקה עם 25 נקודות. גם לבאנטה עדיין אורבת ועם 22 נקודות, כאשר שלוש נקודות דווקא בברנבאו או אפילו נקודה יתנו בוסט גדול בהמשך המאבק על ההישרדות.

אלצ’ה יכולה לקחת השראה מהמשחק הקודם בין שתי הקבוצות, אי שם במסגרת המחזור ה-13 בנובמבר. ריאל מדריד נקלעה לבעיות בחוץ וסחטה בקושי 2:2, אחרי שהיריבה הצנועה הובילה פעמיים ורק שער מאוחר של ג’וד בלינגהאם בדקה ה-87 נתן נקודה בלבד.

הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
