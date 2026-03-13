יום שישי, 13.03.2026 שעה 20:13
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6722-5930ארסנל1
6027-5929מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4834-5329צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4043-4029פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3943-4229ניוקאסל12
3835-3329קריסטל פאלאס13
3736-3829ברייטון14
3148-3729לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2843-2829נוטינגהאם פורסט17
2854-3529ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

"התרופה" ללאמין ימאל: התותח של אנגליה

ממחליף בניוקאסל ל"מגן הטוב באנגליה": לואיס הול, שעצר את כוכב בארסה בליגת האלופות, צפוי להיות בסגל במונדיאל: "בוחן את עצמי מול הטובים בעולם"

לואיס הול ולאמין ימאל (IMAGO)
לואיס הול היה צריך רק ללבוש כפפות שוער כדי לעצור את הפנדל של לאמין ימאל, מה שהציל את ברצלונה מהפסד בסנט ג'יימס פארק (1:1). זו הייתה הדרך היחידה שבה מספר 10 של ברצלונה הצליח לחמוק מהמגן האנגלי הצעיר והעוצמתי של ניוקאסל.

איזו הופעה הוא סיפק במשחק הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות, ואיזה עתיד מבטיח עוד יותר מצפה לו. שחקן מחלקת הנוער של צ'לסי, בן 21 בלבד, לא רק הצליח לנטרל את מי שלדעת רבים הוא השחקן הטוב בעולם, אלא גם מציג מועמדות חזקה להיות אחד המגנים השמאליים של "שלושת האריות" במונדיאל הבא.

אחרי ששיחק כמושאל בסנט ג'יימס פארק בעונת 2023/24, נרכש לואיס הול באופן קבוע בקיץ 2024 תמורת 33 מיליון אירו. לפי ‘טלגרף’, הוא "עבר מלהיות מחליף בניוקאסל למגן השמאלי הטוב באנגליה". פציעות, ובמיוחד זו שספג לפני שנה בדיוק ושגרמה לו להחמיץ את סיום העונה (ואת גמר גביע הליגה שבו זכתה ניוקאסל), עצרו באופן חד את העלייה המטאורית שלו.

“בוחן את עצמי מול הטובים בעולם”

הול שובץ בעמדת המגן השמאלי, ואף בקישור, אצל גרהאם פוטר בצ'לסי בינואר 2023 כשהיה בן 18 בלבד, כך שלשמור על לאמין ימאל במפגש בליגת האלופות היה אמור להיות משימה פשוטה עבורו. ההופעה שלו מול ברצלונה והקיצוני הספרדי הייתה כה טובה עד שבאמת זה נראה קל.

"מובן מאליו שללאמין ימאל הוא כישרון מיוחד. אני רוצה לבחון את עצמי מול השחקנים הטובים בעולם, ואין הזדמנות טובה יותר לעשות זאת מאשר במשחק הזה", הודה הכדורגלן האנגלי לפני המשחק. וכך אכן היה. מלבד העובדה שמספר 10 של ברצלונה לא הצליח לעבור אותו אפילו פעם אחת בדריבל במשך 90 דקות, המגן של ניוקאסל היה גם השחקן שיצר הכי הרבה מצבים, עם חמישה. אפשר לומר שהוא עבר את המבחן בהצטיינות. ליתר דיוק, בהצטיינות רבה.

לראות אותו משתלט על הכדור עם הגב לשער, מסתובב ומאיץ קדימה זו חוויה. הוא מאוזן הן התקפית והן הגנתית, ויש מעט מגנים בפרמייר ליג כיום עם יכולת הדריבל שלו, היכולת לשנות קצב והאיכות הטכנית שלו, ובמיוחד בגיל כל כך צעיר. הוא גם משתמש בגוף שלו בצורה יעילה ומצליח להשתחרר מלחץ בקלות מדהימה. זו הסיבה שלי קארסלי, המאמן הזמני לשעבר של נבחרת אנגליה, לא היסס לתת לו הופעת בכורה בנבחרת הבוגרת בנובמבר 2024, וזו גם הסיבה שתומאס טוכל כולל את לואיס הול בין המועמדים לסגל של אנגליה למונדיאל הבא.

לאחר שזומן לנבחרת אנגליה עד גיל 21 בפגרת הנבחרות האחרונה בנובמבר, המשבר בעמדת המגן השמאלי של שלושת האריות מעניק לשחקן ניוקאסל הזדמנות ייחודית בקיץ הקרוב. כאשר ניקו אוריילי הוא שחקן קבוע הן בסגל של אנגליה והן בהרכב של מנצ'סטר סיטי, לוק שואו הוא שחקן מפתח במנצ'סטר יונייטד, וג'ד ספנס חזר לאחרונה מפציעת שריר, הזימון במרץ, שבו אנגליה תשחק משחקי ידידות מול אורוגוואי ויפן, יהיה קריטי עבור לואיס הול.

התיאור של אדי האו להופעתו מול ברצלונה כ"מצוינת", לאחר שרשם חמש מסירות מפתח, שש מסירות לשליש האחרון, 6 מתוך 9 מאבקים מוצלחים, שבע חטיפות, 2 מתוך 2 דריבלים מוצלחים, שלוש עבירות שסחט וכ-10 קילומטרים של ריצה, הוא המינימום שניתן היה לומר.

"זה היה קרב מעניין. לואיס (הול) הגן טוב מאוד, בעזרת חבריו לקבוצה, אבל גם תקף מצוין, וזה חלק מה-DNA שלו". בהתחשב במה שהוא מסוגל לעשות על במה גדולה בגיל 21 בלבד, לואיס הול הוא שחקן שכדאי לעקוב אחריו מקרוב בשלב הסיום של העונה. ה"תרופה" ללאמין ימאל שעליה תישען ניוקאסל במשחק בקאמפ נואו.

