"התרופה" ללאמין ימאל: התותח של אנגליה

לואיס הול היה צריך רק ללבוש כפפות שוער כדי לעצור את הפנדל של לאמין ימאל, מה שהציל את ברצלונה מהפסד בסנט ג'יימס פארק (1:1). זו הייתה הדרך היחידה שבה מספר 10 של ברצלונה הצליח לחמוק מהמגן האנגלי הצעיר והעוצמתי של ניוקאסל.

איזו הופעה הוא סיפק במשחק הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות, ואיזה עתיד מבטיח עוד יותר מצפה לו. שחקן מחלקת הנוער של צ'לסי, בן 21 בלבד, לא רק הצליח לנטרל את מי שלדעת רבים הוא השחקן הטוב בעולם, אלא גם מציג מועמדות חזקה להיות אחד המגנים השמאליים של "שלושת האריות" במונדיאל הבא.

אחרי ששיחק כמושאל בסנט ג'יימס פארק בעונת 2023/24, נרכש לואיס הול באופן קבוע בקיץ 2024 תמורת 33 מיליון אירו. לפי ‘טלגרף’, הוא "עבר מלהיות מחליף בניוקאסל למגן השמאלי הטוב באנגליה". פציעות, ובמיוחד זו שספג לפני שנה בדיוק ושגרמה לו להחמיץ את סיום העונה (ואת גמר גביע הליגה שבו זכתה ניוקאסל), עצרו באופן חד את העלייה המטאורית שלו.

לואיס הול (IMAGO)

“בוחן את עצמי מול הטובים בעולם”

הול שובץ בעמדת המגן השמאלי, ואף בקישור, אצל גרהאם פוטר בצ'לסי בינואר 2023 כשהיה בן 18 בלבד, כך שלשמור על לאמין ימאל במפגש בליגת האלופות היה אמור להיות משימה פשוטה עבורו. ההופעה שלו מול ברצלונה והקיצוני הספרדי הייתה כה טובה עד שבאמת זה נראה קל.

"מובן מאליו שללאמין ימאל הוא כישרון מיוחד. אני רוצה לבחון את עצמי מול השחקנים הטובים בעולם, ואין הזדמנות טובה יותר לעשות זאת מאשר במשחק הזה", הודה הכדורגלן האנגלי לפני המשחק. וכך אכן היה. מלבד העובדה שמספר 10 של ברצלונה לא הצליח לעבור אותו אפילו פעם אחת בדריבל במשך 90 דקות, המגן של ניוקאסל היה גם השחקן שיצר הכי הרבה מצבים, עם חמישה. אפשר לומר שהוא עבר את המבחן בהצטיינות. ליתר דיוק, בהצטיינות רבה.

לואיס הול ולאמין ימאל (IMAGO)

לראות אותו משתלט על הכדור עם הגב לשער, מסתובב ומאיץ קדימה זו חוויה. הוא מאוזן הן התקפית והן הגנתית, ויש מעט מגנים בפרמייר ליג כיום עם יכולת הדריבל שלו, היכולת לשנות קצב והאיכות הטכנית שלו, ובמיוחד בגיל כל כך צעיר. הוא גם משתמש בגוף שלו בצורה יעילה ומצליח להשתחרר מלחץ בקלות מדהימה. זו הסיבה שלי קארסלי, המאמן הזמני לשעבר של נבחרת אנגליה, לא היסס לתת לו הופעת בכורה בנבחרת הבוגרת בנובמבר 2024, וזו גם הסיבה שתומאס טוכל כולל את לואיס הול בין המועמדים לסגל של אנגליה למונדיאל הבא.

לאחר שזומן לנבחרת אנגליה עד גיל 21 בפגרת הנבחרות האחרונה בנובמבר, המשבר בעמדת המגן השמאלי של שלושת האריות מעניק לשחקן ניוקאסל הזדמנות ייחודית בקיץ הקרוב. כאשר ניקו אוריילי הוא שחקן קבוע הן בסגל של אנגליה והן בהרכב של מנצ'סטר סיטי, לוק שואו הוא שחקן מפתח במנצ'סטר יונייטד, וג'ד ספנס חזר לאחרונה מפציעת שריר, הזימון במרץ, שבו אנגליה תשחק משחקי ידידות מול אורוגוואי ויפן, יהיה קריטי עבור לואיס הול.

בדרך למונדיאל? לואיס הול מנסה להתחמק מלאמין ימאל ורונאלד אראוחו (רויטרס)

התיאור של אדי האו להופעתו מול ברצלונה כ"מצוינת", לאחר שרשם חמש מסירות מפתח, שש מסירות לשליש האחרון, 6 מתוך 9 מאבקים מוצלחים, שבע חטיפות, 2 מתוך 2 דריבלים מוצלחים, שלוש עבירות שסחט וכ-10 קילומטרים של ריצה, הוא המינימום שניתן היה לומר.

"זה היה קרב מעניין. לואיס (הול) הגן טוב מאוד, בעזרת חבריו לקבוצה, אבל גם תקף מצוין, וזה חלק מה-DNA שלו". בהתחשב במה שהוא מסוגל לעשות על במה גדולה בגיל 21 בלבד, לואיס הול הוא שחקן שכדאי לעקוב אחריו מקרוב בשלב הסיום של העונה. ה"תרופה" ללאמין ימאל שעליה תישען ניוקאסל במשחק בקאמפ נואו.