יום שבת, 14.03.2026 שעה 19:49
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%7239-774266דטרויט פיסטונס
67%7036-757666בוסטון סלטיקס
63%7422-781968ניו יורק ניקס
60%7690-794067קליבלנד קאבלירס
57%7196-729963אורלנדו מג'יק
55%7543-762067טורונטו ראפטורס
53%7728-776566אטלנטה הוקס
52%7767-771067פילדלפיה 76'
51%7954-812168מיאמי היט
51%7607-789068שארלוט הורנטס
43%7507-719065מילווקי באקס
43%8137-788868שיקגו בולס
27%7638-710566ברוקלין נטס
25%7867-722264וושינגטון וויזארדס
24%8081-747167אינדיאנה פייסרס
 מערב 
76%7239-784267אוקלהומה ת'אנדר
73%7152-762464סן אנטוניו ספרס
65%7288-759566יוסטון רוקטס
62%7884-814368דנבר נאגטס
59%7884-805868מינסוטה טימברוולבס
59%7301-744566פיניקס סאנס
57%7694-768467לוס אנג'לס לייקרס
52%7223-731665לוס אנג'לס קליפרס
51%7653-774667גולדן סטייט ווריורס
46%7903-775567פורטלנד בלייזרס
36%7817-755667דאלאס מאבריקס
33%7916-763266ניו אורלינס פליקנס
31%8001-775067ממפיס גריזליס
30%8376-792067יוטה ג'אז
25%8082-743667סקרמנטו קינגס

רבע 2, 06:59: פילדלפיה - ברוקלין 20:39

NBA: עם דני וולף ובן שרף, החבורה מניו יורק מתקשה לייצר שטף בחלק ההתקפי של המגרש, במה שאפשר למארחת לפתוח יתרון דו ספרתי. אדג'קום בולט לטובה


דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

יש קבוצות ב-NBA שנלחמות על פלייאוף, יש כאלו שרוצות ביתיות וגם לצערנו יש כאלו שכבר אין להן על מה לשחק, ואפילו חלקן רוצות להפסיד כדי לקבל בחירת דראפט גבוהה. בכל מקרה, בשעה זו נערך משחק מוקדם במזרח, ובו פילדלפיה מארחת את ברוקלין נטס של בן שרף ודני וולף.

הקבוצה מניו יורק כבר איבדה כל סיכוי מתמטי להגיע לפלייאוף העונה, כשהיא עם מאזן של 17 ניצחונות לצד 49 הפסדים. היא מנצלת את המשחקים האלו כדי להמשיך לבנות את התלכיד שירוץ בשנים הבאות, כשאנחנו נקווה ששני הישראלים יהיו חלק מזה.

במשחק האחרון הנטס הפסידו אצל אטלנטה, אבל גם בן שרף וגם דני וולף פתחו בחמישייה. הרכז שיחק חצי שעה ורשם 10 נקודות לצד ארבעה אסיסטים, הגבוה רשם 28 דקות עם 8 נקודות ו-8 ריבאונדים. כעת הם יקוו להמשיך להרשים כדי לקבע את המעמד שלהם.

מהצד השני, הסיקרס באים אחרי הפסד גם כן, אבל לגמרי יש להם על מה לשחק. הקבוצה כרגע נמצאת במקום שמוביל לפליי-אין ולא רוצה לאבד את זה, כאשר קבוצות כמו מילווקי ושיקגו אורבות וישמחו לנצל כל מעידה, כשעל הנייר גם הגעה לטופ 6 משימה ריאלית עבור פילי.

רבע ראשון: 16:29 לפילדלפיה

חמישיית פילדלפיה: וי ג’יי אדג’קום, קוונטין גריימס, ג’סטין אדוארדס, דומיניק בארלו ואדם בונה. 

חמישיית ברוקלין נטס: נולאן טראורה, טרנס מאן, זאיר וויליאמס, נואה קלאוני ודני וולף.

אדג’קום פתח את המשחק עם ארבע נקודות רצופות, אך קלאוני הגיב מנגד עם הסל הראשון של קבוצתו. בנוסף לרוקי המוכשר של פילי, שלושה משחקני החמישייה הצטרפו אליו עם מהלכים נאים. בצד השני, וולף עלה על הלוח עם שתי נקודות, אך מאמנו ג’ורדי פרננדס לקח פסק זמן כשלוח התוצאות עמד על 9:16 לזכות המארחת.

בן שרף על המהספסל וביצע עבירה על אדג’קום. הרכז הישראלי רשם החטאה מקרוב והוסיף איבוד כדור, כאשר החבורה מניו יורק לא הצליחה להיכנס לשטף התקפי, יחד עם יכולת נאה של יריבתה, היא אפשרה לה לפתוח פער דו ספרתי, אך הצד החיובי שרף קלע את הנקודות הראשונות שלו.

רבע שני:

הקבוצות פתחו את הרבע עם קצת צבירת נקודות איטי, כאשר אף אחת מהן לא הציגה יכולת מרשימה.

