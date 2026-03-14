רבע 2, 00:29: פילדלפיה - ברוקלין 31:53

יש קבוצות ב-NBA שנלחמות על פלייאוף, יש כאלו שרוצות ביתיות וגם לצערנו יש כאלו שכבר אין להן על מה לשחק, ואפילו חלקן רוצות להפסיד כדי לקבל בחירת דראפט גבוהה. בכל מקרה, בשעה זו נערך משחק מוקדם במזרח, ובו פילדלפיה מארחת את ברוקלין נטס של בן שרף ודני וולף.

הקבוצה מניו יורק כבר איבדה כל סיכוי מתמטי להגיע לפלייאוף העונה, כשהיא עם מאזן של 17 ניצחונות לצד 49 הפסדים. היא מנצלת את המשחקים האלו כדי להמשיך לבנות את התלכיד שירוץ בשנים הבאות, כשאנחנו נקווה ששני הישראלים יהיו חלק מזה.

במשחק האחרון הנטס הפסידו אצל אטלנטה, אבל גם בן שרף וגם דני וולף פתחו בחמישייה. הרכז שיחק חצי שעה ורשם 10 נקודות לצד ארבעה אסיסטים, הגבוה רשם 28 דקות עם 8 נקודות ו-8 ריבאונדים. כעת הם יקוו להמשיך להרשים כדי לקבע את המעמד שלהם.

מהצד השני, הסיקרס באים אחרי הפסד גם כן, אבל לגמרי יש להם על מה לשחק. הקבוצה כרגע נמצאת במקום שמוביל לפליי-אין ולא רוצה לאבד את זה, כאשר קבוצות כמו מילווקי ושיקגו אורבות וישמחו לנצל כל מעידה, כשעל הנייר גם הגעה לטופ 6 משימה ריאלית עבור פילי.

ג'אמפ בול (רויטרס)

רבע ראשון: 16:29 לפילדלפיה

חמישיית פילדלפיה: וי ג’יי אדג’קום, קוונטין גריימס, ג’סטין אדוארדס, דומיניק בארלו ואדם בונה.

חמישיית ברוקלין נטס: נולאן טראורה, טרנס מאן, זאיר וויליאמס, נואה קלאוני ודני וולף.

אדג’קום פתח את המשחק עם ארבע נקודות רצופות, אך קלאוני הגיב מנגד עם הסל הראשון של קבוצתו. בנוסף לרוקי המוכשר של פילי, שלושה משחקני החמישייה הצטרפו אליו עם מהלכים נאים. בצד השני, וולף עלה על הלוח עם שתי נקודות, אך מאמנו ג’ורדי פרננדס לקח פסק זמן כשלוח התוצאות עמד על 9:16 לזכות המארחת.

בן שרף על המהספסל וביצע עבירה על אדג’קום. הרכז הישראלי רשם החטאה מקרוב והוסיף איבוד כדור, כאשר החבורה מניו יורק לא הצליחה להיכנס לשטף התקפי, יחד עם יכולת נאה של יריבתה, היא אפשרה לה לפתוח פער דו ספרתי, אך הצד החיובי שרף קלע את הנקודות הראשונות שלו.

וי ג'יי אדג'קום מתעופף לדאנק נוסף (רויטרס)

רבע שני:

הקבוצות פתחו את הרבע עם קצת צבירת נקודות איטי, כאשר אף אחת מהן לא הציגה יכולת מרשימה. ככל שהדקות חלפו, היתרון של פילדלפיה הלך ותפח כאשר בורקלין נראתה לא מחוברת ולא בעניינים, כשגם השחקנים הישראלים שלה לא הושיעו אותה. כשלוש דקות לסיום הרבע, היתרון עמד על 24:49.