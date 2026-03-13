ק"ש ניצחה 1:2 את חדרה, יאיר מרדכי כבש צמד

כשהיא ללא ארבעה משחקניה הזרים, עירוני קריית שמונה הצליחה לגבור הבוקר (שישי) 1:2 על הפועל חדרה במשחק אימון, כאשר את צמד השערים לקבוצה של שי ברדה כבש יאיר מרדכי, שבהיעדרו של אדריאן אוגריסה תופקד כמעין חלוץ מדומה.

בילאל שאהין, שצם את צום הרמדאן, פתח על הספסל, כאשר הראל גולדנברג הוצב כמגן השמאלי. גם אביב אברהם פתח ב-11 בחלק הקדמי, לצידם של מרדכי ומור סימן טוב. במועדון טרם קבעו משחק אימון נוסף ומחכים לראות האם הליגה תחזור בשבוע הבא. בינתיים, הנושא שהכי מעסיק את אנשי המועדון הוא חזרת השחקנים הזרים.

תמונת מצב לגבי הזרים

עלי מוסה יחל הערב מסע ארוך מניגריה לישראל דרך מצרים, מסע אשר יכלול למעלה משתי טיסות, והוא עתיד לשוב לישראל בלילה שבין יום ראשון לשני. אלא שאי הוודאות מגיע מכיוונם של שלושת השחקנים הדרום אמריקאים. לאחר שהיו אמורים לעלות על טיסה בין שלישי לרביעי, השלושה ביקשו שלא להגיע בשלב זה, גם אחרי ייעוץ מהשגרירות בספרד.

שי ברדה (חגי מיכאלי)

בשיחות שערך אוגריסה עם חבריו לקבוצה, הוא הבהיר חד משמעית כי ישוב, כאשר במועדון מגלים אופטימיות, אך לא ברור עדיין מתי. החברות של פרננדו פאצ'קו עם אוגריסה תגרום לכך שברגע שאוגריסה יעשה את הצעד ויגיע, גם חברו יעשה זאת.

כריסטיאן מרטינס לעומת זאת הוא זה שמביע ספקות כרגע לגבי חזרה והבהיר לאנשי המועדון שהוא חושש כרגע לחזור. במועדון יודעים שבשנת מונדיאל הקשר כן ירצה לחזור ולשחק כמה שיותר מהר כדי להגיע בכושר לטורניר, כשגם העובדה שלשחקנים הזרים אין אפשרות לעבור לקבוצה אחרת (במלחמת אוקראינה-רוסיה רק לאחר קרוב לחצי שנה נתנו לשחקנים לעבור), גורמת לכך שבמועדון מאמינים שהזרים יחזרו בסופו של דבר תוך כמה ימים.