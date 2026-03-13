"יש לי דעה על המשחק במדריד והיא לא תשתנה"

מספר שאלות עלו בנוגע להרכב הפותח של מנצ'סטר סיטי בסנטיאגו ברנבאו מיד לאחר פרסום ההרכבים. שלושה שחקני כנף בעמדות התקפיות בקישור, ושני צעירים בעמדות המגן למרות שזו אינה העמדה הטבעית שלהם. השאלות הללו התגברו כאשר פדריקו ואלוורדה השלים שלושער שהעניק לריאל מדריד יתרון 0:3 לקראת משחק הגומלין בשמינית גמר ליגת האלופות.

גווארדיולה, במסיבת העיתונאים היום (שישי), ניסה להסביר את החלטותיו. הוא ציין שאיש לא שאל אותו שאלות לאחר הניצחון על ניוקאסל, אז הותיר את ארלינג הולאנד על הספסל. הקטלוני הסביר כי הוא רגיל למצבים כאלה, שבהם עליו להסביר את הבחירות הטקטיות שלו.

איך הקבוצה אחרי ההפסד לריאל מדריד?

”אני לא יודע, נראה. מחר יהיה ערב חשוב בפרמייר ליג, אנחנו רגילים למצבים כאלה. לכן נמשיך הלאה למשחק הבא”.

האם חשבת על ההרכב שהצבת בסנטיאגו ברנבאו?

”הפסדתי הרבה משחקים בשלב הנוקאאוט של ליגת האלופות. הרבה מאוד פעמים. צלבו אותי בגלל ההחלטות שלי. זו לא הפעם הראשונה. במקביל, אני כאן עד הסוף. אנחנו יכולים לדבר על ההרכב מול ריאל מדריד, אבל לא הייתי מצליח לשכנע אתכם כי הפסדנו. אם אנחנו מפסידים במדריד, אז בסדר, זו אשמת ההרכב. ניצחנו או הפסדנו נגד ניוקאסל? אז ההרכב היה טוב. אנחנו תמיד מקבלים החלטות, ואני חושב הרבה על מה הכי טוב לקבוצה. אלו שלושה משחקים חשובים”.

האם אתה מרגיש את הלחץ של המשחקים החשובים האלה?

”זו זכות להיות כאן. בעונה שעברה לא יכולנו לחוות את זה, אז זה טוב. תמיד אמרתי שכאשר מגיעים לעשרת המשחקים האחרונים, וכעת נשארו שמונה, כולם משחקים על משהו. הליגה האירופית, העפלה לליגת האלופות… עכשיו אין הזדמנויות שניות”.

איך מצבו של הולאנד? האם הוא יוכל לשחק?

“כן, הוא בסדר”.

“קודם חושב על ווסטהאם ואז על ריאל”

האם אתה חושב שלשחקנים החדשים חסר ניסיון במשחקים כאלה?

“ברנרדו ודיאס מנוסים. בין השער הראשון לשני הגענו חמש פעמים לקו הרוחב, אבל נכשלנו במסירה האחרונה. היינו יותר אגרסיביים בלי הכדור. אלו מצבים קשים לניהול. לא יצרנו הרבה מצבים. יש לנו ניסיון באיתיחאד, הבקענו כאן שערים”.

איך אפשר להפוך את ההתמודדות בגומלין באיתיחאד?

”ווסטהאם. זה מה שאני חושב עליו עכשיו, ואחר כך ריאל מדריד. אנחנו צריכים לשחק את המשחק שלנו, וזה מה שיכריע את ההתמודדות. נראה ביום שלישי. הליגה היא התואר הקשה ביותר”.

האם תבצע שינויים? איך זה ישפיע על המנטליות של הקבוצה?

“כשזוכים בכל כך הרבה תארים, כל משחק חשוב. נילחם עד הסוף. אנחנו צריכים לנסוע הרבה, אי אפשר תמיד לשחק עם אותו הרכב. אני לא חושב על מה שכבר זכינו בו, אלא על ווסטהאם. אני מבין שאתם שואלים על ריאל מדריד, אבל אני ממוקד בווסטהאם ובאספיריטו סנטו”.

למה לדעתך הקבוצה מתקשה כל כך בפרמייר ליג בשתי העונות האחרונות?

”זו לא הפעם הראשונה שזה קשה. הליגה האנגלית הייתה הטובה בעולם, ואנחנו היינו הטובים ביותר, אבל אחרי מה שקרה באמצע השבוע, כבר לא. אני בטוח שהליגה שלנו מדהימה. פעם אף אחד לא דיבר על נורבגיה, ועכשיו בודו נהדרת. יש לי דעה על מה שקרה במדריד והיא לא הולכת להשתנות. היינו יכולים להיות יותר טובים. במחצית הראשונה, לפני השער, שיחקנו בצורה יוצאת מן הכלל והיינו מסוכנים. אחר כך הגיעו השערים, והאיכות של ואלוורדה שינתה את המשחק. נתנו להם פנדל שלדעתי, ואני מצטער, אבל זה לא היה פנדל. דונארומה נגע בכדור. אחר כך הייתה לנו הזדמנות ברורה עם אוריילי, אבל קורטואה סיפק הצלה מדהימה”.