7738-7737קובנטרי1
6936-5837מידלסברו2
6841-5137מילוול3
6538-6436איפסוויץ'4
6353-5937האל סיטי5
5747-5536רקסהאם6
5447-5836סאות'המפטון7
5448-5437דרבי קאונטי8
5242-4636ווטפורד9
5247-4737בירמינגהאם10
5244-4437סוונסי11
5048-4837בריסטול סיטי12
4951-5237שפילד יונייטד13
4946-4237פרסטון14
4845-4936נוריץ'15
4839-4237סטוק סיטי16
4744-3537צ'רלטון17
4759-4637ק.פ.ר18
4047-3636פורטסמות'19
3948-3437בלקבורן20
3857-5037לסטר21
3848-3537אוקספורד יונייטד22
3754-3637ווסט ברומיץ'23
-674-2337שפילד וונסדיי24

פרץ הוחתם בסאות'המפטון בגלל שהוא ישראלי?

ב"דיילי מייל" הסבירו מה הוביל את אקרט להחתים את הישראלי: "שאף שהקבוצה תביא "גברים אמיתיים" עם ניסיון חיים, כאלו שחיו ושיחקו במדינות אחרות"

דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

סאות’המפטון הצליחה להפוך את העונה עם שינויים משמעותיים שהיא ביצעה בחורף. זה התחיל עם החתמתו של המאמן טונדה אקרט שהגיע בדצמבר, כשלאחר מכן בחלון ההעברות של ינואר הגיעו שני שחקני חיזוק משמעותיים: קייל לארין ממיורקה, ואחד נוסף, דניאל פרץ כמובן.

מאז הסיינטס בנסיקה ולשוער הישראלי חלק גדול בכך. הוא סיפק הופעות גדולות כשהשיא הגיע מול פולהאם בגביע האנגלי, במה שהוביל להגרלת רבע גמר מרתקת מול ארסנל. ב”דיילי מייל” התמקדו באדריכל המהפכה, המאמן אקרט, והשינוי שהוא הביא, ואף התייחסו להחתמתו של דניאל פרץ במועדון.

“חלון ההעברות של ינואר עזר “לנקות” מהסגל את השחקנים המיותרים. החתמת שוער ראוי בדמותו של דניאל פרץ בהשאלה מבאיירן מינכן הייתה מהלך מפתח, כשבמקביל גאווין באזונו נשלח להשאלה בקבוצה אחרת. המעבר הסופי למערך של ארבעה בהגנה, אחרי רצף של שבעה משחקים ללא ניצחון, הרגיע כמה מהאוהדים הזועמים”.

דניאל פרץ, שוער ראוי (IMAGO)דניאל פרץ, שוער ראוי (IMAGO)

בכתבה המשיכו והסבירו מה חיפש המאמן בשחקני הרכש שבחר בפינצטה: “אקרט, שבילה את שנותיו הצעירות כאנליסט הלומד את התרבויות והמסורות של היריבות באותה מידה שחקר טקטיקה, שאף שסאות’המפטון תביא “גברים אמיתיים” עם ניסיון חיים, כאלו שחיו ושיחקו במדינות אחרות.

סאות’המפטון בכושר נהדר

סאות’המפטון נמצאת בכושר נהדר בתקופה האחרונה, כשהיא הפכה לאחת הקבוצות הטובות ביותר בצ’מפיונשיפ. מעבר לקמפיין המרשים בגביע, הקבוצה לא הפסידה משחק מאז 17 בינואר, כשהיא ניצחה 7 מתוך 9 המשחקים האחרונים.

הסיינטס נמצאים כרגע במקום השביעי בליגה, כשערב המחזור היא במרחק שלוש נקודות מרקסהאם שבמקום המוביל לפלייאוף. נותרו עוד 10 מחזורים לסיום העונה הסדירה והכל פתוח במאבק על פלייאוף העלייה לפרמייר ליג, כשדניאל פרץ וקבוצתו יצטרכו להמשיך ללחוץ על הגז כדי להגיע לשם.

