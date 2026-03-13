פרץ הוחתם בסאות'המפטון בגלל שהוא ישראלי?

סאות’המפטון הצליחה להפוך את העונה עם שינויים משמעותיים שהיא ביצעה בחורף. זה התחיל עם החתמתו של המאמן טונדה אקרט שהגיע בדצמבר, כשלאחר מכן בחלון ההעברות של ינואר הגיעו שני שחקני חיזוק משמעותיים: קייל לארין ממיורקה, ואחד נוסף, דניאל פרץ כמובן.

מאז הסיינטס בנסיקה ולשוער הישראלי חלק גדול בכך. הוא סיפק הופעות גדולות כשהשיא הגיע מול פולהאם בגביע האנגלי, במה שהוביל להגרלת רבע גמר מרתקת מול ארסנל. ב”דיילי מייל” התמקדו באדריכל המהפכה, המאמן אקרט, והשינוי שהוא הביא, ואף התייחסו להחתמתו של דניאל פרץ במועדון.

“חלון ההעברות של ינואר עזר “לנקות” מהסגל את השחקנים המיותרים. החתמת שוער ראוי בדמותו של דניאל פרץ בהשאלה מבאיירן מינכן הייתה מהלך מפתח, כשבמקביל גאווין באזונו נשלח להשאלה בקבוצה אחרת. המעבר הסופי למערך של ארבעה בהגנה, אחרי רצף של שבעה משחקים ללא ניצחון, הרגיע כמה מהאוהדים הזועמים”.

בכתבה המשיכו והסבירו מה חיפש המאמן בשחקני הרכש שבחר בפינצטה: “אקרט, שבילה את שנותיו הצעירות כאנליסט הלומד את התרבויות והמסורות של היריבות באותה מידה שחקר טקטיקה, שאף שסאות’המפטון תביא “גברים אמיתיים” עם ניסיון חיים, כאלו שחיו ושיחקו במדינות אחרות.

סאות’המפטון נמצאת בכושר נהדר בתקופה האחרונה, כשהיא הפכה לאחת הקבוצות הטובות ביותר בצ’מפיונשיפ. מעבר לקמפיין המרשים בגביע, הקבוצה לא הפסידה משחק מאז 17 בינואר, כשהיא ניצחה 7 מתוך 9 המשחקים האחרונים.

הסיינטס נמצאים כרגע במקום השביעי בליגה, כשערב המחזור היא במרחק שלוש נקודות מרקסהאם שבמקום המוביל לפלייאוף. נותרו עוד 10 מחזורים לסיום העונה הסדירה והכל פתוח במאבק על פלייאוף העלייה לפרמייר ליג, כשדניאל פרץ וקבוצתו יצטרכו להמשיך ללחוץ על הגז כדי להגיע לשם.