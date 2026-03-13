השוער האיראני תקף את המשטר, ונעלמו עקבותיו

השוער לשעבר של נבחרת איראן, ראשיד מזאהרי, נעלם לאחר שפרסם ברשתות החברתיות פוסט חריף נגד מנהיגה רב השנים של המדינה, עלי חמינאי. מזאהרי, ששיחק במוקדמות מונדיאל 2018 במדי הנבחרת, עורר סערה פוליטית כאשר העלה באינסטגרם תמונה של חמינאי וכינה אותו "השטן", לצד המסר: "שלטונך על הארץ האלוהית הזו הגיע לסיומו".

שלושה ימים בלבד לאחר אותו פוסט דרמטי, שלטונו של חמינאי אכן הסתיים לאחר שחוסל בתקיפה צבאית משותפת של ישראל וארצות הברית, שסיימה את שלטונו שנמשך 36 שנים. אך למרות זאת, הפרשה סביב מזאהרי רק החריפה.

פשיטה, מעצר והיעלמות מסתורית

על פי אתר IranWire, סוכנים פשטו על ביתו של השוער בשעות הבוקר המוקדמות של 25 בפברואר. במהלך החיפוש הוחרמו המכשירים האלקטרוניים שלו, כולל הטלפון הנייד והמחשב האישי, והודיעו לו כי הוא צפוי להיעצר בצו בית משפט. זמן קצר לאחר מכן הוא אכן נלקח למעצר, והפוסט השנוי במחלוקת נמחק מאינסטגרם.

אשתו של מזאהרי פרסמה הצהרה חריגה וטענה כי במשך שנים הוא סבל מלחצים כבדים מצד הרשויות. "כאשתו של ראשיד מזאהרי אני מצהירה כי במשך שנים הוא התמודד עם לחצים בלתי פוסקים, ממעצרים והאשמות שווא ועד איומים והטרדות. היום אני אומרת בבירור וללא פחד: האחריות לחייו של בעלי, שנשאר באומץ במולדתו למרות כל הסיכונים, מוטלת במלואה על הממשלה".

המצב נעשה מדאיג עוד יותר כאשר אשתו חשפה כי לא היה לה כל קשר עם בעלה במשך יותר מ-48 שעות, דבר שהגביר את החשש לגורלו. לא ברור מתי בדיוק נעלם, מה הוביל להיעלמותו והאם היא קשורה ישירות לפוסט שפרסם ברשתות החברתיות.

במקביל, סוכנות הידיעות הממשלתית פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה האיראניים, טענה כי הכדורגלן זומן לחקירה בחשד להונאה. אשתו דחתה את הטענות הללו וטענה כי מדובר ב"שקר מתוכנן היטב שנועד להסתיר את האמת". לדבריה: "כל הדיווחים שטוענים כי נעצר מסיבות כלכליות הם שקרים מומצאים שנועדו להסתיר את הסיבה האמיתית".

מזאהרי שיחק במהלך הקריירה שלו במספר מועדונים גדולים באיראן, בהם אסטגלל וספאהאן, ורשם שלוש הופעות במדי נבחרת איראן. מאז הפשיטה על ביתו והמעצר, גורלו נותר לא ברור, ואשתו ממשיכה לדרוש תשובות לגבי מצבו ומקום הימצאו.