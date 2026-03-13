יום שישי, 13.03.2026 שעה 19:07
כדורגל ישראלי

השוער האיראני תקף את המשטר, ונעלמו עקבותיו

לאחר שקרא לחינאי "שטן" ועורר סערה פוליטית, סוכנים פשטו על ביתו של ראשיד מזאהרי, לשעבר בנבחרת, וכעת יש חשש לגורלו. אשתו פרסמה קריאה דרמטית

ראשיד מזאהרי (IMAGO)
ראשיד מזאהרי (IMAGO)

השוער לשעבר של נבחרת איראן, ראשיד מזאהרי, נעלם לאחר שפרסם ברשתות החברתיות פוסט חריף נגד מנהיגה רב השנים של המדינה, עלי חמינאי. מזאהרי, ששיחק במוקדמות מונדיאל 2018 במדי הנבחרת, עורר סערה פוליטית כאשר העלה באינסטגרם תמונה של חמינאי וכינה אותו "השטן", לצד המסר: "שלטונך על הארץ האלוהית הזו הגיע לסיומו".

שלושה ימים בלבד לאחר אותו פוסט דרמטי, שלטונו של חמינאי אכן הסתיים לאחר שחוסל בתקיפה צבאית משותפת של ישראל וארצות הברית, שסיימה את שלטונו שנמשך 36 שנים. אך למרות זאת, הפרשה סביב מזאהרי רק החריפה.

פשיטה, מעצר והיעלמות מסתורית

על פי אתר IranWire, סוכנים פשטו על ביתו של השוער בשעות הבוקר המוקדמות של 25 בפברואר. במהלך החיפוש הוחרמו המכשירים האלקטרוניים שלו, כולל הטלפון הנייד והמחשב האישי, והודיעו לו כי הוא צפוי להיעצר בצו בית משפט. זמן קצר לאחר מכן הוא אכן נלקח למעצר, והפוסט השנוי במחלוקת נמחק מאינסטגרם.

אשתו של מזאהרי פרסמה הצהרה חריגה וטענה כי במשך שנים הוא סבל מלחצים כבדים מצד הרשויות. "כאשתו של ראשיד מזאהרי אני מצהירה כי במשך שנים הוא התמודד עם לחצים בלתי פוסקים, ממעצרים והאשמות שווא ועד איומים והטרדות. היום אני אומרת בבירור וללא פחד: האחריות לחייו של בעלי, שנשאר באומץ במולדתו למרות כל הסיכונים, מוטלת במלואה על הממשלה".

המצב נעשה מדאיג עוד יותר כאשר אשתו חשפה כי לא היה לה כל קשר עם בעלה במשך יותר מ-48 שעות, דבר שהגביר את החשש לגורלו. לא ברור מתי בדיוק נעלם, מה הוביל להיעלמותו והאם היא קשורה ישירות לפוסט שפרסם ברשתות החברתיות.

במקביל, סוכנות הידיעות הממשלתית פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה האיראניים, טענה כי הכדורגלן זומן לחקירה בחשד להונאה. אשתו דחתה את הטענות הללו וטענה כי מדובר ב"שקר מתוכנן היטב שנועד להסתיר את האמת". לדבריה: "כל הדיווחים שטוענים כי נעצר מסיבות כלכליות הם שקרים מומצאים שנועדו להסתיר את הסיבה האמיתית".

מזאהרי שיחק במהלך הקריירה שלו במספר מועדונים גדולים באיראן, בהם אסטגלל וספאהאן, ורשם שלוש הופעות במדי נבחרת איראן. מאז הפשיטה על ביתו והמעצר, גורלו נותר לא ברור, ואשתו ממשיכה לדרוש תשובות לגבי מצבו ומקום הימצאו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */