המלחמה במזרח התיכון מטלטלת את פורמולה 1

המלחמה במזרח התיכון מתחילה להשפיע גם על עולם הספורט המוטורי, כאשר בפורמולה 1 צפויים לאשר בקרוב את ביטול הגראנד פרי של בחריין ושל ערב הסעודית. לפי גורמים בפאדוק במהלך סוף השבוע של הגראנד פרי של סין בשאנגחאי, המארגנים והגופים המנהלים של האליפות עוקבים מקרוב אחר המצב מאז פרוץ הלחימה ב-28 בפברואר בעקבות התקיפות המשותפות של ארצות הברית וישראל נגד איראן.

גורמים בפדרציה הבינלאומית לרכב ובפורמולה 1 נמצאים בקשר מתמיד עם הרשויות המקומיות והמארגנים בבחריין ובג'דה שבערב הסעודית, כאשר הם בוחנים את הסיכונים שנוצרו בעקבות ההסלמה באזור. עם זאת, בשל היעדר שיפור במצב הביטחוני והפגיעה הקשה בטיסות באזור המפרץ, ההערכה היא ששני המרוצים יוסרו מלוח השנה של עונת 2026.

המלחמה והכאוס הלוגיסטי דוחפים לביטול

שני המרוצים במזרח התיכון היו תחת בחינה כבר מאז החרפת העימות באזור, שפגעה קשות בתנועת הטיסות הבינלאומית ובמערך השינוע שעליו נשען לוח המרוצים הגלובלי של פורמולה 1. מלבד שאלת הביטחון, המארגנים נאלצו להתמודד גם עם שיקולים מסחריים מורכבים הקשורים להסכמי האירוח וללוגיסטיקה.

למרות שבערב הסעודית ניסו למצוא פתרונות שיאפשרו לקיים את המרוץ בג'דה, חוסר היציבות באזור הוביל לכך שפורמולה 1 והפדרציה הבינלאומית נוטות כעת לכיוון ביטול, במטרה לאפשר לקבוצות, לספקים ולצוותי האירועים מספיק זמן לשנות תוכניות. ההחלטה צפויה לגרום גם לביטול של אלפי טיסות והזמנות מלונות הקשורות למרוצים.

רכב פורמולה 1 (רדאד ג'בארה)

אם הביטול יאושר רשמית, לוח המרוצים של עונת 2026 יצטמצם מ-24 מרוצים מתוכננים ל-22 בלבד. המשמעות תהיה פער של כ-4 שבועות בין הגראנד פרי של יפן בסוזוקה לבין המרוץ הבא במיאמי. נכון לעכשיו אין כוונה להחליף את המרוצים שבוטלו במרוצים אחרים, למרות הערכות מוקדמות כי ייתכן שיישקלו חלופות כמו אימולה, פורטוגל או אפילו מרוץ נוסף ביפן.

המצב משפיע גם על הלוגיסטיקה של הקבוצות. הציוד שהיה אמור להישלח לאחר המרוץ ביפן לבחריין ומשם לערב הסעודית ינותב כעת ישירות לארצות הברית לקראת הגראנד פרי של מיאמי. בשל הפער הארוך בלוח הזמנים, נשקלת גם אפשרות לאחסן את הציוד במחסנים מבוקרי אקלים עד לשלב הבא של העונה.

מעבר לכך, הביטולים משפיעים גם על סדרות המשנה של האליפות, כמו פורמולה 2 ופורמולה 3, שהיו אמורות להתחרות בבחריין ובג'דה. בעוד שלא ברור עדיין אם המרוצים האבודים ייקבעו מחדש, ההערכה היא כי יימצאו להם תחליפים, בין היתר משום שהנהגים כבר חתמו על חוזים להשתתפות בעונה מלאה. במקביל, הקבוצות בפורמולה 1 צפויות לנצל את הפער שנוצר בלוח השנה כדי לחזור למפעלים באירופה, לנתח את נתוני שלושת המרוצים הראשונים ולהאיץ את פיתוח המכוניות לקראת המשך העונה.