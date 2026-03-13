עוקפת את שביונטק: ריבאקינה תעלה למקום ה-2

אלנה ריבאקינה ממשיכה לבסס את מעמדה בצמרת הטניס העולמי. כוכבת הטניס הקזחית תעלה ביום שני הקרוב למקום השני בדירוג העולמי, דירוג שיא בקריירה שלה, ותעקוף את איגה שביונטק הפולנית. חילופי המקומות בצמרת הובטחו לאחר שריבאקינה העפילה לחצי גמר טורניר המאסטרס היוקרתי באינדיאן וולס, בעוד שביונטק הודחה במפתיע כבר בשלב רבע הגמר.

ריבאקינה עשתה את המוטל עליה כאשר גברה ברבע הגמר על ג'סיקה פגולה האמריקאית, המדורגת חמישית בעולם, בתוצאה 1:6, 6:7 (4). במקביל, שביונטק איבדה נקודות דירוג יקרות כשהופתעה על ידי אלינה סביטולינה האוקראינית והפסידה בתוצאה 6:2, 4:6, 6:4. הפולנית, שקיוותה להפוך לאישה הראשונה בהיסטוריה שזוכה בטורניר בקליפורניה שלוש פעמים, תאבד את מקומה בשני השלבים הראשונים של הדירוג לראשונה מזה כארבע שנים.

ילנה ריבאקינה מנצחת בדרך לדירוג 2 בעולם. (רויטרס)

המתמטיקה של הדירוג מסבירה היטב את המהפך. שביונטק החלה את הטורניר עם יתרון של 335 נקודות על פני ריבאקינה, אך נאלצה להגן על 390 נקודות מהשנה שעברה. הדחתה ברבע הגמר העניקה לה 215 נקודות בלבד. מנגד, ריבאקינה הייתה צריכה להגן על 120 נקודות בלבד, ועצם ההעפלה לחצי הגמר הבטיחה לה 390 נקודות, כך שהיא רשמה רווח נקי שהספיק כדי לעקוף את הפולנית.

בעוד שריבאקינה ושביונטק מחליפות מקומות, הפסגה נותרת יציבה לחלוטין. ארינה סבלנקה, המדורגת ראשונה בעולם, שומרת על פער עצום של למעלה מ-2,000 נקודות משאר שחקניות הסבב. סבלנקה העפילה גם היא לחצי הגמר, שם תפגוש את לינדה נוסקובה הצ'כית. במקומות נוספים בדירוג, קוקו גוף תשמור על המקום הרביעי, בעוד אלכס אאלה מהפיליפינים רושמת ציון דרך עם כניסה ראשונה לטופ 30, וטליה גיבסון האוסטרלית מזנקת 45 שלבים למקום ה-67.

ההעפלה של ריבאקינה למקום השני היא תוצר של עונה פנומנלית ורצף הצלחות שהחל עוד בסוף השנה שעברה, אז זכתה בטורניר גמר הסבב ללא הפסד. הקזחית, שזכתה לאחרונה באליפות אוסטרליה הפתוחה, מחזיקה כעת במאזן של 16 ניצחונות לעומת שלושה הפסדים בלבד מתחילת העונה. הנתון המרשים ביותר הוא רצף של 11 ניצחונות מול שחקניות מהעשירייה הראשונה. מאז שנת 2000, רק ארבע שחקניות רשמו הישג דומה: ונוס וויליאמס, סרינה וויליאמס, ז'וסטין הנין ושביונטק. בנוסף, ריבאקינה רשמה כבר 16 ניצחונות בקריירה באינדיאן וולס, יותר מבכל טורניר אחר מחוץ לגרנד סלאם.

בחצי הגמר מצפה לריבאקינה מפגש מסקרן מול סביטולינה. המאזן בין השתיים עומד על שוויון מוחלט של 3:3. הפעם האחרונה שבה הן נפגשו על משטח קשה הייתה בקרב על מדליית הארד באולימפיאדת טוקיו 2021, משחק בו ניצחה האוקראינית. גם במפגש האחרון ביניהן, על חימר במדריד בשנה שעברה, ידה של סביטולינה הייתה על העליונה.

איגה שוויונטק עוזבת את המגרש לאחר הפסד (רויטרס)

לאחר הניצחון על פגולה, התייחסה ריבאקינה למשחק ולתנאים במגרש: "במערכה השנייה שיחקתי קצת פסיבי וג'סיקה לקחה את ההזדמנות, אבל נלחמתי על כל כדור. ההגשה שלי בהחלט עזרה לי מאוד. הרגשתי שכאן הכדור עף מהר יותר באוויר לעומת טורנירים אחרים כמו דוחא, והייתי צריכה להתאים את הטקטיקה שלי".

לקראת חצי הגמר מול סביטולינה, הוסיפה הקזחית: "מאז שהיא חזרה לשחק אחרי הלידה, היא משחקת הרבה יותר אגרסיבי ומפעילה המון לחץ. היא יריבה מסוכנת שקוראת היטב את המשחק. אנסה להתרכז בהגשות שלי כי זה הנשק המרכזי שלי, ואני חייבת להשתמש בו היטב כדי למצוא דרך לנצח ולהעפיל לגמר".