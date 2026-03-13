יום שישי, 13.03.2026 שעה 18:07
ליגה אנגלית 25-26
6722-5930ארסנל1
6027-5929מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4834-5329צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4043-4029פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3943-4229ניוקאסל12
3835-3329קריסטל פאלאס13
3736-3829ברייטון14
3148-3729לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2843-2829נוטינגהאם פורסט17
2854-3529ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

ההיעלמות של פודן, ה"מסי" של גווארדיולה בסיטי

שחקן העונה בפרמייר ליג ב-2023/24, שבתקופה האחרונה עלה מהספסל, לא שיחק אפילו דקה אחת נגד ריאל מדריד. מה גרם לפיחות בדקות וההגנה שקיבל מאגוארו

פודן ופפ (IMAGO)
פודן ופפ (IMAGO)

פפ גווארדיולה נשבה במהירות בקסמיו של פיל פודן. דבריו של המאמן גם הפכו במהרה לכותרות ברחבי העולם. "אמרתי את זה הרבה פעמים במסיבות עיתונאים, אבל אולי לא בפניו: הוא השחקן הכי מוכשר שראיתי בקריירת האימון שלי. יש לו את כל מה שצריך כדי להפוך לאחד השחקנים הטובים בעולם", הצהיר כבר ב-2019.

מאמן מנצ'סטר סיטי עיצב אותו בהדרגה עד שהגיע לשיאו ב-2024. שחקן נבחרת אנגליה נבחר ל-MVP של הפרמייר ליג לאחר שתרם 27 שערים ו-13 בישולים ב-53 משחקים, ועזר לתכולים לזכות באליפות, בסופר קאפ האירופי ובגביע העולם למועדונים. "כשהוא משחק לצד ארלינג, כמו בשנה שבה זכינו באליפות הרביעית ברציפות בפרמייר ליג, פיל היה השחקן הטוב בליגה", מודה גווארדיולה.

את העונה שעברה הוא סיים עם 13 שערים ו-7 בישולים ב-49 משחקים, ובעונה הנוכחית, למרות שהוסיף 10 שערים ו-5 בישולים ב-39 משחקים, נראה כי איבד את מעמדו ה"בלתי מעורער": הוא עלה מהספסל 9 פעמים והוחלף 16 פעמים.

פפ ופודן (IMAGO)פפ ופודן (IMAGO)

המגמה הזו התגברה לאחרונה. פודן לא שיחק ב-4 מתוך 16 המשחקים שסיטי שיחקה מאז אמצע ינואר, כולל הניצחון 1:2 על ליברפול באנפילד וההפסד 3:0 במשחק הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות נגד ריאל מדריד. מעבר לכך, הוא גם לא השלים אף אחד מ-12 המשחקים הנותרים: ב-7 מהם הוחלף וב-5 עלה כמחליף.

רק בישול אחד ב-2026

נכון שמאזנו הדל, רק בישול אחד ב-2026, לא בדיוק מעורר ביטחון. יתרה מכך, באופן כמעט בלתי נתפס, כדי למצוא את השער האחרון של פודן, שנבחר לשחקן המצטיין של סיטי בחודש נובמבר, צריך לחזור ל-14 בדצמבר 2025, בניצחון 0:3 על קריסטל פאלאס. כבר חלפו 89 ימים מאז.

אפילו ב-BBC תוהים מה קרה לשחקן מספר 47 של סיטי. "הם כבר לא מחזיקים בכדור לפרקי זמן ארוכים. הם הפכו לקצת יותר ישירים, וסמניו ושרקי דינמיים יותר מפודן", אמר וויין רוני, שמנסה להציע הסבר מקצועי להיעלמותו מהרכבים של גווארדיולה.

ארלינג הולאנד ופיל פודן חוגגים (IMAGO)ארלינג הולאנד ופיל פודן חוגגים (IMAGO)

"למה הוא עובר מלשחק בכל משחק לכמעט לא לקבל דקות? יש שם משהו, ואנחנו לא תמיד יודעים הכל. יכול להיות שיש לו מכה או פציעה שהם צריכים להגן עליה, והוא לא מצליח להגיע לרמה שלו באימונים", מעריך מייקל בראון, ששיחק בעבר בסיטי.

למרות הכל, לפודן יש את הגיבוי של אחד האגדות הגדולות של מנצ'סטר סיטי: סרחיו אגוארו. "מגיע לו לשחק כמה שיותר. הוא חוזר בהדרגה לכושר הטוב ביותר שלו והוא אחד מאותם שחקנים שאתה תמיד רוצה בקבוצה שלך. הכדור פשוט נדבק לו לרגליים. יש לו ראיית משחק, בעיטה מצוינת והוא כובש שערים", הסביר הארגנטינאי בתחילת פברואר. בריאל מדריד, עם זאת, בטוחים שלפחות לקראת משחק הגומלין בליגת האלופות הוא עדיין לא יחזור לכושר השיא שלו.

