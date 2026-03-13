עם סבוריט וגורפינקל: המאזן המרשים של לרנקה

בין שלל המשחקים במסגרת שמינית גמר הקונפרנס ליג אתמול (חמישי) הייתה גם א.א.ק לרנקה, הקבוצה הקפריסאית של אנריק סבוריט אליה הצטרף בינואר יהב גורפינקל, שעלה במשחק שהתקיים מול קריסטל פאלאס להופעת בכורה.

אמנם בליגה הקפריסאית היא רק במקום השלישי וסופגת כמעט שער למשחק, 22 שערים חובה ב-25 משחקים, אך עם ה-0:0 המרשים אמש בסלהארסט פארק לרנקה מיצבה את מעמדה כהגנה הטובה ביותר במפעלים האירופיים.

כן כן, זו לא טעות, בשישה משחקים בשלב הליגה בקופרנס ליג ספגה הקבוצה שער אחד בלבד, מול האקן השבדית, וגם הוא קרה בדקה ה-90+4 והרס את המאזן המושלם, אך לא הוריד מגודל ההישג.

שחקני לרנקה מרוצים בסיום, תוצאה חשובה ועוד שער נקי (רויטרס)

התוצאות המרשימות בשלב הליגה והאפשרות להישג היסטורי

את אלקמאר היא הביסה 0:4, את אותה קריסטל פאלאס כבר ניצחה 0:1 בחוץ, עם רייקה ואברדין נפרדה בתיקו מאופס ונגד שקנדיה היא השיגה ניצחון 0:1 שהבטיח לה מקום בשמינייה הראשונה, וכך היא דילגה על שלב הפלייאוף.

שער בודד, זו הכמות שספגה הקבוצה שבה משחק אנריק סבוריט שהשלים 90 דקות מול פאלאס. גורפינקל כאמור רק הצטרף וערך בכורה, כשהרף שבו יצטרך לעמוד יהיה גבוה במיוחד בהתחשב במאזן של הקבוצה עד כה.

לפני שלוש שנים לרנקה העפילה לשלב שמינית הגמר בקונפרנס ליג, אך אז הובסה על ידי אנגלית אחרת, ווסטהאם, 6:0 בסיכום המשחקים. הפעם ההכרעה עברה לקפריסין והישג שיא נמצא בהישג יד, כשסבוריט וגורפינקל ינסו להירשם בהיסטוריה של קבוצתם.