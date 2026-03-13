יום שישי, 13.03.2026 שעה 16:10
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5432-5027ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3537-3027אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3241-3027ולנסיה12
3133-2727ראיו וייקאנו13
3142-3527סביליה14
3143-2827ג'ירונה15
2737-2527אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1844-1727אוביידו20

עוד ילד שמקודם: ההפתעה של ארבלואה באימון

בעקבות החיסורים הרבים בהתקפה, הדלת לצעירים נפתחת ודני יאנייס בן ה-18 קודם לקבוצת הבוגרים וצפוי להיות מזומן לסגל מול אלצ'ה מחר ב-22:00, ולשחק

|
דני יאנייס (IMAGO)
דני יאנייס (IMAGO)

מאמן ריאל מדריד אלברו ארבלואה רמז במסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול אלצ'ה מחר (שבת, 22:00) כי הסגל עשוי לכלול כמה שמות חדשים מהמחלקה הצעירה. "אתם תראו עוד כמה בחורים צעירים", אמר ברמיזה מסתורית לפני האימון המסכם. מאז מונה לתפקיד, ארבלואה מרבה לשלב שחקנים מהאקדמיה של המועדון, לה פבריקה, וכעת נראה כי שחקן נוסף עשוי לקבל הזדמנות עם הקבוצה הבוגרת.

מי שמשך תשומת לב הוא שחקן הכנף של קסטיליה, דני יאנייס. בן ה-18 השתתף באימון הקבוצה הבוגרת אתמול וגם באימון המסכם לקראת המשחק מול אלצ'ה, ולכן הוא מועמד להצטרף לסגל למשחק הקרוב.

הסגל החסר פותח דלת לצעירים

רשימת השחקנים של ריאל מדריד צפויה להיות שוב מושפעת מהיעדרויות רבות, כאשר לא פחות מ-9 שחקנים חסרים. החיסורים פוגעים בכל עמדות המגרש, כולל בהתקפה שתיאלץ להסתדר ללא אמבפה ורודריגו הפצועים וללא פרנקו מסטנטואונו המושעה. בשל כך, לארבלואה עומדים לרשותו בהתקפה רק ויניסיוס, ברהים וגונסאלו מהסגל הבכיר.

דני יאנייס (IMAGO)דני יאנייס (IMAGO)

במצב כזה, המאמן נאלץ להיעזר בשחקני המילואים כדי לחזק את החלק הקדמי. ססאר פאלאסיוס, שכבר זומן לאחרונה מספר פעמים, צפוי להיות שוב בסגל, ולצידו עשוי להצטרף גם יאנייס. בנוסף אליהם, גם מנואל אנחל, טיאגו ודייגו אגואדו צפויים להיות בין שחקני קסטיליה שיכללו ברשימה.

אם אכן ייכלל בסגל, יאנייס יהיה שחקן הנוער ה-16 שמצורף לסגל הקבוצה הבוגרת העונה, והשמיני שארבלואה מקדם מאז נכנס לתפקיד לפני כחודשיים, אחרי מנואל אנחל, ססאר פאלאסיוס, לייבה, פול פורטוני, מסונרו, דייגו אגואדו ולאמיני.

הקיצוני הצעיר כבר הספיק לערוך הופעת בכורה במדי הקבוצה הבוגרת בעונה שעברה תחת קרלו אנצ'לוטי. זה קרה ב-7 בדצמבר 2024 מול ג'ירונה במונטיליבי, כשהיה בן 17 בלבד ושחקן בקבוצת הנוער, בזמן שכבר התאמן עם קאסטייה תחת ראול.

בעונה הנוכחית ארבלואה קידם אותו רשמית לקבוצת קאסטייה הראשונה, והוא הפך לשחקן הרכב קבוע בהתקפה. יאנייס נחשב לאחד השחקנים הבולטים של קבוצת המילואים עם 4 שערים ובישול אחד, והוא גם שחקן חשוב בליגת האלופות לנוער, שם שיחק ב-6 משחקים, כבש 2 שערים ובישל 2 נוספים.

