יום שישי, 13.03.2026
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
6831-7526פ.ס.וו. איינדהובן1
4938-5826פיינורד2
4643-6426ניימיכן3
4427-4526טוונטה אנסחדה4
4434-4826אייאקס5
3942-4326אלקמאר6
3843-3326ספרטה רוטרדם7
3744-4426הירנביין8
3531-3826אוטרכט9
3436-3626כרונינגן10
3249-4026פורטונה סיטארד11
2943-3926גו אהד איגלס12
2951-3526זוולה13
2744-2926וולנדם14
2644-2726אקסלסיור רוטרדם15
2442-3526טלסטאר16
2342-2826נאק ברדה17
1865-3226הראקלס אלמלו18

"גלוך עדיין צעיר, אולי מגיע לו עוד קצת זמן"

בהולנד דנו בסוגיית עתידם של שחקנים רבים באייאקס, ביניהם הישראלי, בצל הקיץ העמוס שצפוי לג'ורדי קרויף. הקשר, כרגע, לא מסומן כמי שאמור לעזוב

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אייאקס צפויה לעבור “קיץ משמעותי של שינויים ובחינה מחדש של הסגל”, כך לפי התקשורת בהולנד, כאשר המנהל המקצועי ג'ורדי קרויף מתכוון לבצע סדר במועדון במטרה להחזיר אותו למאבק על האליפות בעונה הבאה. לפי הדיווחים בהולנד, הבן של אגדת המועדון יוהאן קרויף רוצה לפעול במהירות ולקבל החלטות לגבי לא מעט שחקנים, שכן מספר גדול מהם מחזיקים בחוזים שמסתיימים בשנים הקרובות.

במועדון מאמסטרדם ישנם שחקנים רבים עם חוזים עד 2026 ו-2027, ולכן הקיץ הקרוב צפוי להיות מכריע. קרויף יצטרך להחליט מי יקבל חוזה חדש, מי יימכר ומי יישאר לפחות לעונה נוספת כדי לשמור על איזון בסגל. במקביל, ישנם גם צעירים מוכשרים ושחקנים מושאלים שעל עתידם יידרש לקבל החלטות.

סימני שאלה סביב אוסקר גלוך

אחד השמות שעולים בדיווחים בהולנד הוא זה של הקשר הישראלי אוסקר גלוך. בתקשורת ההולנדית נכתב כי: "אוסקר גלוך היה אחת ההחתמות היקרות של הקיץ, אך עד כה הוא עדיין לא הצליח לבסס מקום קבוע בהרכב של אייאקס".

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

עוד צוין כי הביקורת כלפיו נוגעת בעיקר לשני היבטים במשחקו: "העבודה ההגנתית שלו וקבלת ההחלטות בחלק הקדמי של המגרש ספגו ביקורת לא מעטה". למרות זאת, בהולנד מדגישים כי עדיין מדובר בשחקן צעיר מאוד.

בדיווח הודגש כי ייתכן שבמועדון יגלו כלפיו סבלנות: "בגיל 21 בלבד, גלוך עדיין שחקן צעיר, ולכן ייתכן שהישראלי ראוי לקבל עוד זמן כדי להוכיח את עצמו באמסטרדם".

כרגע לא צפוי לעזוב. גלוך (IMAGO)כרגע לא צפוי לעזוב. גלוך (IMAGO)

לכן, לצד ההחלטות הרבות שמחכות לקרויף לגבי שחקנים אחרים בסגל, גם סוגיית עתידו של גלוך תהיה חלק מתהליך הבחינה של אייאקס לקראת העונה הבאה, כאשר במועדון יצטרכו להחליט האם להמשיך להשקיע בפיתוחו או לבצע שינויים נוספים בסגל.

