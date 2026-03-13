יום שישי, 13.03.2026 שעה 16:11
"ארה"ב זו שצריכה להיות מורחקת מהמונדיאל"

נבחרת איראן מגיבה לנשיא דונלד טראמפ וסותרת את דבריו של שר הספורט שלה, שטען כי מדינתו לא תשתתף במונדיאל: "איש לא יכול להרחיק אותנו מהטורניר"

שחקני איראן (IMAGO)
שחקני איראן (IMAGO)

מונדיאל 2026 עשוי להיות אחד השנויים ביותר במחלוקת בהיסטוריה, מה שממחיש עד כמה הספורט והפוליטיקה הולכים יד ביד. החדשות הגדולות הגיעו ביום רביעי האחרון, כאשר שר הספורט של איראן הצהיר כי לנבחרתו אין כל כוונה לדרוך בארצות הברית.

"מאחר שהממשלה המושחתת הזו (ארצות הברית) רצחה את המנהיג שלנו, אין תנאים שבהם נוכל להשתתף בגביע העולם", הצהיר אחמד דויאנמלי, שר הספורט של איראן. במהרה הגיע גם תגובתו של דונלד טראמפ, שתמך בהחלטה הזו.

נשיא ארצות הברית, שלמרות שבעבר הבטיח כי הם "ברוכים הבאים", שינה את הטון שלו ביום חמישי והצהיר כי הוא "לא רואה את זה מתאים שאיראן תשתתף במונדיאל, למען חייהם וביטחונם שלהם ושל השחקנים", מסר שנתפס כאיום במדינה מהמזרח התיכון, שם האווירה המתוחה רק הולכת ומחריפה מאז המתקפה הצבאית שביצעו האמריקאים וישראל נגד איראן מאז סוף חודש פברואר.

אך המצב קיבל תפנית שעות ספורות לאחר דבריו של טראמפ, עם הודעה רשמית של נבחרת איראן שביקרה את דבריו של הנשיא האמריקאי וסתרה את עמדתו של שר הספורט שלה.

הנבחרת האיראנית, בהודעה שפורסמה באינסטגרם, הגנה על מקומה במונדיאל 2026, מקום שהושג בזכות הישגים מקצועיים. "גביע העולם הוא אירוע היסטורי ובינלאומי, והגורם המארגן שלו הוא פיפ"א, לא מדינה אחת בלבד. נבחרת איראן, בסמכות ובזכות ניצחונות רצופים, הייתה אחת הנבחרות הראשונות שהעפילו לטורניר הגדול הזה".

אך ההודעה לא הסתיימה שם, ואיראן אף קראה להדחת ארצות הברית מהמונדיאל שלה: "בוודאי שאיש אינו יכול להרחיק את נבחרת איראן מהמונדיאל. למעשה, המדינה שצריכה להיות מורחקת היא זו שמחזיקה רק בתואר 'מארחת', אך אין לה את היכולת להבטיח את ביטחונן של הנבחרות המשתתפות באירוע העולמי הזה".

הודעת נבחרת איראן

"גביע העולם הוא אירוע היסטורי ובינלאומי, והגורם המארגן שלו הוא פיפ"א, לא מדינה אחת בלבד. גם נבחרת איראן העפילה לאירוע הזה בסמכות ובזכות ניצחונות רצופים, והפכה לאחת הנבחרות הראשונות שהגיעו לטורניר הגדול הזה”.

“בוודאי שאיש אינו יכול להרחיק את נבחרת איראן מהמונדיאל. למעשה, המדינה שצריכה להיות מורחקת היא זו שמחזיקה רק בתואר 'מארחת', אך אין לה את היכולת להבטיח את ביטחונן של הנבחרות המשתתפות באירוע העולמי הזה", נכתב בהודעה של האיראנים.

/* LAST / NEXT ROUNDs */