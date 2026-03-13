יום שישי, 13.03.2026 שעה 15:25
כדורסל עולמי  >> מוק' יורובאסקט נשים

על ראשות הבית: ישראל תתארח בלוקסמבורג

אחרי שכבר העפילה לשלב הבתים השני במוק' אליפות אירופה, הנבחרת בנשים תצא למשחק שיקבע מי תסיים במקום ה-1. שירה העליון: "נצטרך להיות במיטבנו"

|
נבחרת ישראל בכדורסל נשים (FIBA)
נבחרת ישראל בכדורסל נשים (FIBA)

נבחרת ישראל בנשים תתמודד מחר (מוצ"ש, 19:00) נגד נבחרת לוקסמבורג במשחק השני במסגרת חלון מרץ. כזכור, ישראל ניצחה את המשחק הראשון בחלון ושמרה על מאזן מושלם במוקדמות אליפות אירופה עם ארבעה ניצחונות מארבעה משחקים.

שתי הנבחרות הבטיחו את הפעלתן לשלב הבתים השני במוקדמות אליפות אירופה, כך שהמשחק יהיה על ראשות הבית. במפגש הקודם בין הנבחרות ניצחה ישראל 65:77 עם 21 נקודות ו-10 ריבאונדים של דניאל רבר. למעשה, זה היה ההפסד היחיד עד כה של לוקסמבורג בשלב הבתים. במקרה של הפסד עד 12 הפרש - ישראל תחזיק במקום הראשון ותהיה תלויה בעצמה במחזור הסיום בכדי לסיים בראשות הבית. במקרה של הפסד מעל 12 הפרש - לוקסמבורג תעפיל לפסגה ותוכל לסיים ראשונה אם תנצח את בוסניה המחזור הנעילה בשלישי. 

ישראל, כאמור, מגיעה אחרי ניצחון משכנע על נבחרת בוסניה 71:94. החבורה של שירה העליון שלטה במשחק והציגה הגנה טובה שסייעה לניצחון. גם לוקסמבורג פתחה את החלון הנוכחי ברגל ימין עם ניצחון ביתי על נבחרת אירלנד 73:85. בדיוק כמו במשחק של הנבחרת - גם לוקסמבורג שלטה לכל אורך ההתמודדות והשיגה ניצחון קריטי מבחינתה, בעיקר בזכות 11 שלשות ו-20 ריבאונדים בהתקפה.

שירה העליון (צילום: טים נודלמן באדיבות מנהלת הליגה )שירה העליון (צילום: טים נודלמן באדיבות מנהלת הליגה )

הסטטיסטיקה של לוקסמבורג

לוקסמבורג קולעת עד כה 73.5 נקודות וקוטפת 15.3 ריבאונדים בהתקפה בממוצע למשחק. יחד עם זאת, לוקסמבורג עם 18.3 איבודי כדור בממוצע. השחקנית הבולטת בסגל היא אן סימון שקולעת 17.3 נקודות למשחק ב-38 אחוז מהשלוש עם 4.8 אסיסטים ו-4.3 ריבאונדים.

שירה העליון, מאמנת הנבחרת, התייחסה למשחק הקרוב: "לוקסמבורג קבוצה מאוד מאוזנת. גארדיות מנוסות עם יכולת קליעה גבוהה ושתי שחקניות פנים חזקות ואתלטיות. משחק חוץ קשה מאוד, נצטרך להיות במיטבנו כדי לנצח במגרש הביתי שלהן. האתגר יהיה גדול יותר במשחק הזה לעומת הקודם, מכיון שבנוסף לעצירת הגארדיות נצטרך להתכונן היטב גם לגבוהות ולמנוע את הדומיננטיות שלהן בריבאונד ובצבע.

“נצטרך להיות מאוד אגרסיביות וממושמעות טקטית כדי לנצח. כל משחק בשביל הנבחרת שלנו הוא משחק שבאים להשתפר ולנצח. בכל ארבעת המשחקים היינו בפיגור וידענו לחזור ולהתעלות ברגע האמת. נקווה שנדע להמשיך ביכולת הזאת מבחינת ריכוז וקבלת החלטות נכונה".

