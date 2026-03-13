64:65 לקריית אתא על הפועל חיפה במשחק אימון

משחקים רשמיים אין לנו בגלל המלחמה עם איראן, אבל קבוצות עדיין צריכות לשמור על כושרן. במשחק אימון, שהסתיים לפני שעה קלה (שישי) באולם רמז בקריית אתא, גברה עירוני אתא על הפועל חיפה מהלאומית בתוצאה 64:65.

הפועל חיפה שיחקה בסגל מלא, מכיוון ששני הזרים שלה, ווסלי האריס ואקסבייר ג'ונסון, נשארו בארץ. באתא שיחק רק אריק גיינס, כאשר הזר השני שנשאר בארץ, אדוניס ארמס, סובל מהתכווצות בתאומים ולא שיחק. שאר הזרים של הקבוצה נמצאים באירופה. המשחק היה בין ארבעה רבעים של 8 דקות לכל רבע.

אתא הוליכה בבטחה במחצית הראשונה וסיימה אותה ביתרון 27:38. במחצית השנייה האדומים מהכרמל חזרו והתפתח משחק צמוד. ווסלי האריס החטיא זריקת עונשין, שיכולה הייתה לכפות שוויון, סמוך לסיום.

הקלעים

קלעו לקריית אתא: אילי דולינסקי 26 נקודות, יובל הוכשטטר 27, דור ענבי ואריק גיינס 7 כ"א דנדיקר 4, גל בייטנר תומר אסייג 2 כ"א.

קלעו להפועל חיפה: ריאן טוראל 16 נקודות, אקסבייר ג'ונסון 15, ווסלי האריס 11, דניאל רוזנבאום 8, שהם גת 5, איתי שניידר 3. יהונתן ים, דניאל יטח ודנאל כוזהינוף 2 כ”א.