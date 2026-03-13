יום שישי, 13.03.2026 שעה 16:14
כדורסל ישראלי

64:65 לקריית אתא על הפועל חיפה במשחק אימון

החבורה של אלדד בנטוב גברה על היריבה מהלאומית בהתמודדות צמודה. הקבוצה מהקריות שיחקה עם זר אחד בלבד, מכיוון שהשני סבל מהתכווצות בשריר התאומים

עירוני קריית אתא (עמרי שטיין)
משחקים רשמיים אין לנו בגלל המלחמה עם איראן, אבל קבוצות עדיין צריכות לשמור על כושרן. במשחק אימון, שהסתיים לפני שעה קלה (שישי) באולם רמז בקריית אתא, גברה עירוני אתא על הפועל חיפה מהלאומית בתוצאה 64:65. 

הפועל חיפה שיחקה בסגל מלא, מכיוון ששני הזרים שלה, ווסלי האריס ואקסבייר ג'ונסון, נשארו בארץ. באתא שיחק רק אריק גיינס, כאשר הזר השני שנשאר בארץ, אדוניס ארמס, סובל מהתכווצות בתאומים ולא שיחק. שאר הזרים של הקבוצה נמצאים באירופה. המשחק היה בין ארבעה רבעים של 8 דקות לכל רבע.

אתא הוליכה בבטחה במחצית הראשונה וסיימה אותה ביתרון 27:38. במחצית השנייה האדומים מהכרמל חזרו והתפתח משחק צמוד. ווסלי האריס החטיא זריקת עונשין, שיכולה הייתה לכפות שוויון, סמוך לסיום. 

הקלעים

קלעו לקריית אתא: אילי דולינסקי 26 נקודות, יובל הוכשטטר 27, דור ענבי ואריק גיינס 7 כ"א דנדיקר 4, גל בייטנר תומר אסייג 2 כ"א. 

קלעו להפועל חיפה: ריאן טוראל 16 נקודות, אקסבייר ג'ונסון 15, ווסלי האריס 11, דניאל רוזנבאום 8, שהם גת 5, איתי שניידר 3. יהונתן ים, דניאל יטח ודנאל כוזהינוף 2 כ”א.

