"ארגיש פחות בטוח על מטוס מאשר בישראל"

על רקע המלחמה של ישראל וארצות הברית עם איראן, הזרים של מכבי חיפה נשארו בארץ. אחד מהם הוא המגן הבלגי יילה בטאיי שהגיע בקיץ האחרון למועדון, וכעת התראיין במדינתו לאור המצב הביטחוני.

”האמת שהיה כאן שקט בחודשים האחרונים, אמא שלי ביקרה כאן רק לפני מספר שבועות. כשביצעתי את המעבר למכבי חיפה בקיץ, המשפחה שלי קצת חששה בגלל הסכסוך עם פלסטין, אבל לא היה רגע שהרגשנו בו לא בטוחים מאז שהגענו”, שיתף.

על ההחלטה להישאר בישראל אמר: “אחד מחברי הקבוצה שלי, ג’ורג’ה יובאנוביץ’, חזר לסרביה עם אשתו והילדים. כשמדובר בילדים קטנים, אני בהחלט יכול להבין את ההחלטה. אבל אתם חייבים להבין: בגלל שהמרחב האוויר סגור, הוא היה צריך לקחת אוטובוס כל הדרך לקהיר כדי לטוס משם.

ג'ורג'ה יובאנוביץ'. "אני יכול להבין אותו" (עמרי שטיין)

“אם לומר את האמת, אני ארגיש הרבה פחות בטוח על מטוס מאשר כאן בישראל במצב הנוכחי, כשיש ממ”דים ומרחבים מוגנים בכל מקום, שם אתה מוגן לחלוטין. זה נראה כמו חדר רגיל, כשהשוני הוא שהקירות הם מפלדה”, הסביר.

“אם התקפה מגיעה, כל הבניין יכול לקרוס, אבל המרחב המוגן יישאר במקומו. כמעט בכל מבנה מודרני: בתי ספר, חנויות, דירות, יש אחד כזה. בימים האלה אנחנו ישנים במרחב המוגן ככה שאם תהיה תקיפה אווירית או אזעקה, לא נצטרך לעבור חדר”.

יילה בטאיי. "בימים האלה אנחנו ישנים במרחב המוגן" (עמרי שטיין)

“אלו סיטואציות משוגעות. המועדון מבין את זה מאוד”

המגן הבלגי הסביר איך ההתרעות עובדות: “קודם מקבלים התראה לפלאפון שהתרעה עומדת להגיע, וכשזה קורה יש לך מספר דקות לזוז. חברי הקבוצה אמרו לי שלטיל שמגיע מאיראן לישראל יש שמונה דקות לשייט. אם יורים מלבנון, יש לנו דקה, אז במצב הזה יש לנו פחות זמן להגיע למרחב המוגן”.

בטאיי הסביר כי זו הסיבה לעצירת הליגה הישראלית באופן זמני, מכיוון שאין אפשרות להכניס אלפי אוהדים למרחב מוגן בזמן קצר. בעיקר בתל אביב, שם יש אזעקות רבות יותר מאשר בחיפה.

“כשאני מספר על כך זה נשמע רגיל לחלוטין, אבל כשאתה חושב על זה, אלו סיטואציות משוגעות. אני חייב לומר שפספסתי מספר אימונים בימים הראשונים של המלחמה בגלל זה. לא רק פחדתי על עצמי, גם חשבתי על העובדה שאבי, בת הזוג שלי שגרה איתי, תישאר לבד בדירה. המועדון מבין מאוד את הסיטואציה, הם מודים לי ולקנג’י גורה מאוד שנשארנו בישראל בסיטואציה הנוכחית”.

קנג'י גורה. "המועדון מודה לי ולו שנשארנו בישראל" (עמרי שטיין)

“לעזוב בקיץ? זה הכדורגל, אי אפשר לדעת מה יקרה”

המגן שיתף שהוא לא רואה בזה כסיבה לעזוב את מכבי חיפה בקיץ: “זה הכדורגל, אז אי אפשר לדעת מה יקרה, אבל זה לא אומר שבהכרח אצטרך לעזוב כאן. כל הסיטואציה כאן נראית עבורכם מלחיצה יותר ממה שהיא בפועל.

“אני גם מבין את זה. כששומעים שטילים נורים זה נשמע מרהיב, אבל אני כבר ישבתי במרפסת וראיתי את כיפת ברזל, מערכת ההגנה מטילים, מורידה אותם. בערך 97 אחוזים מהטילים מנוטרלים על ידי כיפת ברזל. השאר ברובם נופלים בשטח פתוח, איפה שכמעט ואין אנשים גרים, או בים”, המשיך.

“אני רוצה להבהיר: אני מבין עד כמה הסיטואציה פה רצינית. אני גר בשכונה בחיפה שנחשבת לאחת השכונות הבטוחות ביותר בעיר, איפה שלראש הממשלה יש גם בית. במחוזות אחרים, התרעת הצבע האדום מופעלת בצורה תדירה יותר.

יילה בטאיי. "מבין עד כמה הסיטואציה פה רצינית" (עמרי שטיין)

“יש לי כבוד רב לאנשים כאן. אני רואה בזה דבר מרשים איך שהם ממשיכים להתנהל בצורה נורמלית למרות הסיטואציה, וגם על איך הם יודעים לקבל אנשים מחוץ למדינה. ביום שישי, בזמן ארוחת שבת, קנג’י ואני הוזמנו לבית של אחד מאנשי הצוות המקצועי לארוחת ערב.

“יש לפעמים רגעים מוזרים, אבל כולם כאן עושים כל מה שהם יכולים לעשות כדי להוציא את המיטב מהסיטואציה ולתת לנו תחושה טובה. מעל הכל, אני מקווה שהמשפחות שלנו יודעות שאנחנו באמת בטוחים כאן”.