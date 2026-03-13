"אינטר פתוחה למכור את באסטוני לברצלונה"

זאת כבר היישורת האחרונה של העונה, וקבוצות מתחילות לחשוב הכין הן צריכות להתחזק לקראת חלון ההעברות שיפתח בקיץ. אחת מהן היא ברצלונה, שיודעת שיש לה בעיה במרכז ההגנה וכידוע, האופציה המועדפת לחיזוק החוליה החלשה, הוא אלסנדרו באסטוני, הבלם של אינטר.

בעיתון ‘לה גאזטה דלו ספורט’ נרשם שאינטר רוצה לעשות שינוי, ורק החלוצים פיו אספוסיטו ולאוטרו מרטינס נחשבים לבלתי ניתנים למכירה, אך שאר השחקנים יכולים לעזוב אם תגיע הצעה משמעותית. באיטליה מדווחים שהנראזורי מוכנים לנהל משא ומתן על הצעות החל מ-70 מיליון אירו עבור באסטוני, סכום גבוה מאוד שעלול להרתיע קבוצות שמעוניינות בו.

ברצלונה כבר מכירה את הדרישות של אינטר וזהו נקודת פתיחה חשובה להתחלת המשא ומתן. הסכום נחשב גבוה מדי, אך הקטלונים משוכנעים שיכולות להיות נוסחאות שיעזרו להוריד אותו. לשם כך תהיה חשובה גם הנחישות של באסטוני לעזוב את המועדון שלו.

אלסנדרו באסטוני (IMAGO)

גם ליברפול במרוץ

המנהל הספורטיבי של בארסה, דקו, פועל יחד עם סביבתו של השחקן בכל הנושא הזה. באסטוני מעורר עניין גם בליברפול, שיש לה כוח כלכלי גדול יותר, אך לפי ‘ספורט’, הוא יעדיף מעבר לבירת קטלוניה. למעשה, השחקן עצמו כבר שלח לא מעט רמזים דרך הרשתות החברתיות שלו כדי להבהיר את אהדתו לבלאוגרנה.

העדיפות המוחלטת של ברצלונה היא באסטוני, אך היא לא תאבד את הראש לא בגללו ולא בגלל חוליאן אלברס, החלוץ המועדף לחיזוק ההתקפה. ההחתמות חייבות להיכנס למסגרת כלכלית מסוימת, ולכן המועדון הקטלוני מחזיק גם באפשרויות חלופיות. הכול יתחיל להתבהר לאחר הבחירות, כאשר דקו יקבל יד חופשית לפעול ולהתחיל במשא ומתן, שעשוי להיות ארוך, במיוחד בהתחשב בכך שבחודש יוני מתקיים המונדיאל.