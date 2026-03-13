יום שישי, 13.03.2026 שעה 14:12
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5432-5027ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3537-3027אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3241-3027ולנסיה12
3133-2727ראיו וייקאנו13
3142-3527סביליה14
3143-2827ג'ירונה15
2737-2527אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1844-1727אוביידו20

"אינטר פתוחה למכור את באסטוני לברצלונה"

בתקשורת בספרד ואיטליה בטוחים שהנראזורי מוכנים לשחרר את הבלם בסכום של 70 מיליון אירו, אותו הקבוצה מקטלוניה, שרוצה את השחקן מאוד, לא תמהר לשלם

|
אלסנדרו באסטוני (IMAGO)
אלסנדרו באסטוני (IMAGO)

זאת כבר היישורת האחרונה של העונה, וקבוצות מתחילות לחשוב הכין הן צריכות להתחזק לקראת חלון ההעברות שיפתח בקיץ. אחת מהן היא ברצלונה, שיודעת שיש לה בעיה במרכז ההגנה וכידוע, האופציה המועדפת לחיזוק החוליה החלשה, הוא אלסנדרו באסטוני, הבלם של אינטר.

בעיתון ‘לה גאזטה דלו ספורט’ נרשם שאינטר רוצה לעשות שינוי, ורק החלוצים פיו אספוסיטו ולאוטרו מרטינס נחשבים לבלתי ניתנים למכירה, אך שאר השחקנים יכולים לעזוב אם תגיע הצעה משמעותית. באיטליה מדווחים שהנראזורי מוכנים לנהל משא ומתן על הצעות החל מ-70 מיליון אירו עבור באסטוני, סכום גבוה מאוד שעלול להרתיע קבוצות שמעוניינות בו.

ברצלונה כבר מכירה את הדרישות של אינטר וזהו נקודת פתיחה חשובה להתחלת המשא ומתן. הסכום נחשב גבוה מדי, אך הקטלונים משוכנעים שיכולות להיות נוסחאות שיעזרו להוריד אותו. לשם כך תהיה חשובה גם הנחישות של באסטוני לעזוב את המועדון שלו.

אלסנדרו באסטוני (IMAGO)אלסנדרו באסטוני (IMAGO)

גם ליברפול במרוץ

המנהל הספורטיבי של בארסה, דקו, פועל יחד עם סביבתו של השחקן בכל הנושא הזה. באסטוני מעורר עניין גם בליברפול, שיש לה כוח כלכלי גדול יותר, אך לפי ‘ספורט’, הוא יעדיף מעבר לבירת קטלוניה. למעשה, השחקן עצמו כבר שלח לא מעט רמזים דרך הרשתות החברתיות שלו כדי להבהיר את אהדתו לבלאוגרנה.

העדיפות המוחלטת של ברצלונה היא באסטוני, אך היא לא תאבד את הראש לא בגללו ולא בגלל חוליאן אלברס, החלוץ המועדף לחיזוק ההתקפה. ההחתמות חייבות להיכנס למסגרת כלכלית מסוימת, ולכן המועדון הקטלוני מחזיק גם באפשרויות חלופיות. הכול יתחיל להתבהר לאחר הבחירות, כאשר דקו יקבל יד חופשית לפעול ולהתחיל במשא ומתן, שעשוי להיות ארוך, במיוחד בהתחשב בכך שבחודש יוני מתקיים המונדיאל.

