ניר ביטון הרצה בפני שחקני החטיבה הצעירה

ניר ביטון, איש הצוות של מ.ס אשדוד, הרצה בפני החטיבה הצעירה במועדון. שחקן ההגנה לשעבר, מי שגדל במחלקת הנוער מעיר הנמל ושיחק במועדון משנת 2009 ועד לשנת 2013 (קדנציה אחרונה בעונת 2025/26) פינה זמן לחטיבה הצעירה במועדון והעניק מהידע האישי שלו ביחס להשקעה וההתמדה שנדרשים מגיל צעיר על מנת להצליח בכדורגל.

לביטון עבר עשיר, מלבד הקריירה במ.ס אשדוד, הקבוצה שהפכה בעבורו ממזמן לבית, מלבד העובדה שמתגורר הוא בעיר הנמל. היה לשחקנה של סלטיק משנת 2013 ועד לשנת 2022, כשבמדיה זכה בלא פחות מ-18 תארים(!), מתוכם שמונה אליפויות. כשחקן מכבי תל אביב, זכה בשתי אליפויות, בגביע הטוטו ובאלוף האלופים בין השנים 2023 ל-2025.

בפוסט שעלה מוקדם יותר היום (שישי) בדף הפייסבוק של מחלקת הנוער של מ.ס אשדוד, נכתב כך: "ניר ביטון בהרצאה לשחקני החטיבה הצעירה. בצל המלחמה והפסקת האימונים, ניר ביטון עלה לזום עם שחקני החטיבה הצעירה (טרום ב' עד ילדים א') להרצאה בנושא ‘השקעה והתמדה מגיל צעיר’.

"במהלך המפגש סיפר ביטון על הדרך שעבר כשחקן צעיר במחלקת הנוער של המועדון ועד לפסגות אליהן הגיע בקריירה. ביטון שיתף בקשיים והאתגרים שהיה חייב להתמודד איתם, ושיתף בחוויות מהמסע שלו באירופה נגד השחקנים הטובים בעולם - חוויות מהן השחקנים הצעירים לקחו השראה וכלים להמשך הדרך. מחכים לימים שקטים יותר ולחזרה מהירה לשגרה".