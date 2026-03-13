ועדת הנוער דנה במצב הנוכחי בהתאם לתקנון

בדומה לקבוצות הבוגרים המסונפות להתאחדות לכדורגל, גם מחלקות הנוער השונות ממתינות לראות כיצד עונת 2025/26 תסתיים לה, כשהתקווה היא לעשות זאת על כך הדשא, כך זאת בכפוף להחלטת הנהלת ההתאחדות לכדורגל שתתכנס ברביעי הקרוב וכמובן – הנחיות פיקוד העורף, להן גורם משמעותי בחזרת הכדורגל.

ועדת הנוער התכנסה אתמול (חמישי) בכדי לדון במצב הנוכחי, ברקע מבצע 'שאגת הארי', בהתאם לתקנון ולנסיבות שנוצרו בשטח. ההתאחדות לכדורגל, יחד עם האנשים האחראיים על מחלקות הנוער, הכינו תוכנית למגוון אפשרויות. המסמך יגיע לשולחן הנהלת ההתאחדות לכדורגל ביום רביעי הקרוב, שתחליט, כאמור, לאן הולכים מכאן ומתי, אם בכלל, חוזרים לשחק כדורגל.

יש לציין כי הנושא היחיד שעלה להצבעה ולו היה רוב 'נגד', הוא עניין "הקפאת היורדות" לעונת המשחקים הנוכחית, 2025/26. מעבר לכך, ועדת הנוער דנה באפשרויות של חזרה למשחקי הכדורגל, כשהרצון הוא לסיים עונת כדורגל ולא לסגור עונה בלא משחק. עניין "הקפאת היורדות" צפוי לעלות להנהלת ההתאחדות שתגבש דעה והחלטה בנושא.

מה עם שאר המחלקות?

מלבד נושא מחלקות הנוער, כשהליגות הסתיימו להן ב-27/02, יום שישי, רגע לפני פתיחת מצבע 'שאגת הארי', הרי שהנהלת ההתאחדות לכדורגל תצטרך למצוא פתרון גם לקבוצות א'-ג' הבוגרות המסונפות אליה, כשאופציה שעומדת על השולחן היא חזרה הדרגתית לאחר חג הפסח, בתקווה הרבה לפני, בכפוף להנחיות פיקוד העורף.