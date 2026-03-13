יום שישי, 13.03.2026 שעה 14:55
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4929-6323מכבי ת"א1
4620-3723הפועל ת"א2
4328-4823מכבי חיפה3
4127-4323הפועל ב"ש4
4130-4123מכבי פ"ת5
4030-5222מכבי נתניה6
2839-3621הפועל פ"ת7
2847-3522בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3730-3823בני יהודה1
3033-4023הפועל כפ"ס2
3030-3023מ.ס. אשדוד3
2751-3723הפועל ראשל"צ4
2743-2923מכבי הרצליה5
2637-3323הפועל רעננה6
2447-2923הפועל חיפה7
2246-2723עירוני ק"ש8
1461-3623הפועל רמה"ש9
1150-2423הפועל עכו10

ועדת הנוער דנה במצב הנוכחי בהתאם לתקנון

הוועדה התכנסה נוכח עצירת הליגות מצפון ועד דרום במחלקות הנוער, במטרה לגבש פתרון ראוי, בכדי לסיים העונה כסדרה. ברביעי הנהלת ההתאחדות תחליט

|
כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)
כדור כדורגל (יונתן גינזבורג)

בדומה לקבוצות הבוגרים המסונפות להתאחדות לכדורגל, גם מחלקות הנוער השונות ממתינות לראות כיצד עונת 2025/26 תסתיים לה, כשהתקווה היא לעשות זאת על כך הדשא, כך זאת בכפוף להחלטת הנהלת ההתאחדות לכדורגל שתתכנס ברביעי הקרוב וכמובן – הנחיות פיקוד העורף, להן גורם משמעותי בחזרת הכדורגל.

ועדת הנוער התכנסה אתמול (חמישי) בכדי לדון במצב הנוכחי, ברקע מבצע 'שאגת הארי', בהתאם לתקנון ולנסיבות שנוצרו בשטח. ההתאחדות לכדורגל, יחד עם האנשים האחראיים על מחלקות הנוער, הכינו תוכנית למגוון אפשרויות. המסמך יגיע לשולחן הנהלת ההתאחדות לכדורגל ביום רביעי הקרוב, שתחליט, כאמור, לאן הולכים מכאן ומתי, אם בכלל, חוזרים לשחק כדורגל.

יש לציין כי הנושא היחיד שעלה להצבעה ולו היה רוב 'נגד', הוא עניין "הקפאת היורדות" לעונת המשחקים הנוכחית, 2025/26. מעבר לכך, ועדת הנוער דנה באפשרויות של חזרה למשחקי הכדורגל, כשהרצון הוא לסיים עונת כדורגל ולא לסגור עונה בלא משחק. עניין "הקפאת היורדות" צפוי לעלות להנהלת ההתאחדות שתגבש דעה והחלטה בנושא.

מה עם שאר המחלקות?

מלבד נושא מחלקות הנוער, כשהליגות הסתיימו להן ב-27/02, יום שישי, רגע לפני פתיחת מצבע 'שאגת הארי', הרי שהנהלת ההתאחדות לכדורגל תצטרך למצוא פתרון גם לקבוצות א'-ג' הבוגרות המסונפות אליה, כשאופציה שעומדת על השולחן היא חזרה הדרגתית לאחר חג הפסח, בתקווה הרבה לפני, בכפוף להנחיות פיקוד העורף.

