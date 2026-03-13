יום שישי, 13.03.2026 שעה 13:13
כדורגל ישראלי

ללא חלק מהזרים: סכנין הפסידה 2:0 להפועל עכו

במשחק חלש, יוסי אבוקסיס ושחקניו נוצחו בדוחא, טוויזר וג'בארין הכריעו את התוצאה לזכות היריבה מהלאומית. בקבוצה מבינים ש-4 נק' יספיקו להישארות

יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)
יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

במשחק חלש ללא חלק מהזרים שלה, בני סכנין נוצחה היום (שישי) בדוחא בתוצאה 2:0 על ידי הפועל עכו. לזכות חניכיו של אדהם האדיה כבשו רז טוויזר, שהעלה ליתרון במחצית הראשונה וראוף ג'בארין שכבש במחצית השנייה.

סכנין, שלא תצליח השנה להגיע למשחקי הפלייאוף העליון מחכה להחלטת המנהלת באשר לחידוש משחקי הליגה. המאמן יוסי אבוקסיס רוצה לפני הכל להבטיח את מקומה של הקבוצה בליגת העל ועד למשחקי הפלייאוף יש לה שני משחקים מול קריית שמונה ובני ריינה.

מדובר במשחקים ש-4 נקודות יבטיחו את מקומה של סכנין בליגת העל גם בעונה הבאה. במקביל, אבוקסיס יצטרך לבחון היטב ומקרוב את יכולתם של שחקני הסגל כדי לקבוע את עתיד אלה שיישארו או לא.

