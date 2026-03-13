מכבי ת"א גברה 1:2 על הפועל י-ם במשחק אימון

למרות ש-5 זרים שלה נמצאים בקפריסין יחד עם רוני דיילה ועוזרו, מכבי תל אביב ניצחה הבוקר (שישי) 1:2 את הפועל ירושלים במשחק אימון. כבר בדקה השנייה, האלופה עלתה ליתרון אחרי מהלך קבוצתי נפלא. קרווין אנדרדה הכניס כדור עומק יפה לדור פרץ, שהשאיר בעקב, איתמר נוי הצטרף לרחבה, עבר שחקן אחד ובעט שטוח לפינה הרחוקה ופנימה.

בדקה ה-45, נועם בן הרוש שלח את יונס מלדה לרחבה בכדור ארוך. שחקן ההתקפה ניסה לעבור את השוער, אבל הוכשל, ומכבי קיבלה פנדל. סייד אבו פרחי לקח אחריות והעלה את הצהובים ל-0:2 עם בעיטה מדויקת לרשת.

בדקה ה-59 הירושלמים הצליחו לצמק אחרי שאוהד אלמגור קיבל את הכדור ברחבה ובעט מ-9 מטרים לרשת. בהמשך מכבי הרבתה לבצע חילופים ולהעניק דקות משחק לשחקנים רבים, כולל מספר שחקנים מקבוצת הנוער שצורפו לסגל.

הרכב מכבי תל אביב: אופק מליקה (רועי משפתי 46’), נועם בן הרוש (יואב חוניו, 71’), איתי בן חמו (נועם לוי, 71’), עידן וינברג, רוי רביבו (יהונתן קוצר, 56’), איתמר נוי (אלעד מדמון, 64’), איסוף סיסוקו (בן לדרמן, 46’), דור פרץ (עידו שחר, 46’), קרווין אנדרדה (יונס מלדה, 33’, איתי זפרני, 83’), אושר דוידה (שגיב יחזקאל, 56’), סייד אבו פרחי (עילאי בן סימון, 64’).