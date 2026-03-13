יום שישי, 13.03.2026 שעה 12:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מכבי ת"א גברה 1:2 על הפועל י-ם במשחק אימון

ללא דיילה, עוזרו ו-5 זרים שנמצאים בקפריסין, הישראלים מחוזקים באנדרדה וסיסוקו ומודרכים ע"י ריקן ניצחו. נוי ואבו פרחי (פנדל) כבשו, אלמגור צימק

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

למרות ש-5 זרים שלה נמצאים בקפריסין יחד עם רוני דיילה ועוזרו, מכבי תל אביב ניצחה הבוקר (שישי) 1:2 את הפועל ירושלים במשחק אימון. כבר בדקה השנייה, האלופה עלתה ליתרון אחרי מהלך קבוצתי נפלא. קרווין אנדרדה הכניס כדור עומק יפה לדור פרץ, שהשאיר בעקב, איתמר נוי הצטרף לרחבה, עבר שחקן אחד ובעט שטוח לפינה הרחוקה ופנימה. 

בדקה ה-45, נועם בן הרוש שלח את יונס מלדה לרחבה בכדור ארוך. שחקן ההתקפה ניסה לעבור את השוער, אבל הוכשל, ומכבי קיבלה פנדל. סייד אבו פרחי לקח אחריות והעלה את הצהובים ל-0:2 עם בעיטה מדויקת לרשת.

בדקה ה-59 הירושלמים הצליחו לצמק אחרי שאוהד אלמגור קיבל את הכדור ברחבה ובעט מ-9 מטרים לרשת. בהמשך מכבי הרבתה לבצע חילופים ולהעניק דקות משחק לשחקנים רבים, כולל מספר שחקנים מקבוצת הנוער שצורפו לסגל.

הרכב מכבי תל אביב: אופק מליקה (רועי משפתי 46’), נועם בן הרוש (יואב חוניו, 71’), איתי בן חמו (נועם לוי, 71’), עידן וינברג, רוי רביבו (יהונתן קוצר, 56’), איתמר נוי (אלעד מדמון, 64’), איסוף סיסוקו (בן לדרמן, 46’), דור פרץ (עידו שחר, 46’), קרווין אנדרדה (יונס מלדה, 33’, איתי זפרני, 83’), אושר דוידה (שגיב יחזקאל, 56’), סייד אבו פרחי (עילאי בן סימון, 64’).

