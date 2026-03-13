הנהג רוי ניסני הצטרף לקבוצת Nielsen Racing

פרק חדש לנהג רוי ניסני, שהצטרף לקבוצת Nielsen Racing הבריטית לעונת 2026 בסדרת ה-European Le Mans Series (ELMS). הקבוצה, שנוסדה לפני 11 שנים, צברה רזומה פנומנלי של 30 ניצחונות ו-100 פודיומים, וזכתה ב-5 אליפויות בסדרות שונות.

עבור ניסני, עונת 2026 תהיה השנייה ברציפות בסדרת ה-ELMS, לאחר שבשנה החולפת התחרה במדי Duqueine Team. בעונת הבכורה שלו בקטגוריית ה-LMP2, הוכיח ניסני הסתגלות מהירה למרוצי סיבולת, ששיאה היה בסיום במקום הראשון במירוץ 4 השעות של ספא-פרנקורשאם בבלגיה.

עוד קודם לכן, ניסני היה במשך שלוש שנים נהג המבחן הרשמי של קבוצת וויליאמס בפורמולה 1 וחמש עונות באליפות הפורמולה 2, בהן צבר ניסיון טכני רב וארבעה ניצחונות במירוצים כדוגמת סילברסטון ומונזה.

רוי ניסני (יח"צ)

ניסני ינהג במכונית מספר 24 וישתף פעולה עם הכישרון הבריטי הצעיר, אד פירסון. בימים הקרובים צפויה הקבוצה להכריז מי הנהג הנוסף שמצטרף וישלים את השלישייה שתנהג במרוצי ה-ELMS בעונה הקרובה.

“מרגיש מוכן יותר מאי פעם וגאה לייצג את ישראל”

זוהי העונה השלישית ברציפות שבה קבוצת נילסן רייסינג תתחרה ב-ELMS עם שתי מכוניות בקטגוריית ה-LMP2, תוך התמקדות משמעותית במחלקת ה-Pro. בעוד ניסני יוביל את מכונית 24, המכונית השנייה של הקבוצה, שמספרה 27 – תורכב מהנהגים: ג'יימס אלן, אלוף ה-ELMS לשעבר שחוזר לקבוצה, אלכס קווין וקריטון לנטודיס.

רוי ניסני אמר לאחר המעבר: "להצטרף לנילסן רייסינג זה ציון דרך חשוב מאוד בקריירה הספורטיבית שלי. מדובר בקבוצה עם סטנדרטים הנדסיים מהגבוהים ביותר ומסורת של ניצחונות. אני מרגיש מוכן יותר מאי פעם וגאה לייצג את ישראל בסדרת ה-ELMS היוקרתית לצד צוות מקצועי ומנוסה כל כך".